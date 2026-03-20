Gabriele Stragapede

Manchester United, Zirkzee ingin kembali ke Italia: prioritasnya adalah Serie A, ke mana saja dia bisa pergi

Apa kabar terbaru mengenai masa depan penyerang Red Devils.

Masa depan Joshua Zirkzee masih menjadi teka-teki. Di setiap bursa transfer yang berlangsung, sejak kedatangannya di Liga Premier bersama Manchester United, nama penyerang asal Belanda ini selalu masuk dalam daftar incaran banyak klub di seluruh Eropa, terutama yang berlaga di Serie A.

Namun, bagaimana nasibnya pada bursa transfer musim panas mendatang?

  • MUSIMNYA DI UNITED

    Musimnya di Manchester jelas tidak berjalan baik. Dalam 20 penampilannya di liga, Piala FA, dan Piala Carabao—dengan total hanya 546 menit bermain di lapangan, serta hanya 4 kali menjadi starter—ia mencetak 2 gol dan 1 assist.

    Hasil yang secara keseluruhan tidak memuaskan bagi Zirkzee sendiri, yang siap mengubah arah karier profesionalnya dan kembali ke tempat di mana ia telah menunjukkan seluruh bakatnya.

  • PRIORITAS UNTUK ITALIA

    Seperti dilaporkan oleh Matteo Moretto di saluran YouTube berbahasa Italia milik Fabrizio Romano, karena minimnya kesempatan bermain dan waktu bermain yang terbatas musim ini (total 28 menit dalam sembilan pertandingan terakhir Liga Premier), Zirkzee akan kembali menjadi sorotan selama bursa transfer mendatang.

    Penyerang tengah asal Belanda ini memiliki prioritas yang sangat jelas: kembali ke Italia dan bermain lagi di Serie A.

    Namun, persaingan untuk liga kami akan ketat, karena beberapa klub Premier League telah mengumpulkan informasi dari pihak pemain dan Manchester United untuk kemungkinan merancang kesepakatan pada musim panas. Beberapa tim Italia, bagaimanapun, sedang memantau situasi ini dengan cermat.

  • LATAR BELAKANG TENTANG ROMA

    Dan pada musim dingin serta bulan Januari lalu, Zirkzee hampir kembali ke Serie A: ia bahkan hampir pindah ke Roma.

    Namun, Manchester United memilih untuk menunggu - juga karena para pemain yang dipanggil untuk Piala Afrika - dan tidak melepas sang pemain, lebih memilih untuk mempertahankannya dalam skuad untuk paruh kedua musim ini. Oleh karena itu, diputuskan untuk terus bekerja sama dan Giallorossi - setelah mencapai kesepakatan dasar dengan pemain asal Belanda tersebut - kemudian mengalihkan perhatian mereka ke pemain lain seperti Malen dan Vaz.

  • KE MANA SAJA DIA BISA PERGI

    Pertanyaan yang muncul sekarang, pada dasarnya, adalah: jika Zirkzee tidak bergabung dengan Italia, ke mana dia akan bermain?

    Selama bursa transfer musim panas, banyak klub Serie A yang berpotensi merombak lini serang mereka: Inter, Juventus, Milan, Napoli, dan Roma sendiri.

    Nerazzurri asuhan Chivu mungkin tertarik jika Marcus Thuram hengkang, dijual, dan menghasilkan keuntungan; Bianconeri asuhan Spalletti sudah pernah menanyakan sang pemain di masa lalu dan harus menghadapi nasib Openda dan David; Rossoneri asuhan Allegri - tim yang sepertinya menjadi tujuan Zirkzee sebelum Manchester United - harus menyelesaikan masalah terkait Gimenez, Nkunku, dan Fullkrug terutama; tim Azzurri asuhan Conte - yang pernah dikaitkan dengannya di masa lalu - mungkin mempertimbangkan profil seperti dirinya, yang dihargai oleh pelatih tim Napoli; terakhir, tim Giallorossi asuhan Gasperini mungkin kembali memburunya setelah kesepakatan gagal pada Januari.

    Apakah Italia akan kembali menjadi masa depan Joshua Zirkzee? Kemungkinan besar, Manchester United tidak akan lagi menjadi bagian dari takdirnya.