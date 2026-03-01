Manchester United terkena pukulan cedera setelah Luke Shaw terpaksa keluar lapangan dengan pincang pada babak pertama pertandingan melawan Crystal Palace

Kepergian Shaw terjadi pada momen krusial, dengan Manchester United sudah tertinggal 1-0 setelah gol awal dari Maxence Lacroix. Ini merupakan pukulan yang sangat menyakitkan bagi Shaw dalam musim di mana ia telah mengatasi masalah kebugaran masa lalunya untuk tampil dalam setiap pertandingan Premier League United.

Carrick terpaksa melakukan pergantian pemain lebih awal, memasukkan Noussair Mazraoui untuk mengisi kekosongan di sayap kiri. Meskipun ada pergantian, United kesulitan menemukan ritme permainan mereka melawan tim Palace yang energik dan masuk ke ruang ganti dengan tertinggal satu gol. Namun, Bruno Fernandes berhasil menyamakan kedudukan dari titik penalti di awal babak kedua, setelah Lacroix diusir dari lapangan karena pelanggaran terakhir terhadap Matheus Cunha.