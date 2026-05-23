Manchester United tinggal selangkah lagi untuk menyelesaikan transfer Ederson senilai £43 juta setelah manajer mengonfirmasi adanya pembicaraan dengan 'klub papan atas'

Setelah dikaitkan dengan pemain asal Brasil tersebut selama beberapa jendela transfer, Manchester United kini mempercepat upaya mereka untuk merekrutnya, dengan La Gazzetta dello Sport menyebutkan bahwa nilai transfernya diperkirakan akan melebihi €50 juta (£43 juta). Pemain berusia 26 tahun ini telah membuktikan dirinya sebagai salah satu gelandang paling andal di Serie A, dan kepindahannya ke Liga Premier kini tampaknya sudah di ambang pintu.

Kesepakatan tersebut, yang menurut jurnalis Michele Criscitiello "hampir rampung", terdiri dari biaya dasar sebesar €48 juta (£41 juta) ditambah berbagai bonus tambahan yang terkait dengan performa. Bagi Atalanta, tawaran ini terbukti terlalu menggiurkan untuk ditolak, terutama setelah tim asal Bergamo ini gagal lolos ke Liga Champions dan harus puas dengan tempat di Liga Konferensi musim depan. Suntikan dana ini akan menjadi penjualan terbesar kelima dalam sejarah klub, mengikuti jejak Rasmus Hojlund, yang melakukan transfer serupa ke Old Trafford pada 2023.