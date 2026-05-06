Manchester United tidak berencana untuk memanggil kembali Marcus Rashford di tengah keraguan terkait transfer permanennya ke Barcelona

Pihak manajemen Manchester United telah menegaskan bahwa mereka tidak berencana untuk memanggil kembali Rashford ke skuad musim depan, menurut laporan The Sun. Penyerang yang saat ini dipinjamkan ke Barcelona selama satu musim itu tetap dianggap tidak dibutuhkan di United, meskipun sebuah postingan media sosialnya baru-baru ini memicu spekulasi di kalangan pendukung mengenai kemungkinan kembalinya ia ke klub.

Pada hari Selasa, akun X Rashford me-retweet sebuah postingan dari akun resmi United mengenai kembalinya mereka ke Liga Champions, dengan menambahkan pesan "Selamat" disertai emoji hati. Ini adalah interaksi digital pertamanya dengan klub dalam hampir satu tahun, tetapi hal ini tidak mengubah sikap klub mengenai masa depannya. United sangat ingin menghapus gajinya yang besar dari pembukuan, yang akan naik menjadi £325.000 per minggu pada bulan Juli setelah keberhasilan mereka lolos ke Liga Champions.







