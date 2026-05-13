AFP
Diterjemahkan oleh
Manchester United tidak berencana untuk memasukkan kembali Andre Onana ke dalam skuad pada musim panas ini - namun mereka menghadapi kendala besar dalam mencari klub yang bersedia membelinya secara permanen
Onana dianggap tidak lagi dibutuhkan
Sumber-sumber mengatakan kepada ESPN bahwa Manchester United tidak berencana memasukkan Onana ke dalam skuad mereka musim depan. Kiper asal Kamerun tersebut, yang bergabung dengan klub pada 2023 melalui transfer senilai £44 juta dari Inter, telah menghabiskan musim ini dengan status pinjaman di Trabzonspor, setelah bergabung dengan mereka pada bulan September. Selama berkarier di Old Trafford, Onana tampil dalam 102 pertandingan, kebobolan 150 gol, dan mencatatkan 24 clean sheet, serta memenangkan satu gelar Piala FA. Pemain berusia 30 tahun ini sempat berharap bisa kembali bersaing untuk posisi starter, namun klub kini mulai mencari klub baru baginya sebelum kontraknya berakhir pada Juni 2028.
- AFP
Perombakan penjaga gawang tampaknya akan terjadi
Posisi penjaga gawang akan terlihat sangat berbeda pada musim depan. Altay Bayindir mengawali musim ini dengan tampil dalam enam pertandingan Liga Premier, namun kemudian dicadangkan dan diperkirakan akan hengkang pada musim panas nanti. Setelah didatangkan seharga €21 juta dari Royal Antwerp, Senne Lammens merebut posisi starter, tampil dalam 30 pertandingan liga, dan memantapkan dirinya sebagai pilihan utama yang tak terbantahkan. Namun, klub terbuka untuk merekrut kiper baru selama jendela transfer musim panas. Menyediakan pengganti berkualitas tinggi untuk Lammens menjadi prioritas bagi tim perekrutan saat klub bersiap membangun skuad yang mampu bersaing saat kembali berlaga di Liga Champions.
Kendala finansial dalam pindah secara permanen
Meskipun United ingin melepas pemain berusia 30 tahun itu, mereka mungkin menghadapi kendala dalam upaya menjualnya karena besaran gajinya. Menemukan klub yang bersedia menanggung gajinya tetap menjadi tantangan besar. Gajinya telah dipangkas musim lalu setelah klub gagal lolos ke kompetisi Eropa, yang membantu memfasilitasi peminjamannya. Namun, gajinya diperkirakan akan naik kembali sejalan dengan pemain lain di skuad setelah United memastikan lolos ke Liga Champions. Calon pembeli mungkin menganggap tuntutan gaji yang baru terlalu tinggi, sehingga berpotensi memaksa dilakukannya transfer bersubsidi.
- Getty Images Sport
Sebuah awal yang baru menanti Old Trafford
Ke depan, United harus segera menyelesaikan dilema gaji ini agar dapat menata kembali beban gaji mereka secara efektif. Seiring dengan para peminat potensial yang menimbang paket finansial yang ditawarkan, klub kemungkinan besar harus bersedia berkompromi terkait biaya transfer. Pada akhirnya, mendatangkan pemain cadangan yang andal untuk Lammens tetap menjadi hal yang krusial agar mereka dapat menjalani jadwal kompetisi Eropa yang padat di masa mendatang dengan sukses.