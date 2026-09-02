Rolando Mandragora, gelandang kelahiran 1997 yang baru saja pindah dari Fiorentina ke Torino, melalui Instagram mengucapkan salam perpisahan kepada dunia ungu, bukan tanpa nada polemik: "Dalam beberapa bulan terakhir ada sesuatu yang berubah, sehingga berdampak pada hubungan, dan tanpa hubungan itu akan sangat sulit, menurut pendapat sederhana saya sebagai manusia".





Mandragora melanjutkan: "Florence, saya tidak tahu harus mulai dari mana... sebenarnya saya punya sedikit gambaran. Saya datang 4 tahun lalu ke keluarga kalian, yang seiring waktu juga menjadi keluarga saya. Namun ketika berbicara tentang keluarga, memang itulah yang dimaksud... apa yang saya jalani dalam 4 tahun saya berada di sini. Bersama Rocco dan Catherine, bersama Joe dan Camilla, bersama Daniele dan Alessandro, konsep ini sangat kuat dan terasa nyata".