Manchester United tidak berencana untuk memasukkan kembali Andre Onana ke dalam skuad pada musim panas ini - namun mereka menghadapi kendala besar dalam mencari klub yang bersedia membelinya secara permanen

Sumber-sumber mengatakan kepada ESPN bahwa Manchester United tidak berencana memasukkan Onana ke dalam skuad mereka musim depan. Kiper asal Kamerun tersebut, yang bergabung dengan klub pada 2023 melalui transfer senilai £44 juta dari Inter, telah menghabiskan musim ini dengan status pinjaman di Trabzonspor, setelah bergabung dengan mereka pada bulan September. Selama berkarier di Old Trafford, Onana tampil dalam 102 pertandingan, kebobolan 150 gol, dan mencatatkan 24 clean sheet, serta memenangkan satu gelar Piala FA. Pemain berusia 30 tahun ini sempat berharap bisa kembali bersaing untuk posisi starter, namun klub kini mulai mencari klub baru baginya sebelum kontraknya berakhir pada Juni 2028.