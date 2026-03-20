Manchester United, Zirkzee ingin kembali ke Italia: prioritasnya adalah Serie A, ke mana saja dia bisa pergi

Pertanyaan yang muncul sekarang, pada dasarnya, adalah: jika Zirkzee tidak bergabung dengan Italia, ke mana dia akan bermain?

Selama bursa transfer musim panas, banyak klub Serie A yang berpotensi merombak lini serang mereka: Inter, Juventus, Milan, Napoli, dan Roma sendiri.

Nerazzurri asuhan Chivu mungkin tertarik jika Marcus Thuram hengkang, dijual, dan menghasilkan keuntungan; Bianconeri asuhan Spalletti sudah pernah menanyakan sang pemain di masa lalu dan harus menghadapi nasib Openda dan David; Rossoneri asuhan Allegri - tim yang sepertinya menjadi tujuan Zirkzee sebelum Manchester United - harus menyelesaikan masalah terkait Gimenez, Nkunku, dan Fullkrug terutama; tim Azzurri asuhan Conte - yang pernah dikaitkan dengannya di masa lalu - mungkin mempertimbangkan profil seperti dirinya, yang dihargai oleh pelatih tim Napoli; terakhir, tim Giallorossi asuhan Gasperini mungkin kembali memburunya setelah kesepakatan gagal pada Januari.

Apakah Italia akan kembali menjadi masa depan Joshua Zirkzee? Kemungkinan besar, Manchester United tidak akan lagi menjadi bagian dari takdirnya.