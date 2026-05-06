(C)Getty Images
Diterjemahkan oleh
Manchester United tidak berencana untuk memanggil kembali Marcus Rashford di tengah keraguan terkait transfer permanennya ke Barcelona
Penutupan permanen tetap menjadi prioritas
Pihak manajemen Manchester United telah menegaskan bahwa mereka tidak berencana untuk memanggil kembali Rashford ke skuad musim depan, menurut laporan The Sun. Penyerang yang saat ini dipinjamkan ke Barcelona selama satu musim itu tetap dianggap tidak dibutuhkan di United, meskipun sebuah postingan media sosialnya baru-baru ini memicu spekulasi di kalangan pendukung mengenai kemungkinan kembalinya ia ke klub.
Pada hari Selasa, akun X Rashford me-retweet sebuah postingan dari akun resmi United mengenai kembalinya mereka ke Liga Champions, dengan menambahkan pesan "Selamat" disertai emoji hati. Ini adalah interaksi digital pertamanya dengan klub dalam hampir satu tahun, tetapi hal ini tidak mengubah sikap klub mengenai masa depannya. United sangat ingin menghapus gajinya yang besar dari pembukuan, yang akan naik menjadi £325.000 per minggu pada bulan Juli setelah keberhasilan mereka lolos ke Liga Champions.
- AFP
Ketidakpastian transfer Barcelona
Situasi ini semakin rumit akibat keraguan yang semakin menguat mengenai apakah Barcelona akan mempermanenkan status pemain internasional Inggris tersebut. Klub raksasa Catalan itu memiliki opsi untuk membeli pemain berusia 28 tahun itu seharga £26 juta, namun mereka belum memutuskan untuk mengambil opsi tersebut. Rashford telah mencetak 13 gol dalam 46 penampilan di Camp Nou, namun performanya menurun drastis menjelang akhir musim.
Penyerang ini gagal menjadi starter dalam lima pertandingan terakhir Barca dan mengalami kesulitan saat timnya kalah dari Atletico Madrid di perempat final Liga Champions. Barcelona memiliki waktu hingga 15 Juni untuk mengaktifkan klausul pembelian tersebut. Meskipun Rashford sendiri secara pribadi menolak untuk kembali ke Manchester dan telah mengubah nama akun media sosialnya menjadi ‘MR14’ agar sesuai dengan nomor punggungnya di Barcelona, tidak adanya keputusan pasti dari pihak Spanyol membuat masa depannya masih belum jelas.
Carrick tetap bungkam soal masa depannya
Pelatih kepala United, Michael Carrick, bersikap hati-hati agar tidak membocorkan terlalu banyak mengenai status jangka panjang sang pemain di Old Trafford. Rashford belum pernah tampil untuk Setan Merah sejak Desember 2024, dan hubungannya dengan klub semakin tegang setelah ia dimasukkan ke dalam ‘daftar pemain yang terancam’ pada pramusim dan kemudian dicopot dari nomor punggung 10-nya yang diberikan kepada Matheus Cunha.
Menanggapi spekulasi tersebut bulan lalu, Carrick mengatakan: “Saya hanya berpikir ada keputusan yang harus diambil pada waktunya mengenai hal-hal tertentu dan jelas Marcus berada dalam situasi itu. Namun pada saat ini, belum ada yang diputuskan. Dan itu akan diputuskan, karena harus diputuskan pada titik tertentu. Namun pada tahap ini, tidak ada yang bisa dikatakan.”
- (C)Getty Images
Fokus Piala Dunia dan logistik pramusim
Meskipun mengalami kesulitan di level klub, Rashford masih berpeluang masuk dalam skuad Inggris asuhan Thomas Tuchel untuk Piala Dunia mendatang. Ia dianggap sebagai salah satu spesialis sayap kiri utama yang tersedia bagi The Three Lions, bersama Anthony Gordon dari Newcastle. Keikutsertaannya dalam turnamen tersebut berpotensi semakin menunda kepastian mengenai masa depannya di klub, karena para pemain berhak atas libur wajib selama tiga minggu setelah menjalani tugas internasional. Jika Inggris melaju jauh ke babak gugur, Rashford diperkirakan tidak akan kembali untuk latihan pramusim hingga awal Agustus. Jadwal ini menjadi masalah bagi United jika transfer tidak diselesaikan pada awal jendela transfer musim panas.