Goal.com
LiveTiket
Galatasaray-v-Trabzonspor-Turkish-Super-LeagueAFP
Moataz Elgammal

Diterjemahkan oleh

Manchester United tidak berencana untuk memasukkan kembali Andre Onana ke dalam skuad pada musim panas ini - namun mereka menghadapi kendala besar dalam mencari klub yang bersedia membelinya secara permanen

Manchester United
A. Onana
Premier League
Trabzonspor

Manchester United telah secara definitif memutuskan untuk tidak memanggil kembali Andre Onana ke skuad mereka setelah masa peminjamannya di Turki. Meskipun kiper tersebut berkeinginan untuk memperjuangkan posisinya, klub saat ini sedang gencar mencari opsi transfer permanen. Namun, United menghadapi kendala besar dalam melepasnya karena gajinya yang sangat tinggi, yang menjadi tantangan utama bagi klub-klub yang berminat.

  • Onana dianggap tidak lagi dibutuhkan

    Sumber-sumber mengatakan kepada ESPN bahwa Manchester United tidak berencana memasukkan Onana ke dalam skuad mereka musim depan. Kiper asal Kamerun tersebut, yang bergabung dengan klub pada 2023 melalui transfer senilai £44 juta dari Inter, telah menghabiskan musim ini dengan status pinjaman di Trabzonspor, setelah bergabung dengan mereka pada bulan September. Selama berkarier di Old Trafford, Onana tampil dalam 102 pertandingan, kebobolan 150 gol, dan mencatatkan 24 clean sheet, serta memenangkan satu gelar Piala FA. Pemain berusia 30 tahun ini sempat berharap bisa kembali bersaing untuk posisi starter, namun klub kini mulai mencari klub baru baginya sebelum kontraknya berakhir pada Juni 2028.

    • Iklan
  • Turkish-Super-LeagueAFP

    Perombakan penjaga gawang tampaknya akan terjadi

    Posisi penjaga gawang akan terlihat sangat berbeda pada musim depan. Altay Bayindir mengawali musim ini dengan tampil dalam enam pertandingan Liga Premier, namun kemudian dicadangkan dan diperkirakan akan hengkang pada musim panas nanti. Setelah didatangkan seharga €21 juta dari Royal Antwerp, Senne Lammens merebut posisi starter, tampil dalam 30 pertandingan liga, dan memantapkan dirinya sebagai pilihan utama yang tak terbantahkan. Namun, klub terbuka untuk merekrut kiper baru selama jendela transfer musim panas. Menyediakan pengganti berkualitas tinggi untuk Lammens menjadi prioritas bagi tim perekrutan saat klub bersiap membangun skuad yang mampu bersaing saat kembali berlaga di Liga Champions.

  • Kendala finansial dalam pindah secara permanen

    Meskipun United ingin melepas pemain berusia 30 tahun itu, mereka mungkin menghadapi kendala dalam upaya menjualnya karena besaran gajinya. Menemukan klub yang bersedia menanggung gajinya tetap menjadi tantangan besar. Gajinya telah dipangkas musim lalu setelah klub gagal lolos ke kompetisi Eropa, yang membantu memfasilitasi peminjamannya. Namun, gajinya diperkirakan akan naik kembali sejalan dengan pemain lain di skuad setelah United memastikan lolos ke Liga Champions. Calon pembeli mungkin menganggap tuntutan gaji yang baru terlalu tinggi, sehingga berpotensi memaksa dilakukannya transfer bersubsidi.

  • Rams Basaksehir FK v Trabzonspor - Trendyol Süper LigGetty Images Sport

    Sebuah awal yang baru menanti Old Trafford

    Ke depan, United harus segera menyelesaikan dilema gaji ini agar dapat menata kembali beban gaji mereka secara efektif. Seiring dengan para peminat potensial yang menimbang paket finansial yang ditawarkan, klub kemungkinan besar harus bersedia berkompromi terkait biaya transfer. Pada akhirnya, mendatangkan pemain cadangan yang andal untuk Lammens tetap menjadi hal yang krusial agar mereka dapat menjalani jadwal kompetisi Eropa yang padat di masa mendatang dengan sukses.

Cup
Genclerbirligi crest
Genclerbirligi
GEN
Trabzonspor crest
Trabzonspor
TRS
Premier League
Manchester United crest
Manchester United
MUN
Nottingham Forest crest
Nottingham Forest
NFO