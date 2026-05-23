Manchester United tinggal selangkah lagi untuk menyelesaikan transfer Ederson senilai £43 juta setelah manajer mengonfirmasi adanya pembicaraan dengan 'klub papan atas'
Setan Merah hampir mencapai kesepakatan senilai £43 juta
Setelah dikaitkan dengan pemain asal Brasil tersebut selama beberapa jendela transfer, Manchester United kini mempercepat upaya mereka untuk merekrutnya, dengan La Gazzetta dello Sport menyebutkan bahwa nilai transfernya diperkirakan akan melebihi €50 juta (£43 juta). Pemain berusia 26 tahun ini telah membuktikan dirinya sebagai salah satu gelandang paling andal di Serie A, dan kepindahannya ke Liga Premier kini tampaknya sudah di ambang pintu.
Kesepakatan tersebut, yang menurut jurnalis Michele Criscitiello "hampir rampung", terdiri dari biaya dasar sebesar €48 juta (£41 juta) ditambah berbagai bonus tambahan yang terkait dengan performa. Bagi Atalanta, tawaran ini terbukti terlalu menggiurkan untuk ditolak, terutama setelah tim asal Bergamo ini gagal lolos ke Liga Champions dan harus puas dengan tempat di Liga Konferensi musim depan. Suntikan dana ini akan menjadi penjualan terbesar kelima dalam sejarah klub, mengikuti jejak Rasmus Hojlund, yang melakukan transfer serupa ke Old Trafford pada 2023.
Manajer Atalanta mengonfirmasi bahwa 'negosiasi konkret' sedang berlangsung
Spekulasi seputar transfer tersebut mencapai puncaknya pada Jumat malam ketika Ederson secara mencolok tidak dimasukkan dalam susunan pemain inti Atalanta untuk laga terakhir Serie A mereka melawan Fiorentina. Gelandang tersebut menonton dari bangku cadangan, yang semakin memicu rumor bahwa kepindahannya diatur sedemikian rupa untuk menghindari risiko cedera menjelang akhir musim. Perkembangan ini dikonfirmasi tak lama setelah pertandingan oleh staf kepelatihan klub.
Menanggapi absennya sang pemain, manajer Atalanta Raffaele Palladino mengatakan dalam konferensi pers: “Ederson tidak bermain hari ini karena ada negosiasi konkret dengan klub papan atas”. Meskipun Palladino tidak secara langsung menyebut nama United, laporan yang beredar menunjukkan bahwa Carrington akan menjadi tujuan berikutnya bagi pemain Brasil tersebut karena kedua klub sedang mengupayakan penyelesaian detail akhir dari dokumen-dokumen yang diperlukan.
Penandatanganan permanen pertama Carrick?
Kedatangan Ederson menandai tonggak penting bagi Carrick, yang baru-baru ini resmi ditunjuk sebagai manajer tetap klub. Pelatih asal Inggris ini, yang berhasil membawa tim lolos ke Liga Champions selama masa jabatannya sebagai manajer sementara, kini berupaya membentuk skuad sesuai visinya. Energi dan kemampuan Ederson dalam merebut bola dianggap sangat cocok dengan skema taktis yang telah diterapkan Carrick sejak mengambil alih kendali pada Januari lalu.
Mesin taktis Atalanta pindah
Ederson telah menjadi motor penggerak lini tengah Atalanta, dengan mencatatkan 41 penampilan musim ini serta menyumbang tiga gol dan dua assist. Dikenal karena kerja kerasnya yang luar biasa dan insting pertahanannya yang tajam, ia telah menuai pujian luas di seluruh Italia. Mantan pelatih Atalanta, Gian Piero Gasperini, sebelumnya memuji kemampuan unik sang pemain, dengan menyatakan: “Keunggulan utamanya? Kemampuannya merebut bola kembali; ia mampu bersaing dengan siapa pun.” Dengan tiket Liga Champions sudah di tangan, Setan Merah tidak membuang waktu untuk membekali Carrick dengan alat yang dibutuhkan untuk bersaing memperebutkan gelar terbesar di dunia sepak bola.