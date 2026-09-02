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Rolando Mandragora FiorentinaGetty
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Mandragora, selamat tinggal racun: "Di Fiorentina, sesuatu telah berubah, dengan mengorbankan hubungan"

Fiorentina
Torino
R. Mandragora

Gelandang itu meninggalkan Fiorentina untuk bergabung dengan Torino

Rolando Mandragora, gelandang kelahiran 1997 yang baru saja pindah dari Fiorentina ke Torino, melalui Instagram mengucapkan salam perpisahan kepada dunia ungu, bukan tanpa nada polemik: "Dalam beberapa bulan terakhir ada sesuatu yang berubah, sehingga berdampak pada hubungan, dan tanpa hubungan itu akan sangat sulit, menurut pendapat sederhana saya sebagai manusia".


Mandragora melanjutkan: "Florence, saya tidak tahu harus mulai dari mana... sebenarnya saya punya sedikit gambaran. Saya datang 4 tahun lalu ke keluarga kalian, yang seiring waktu juga menjadi keluarga saya. Namun ketika berbicara tentang keluarga, memang itulah yang dimaksud... apa yang saya jalani dalam 4 tahun saya berada di sini. Bersama Rocco dan Catherine, bersama Joe dan Camilla, bersama Daniele dan Alessandro, konsep ini sangat kuat dan terasa nyata".

  • "SESUATU TELAH BERUBAH"

    "Dalam perubahan sosok-sosok ini, dalam beberapa bulan terakhir ada sesuatu yang berubah, merugikan hubungan, dan tanpa itu semua, menurut pendapat sederhana saya sebagai seorang manusia, akan sangat sulit - tambah Mandragora, yang sudah pernah bermain untuk Torino pada 2021-22 -. Terima kasih kepada semua tifosi viola, tetapi khususnya kepada para pemuda di Curva Fiesole. Terima kasih kepada keluarga Commisso yang telah memberi saya kesempatan untuk bermain untuk Fiorentina dan membela warna ungu. Tidak ada perpisahan yang bisa membawa saya pergi dari tempat yang merupakan rumah. Saya sayang kalian".

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