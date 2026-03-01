Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Manchester United terkena pukulan cedera setelah Luke Shaw terpaksa keluar lapangan dengan pincang pada babak pertama pertandingan melawan Crystal Palace
Shaw tidak dapat melanjutkan pertandingan.
Shaw terlihat memegang kakinya setelah mendapat tekel dari bek sayap Palace, Daniel Munoz. Pemain berusia 28 tahun itu tidak dapat melanjutkan pertandingan dan tampak sangat sedih saat berjalan menuju pinggir lapangan. Pemandangan Shaw menggelengkan kepalanya saat meninggalkan lapangan akan menjadi kekhawatiran besar bagi para pendukung United, mengingat riwayat masalah kebugaran yang berulang selama ia bermain di Old Trafford.
- Getty Images Sport
Pukulan telak bagi bek andalan
Kepergian Shaw terjadi pada momen krusial, dengan Manchester United sudah tertinggal 1-0 setelah gol awal dari Maxence Lacroix. Ini merupakan pukulan yang sangat menyakitkan bagi Shaw dalam musim di mana ia telah mengatasi masalah kebugaran masa lalunya untuk tampil dalam setiap pertandingan Premier League United.
Carrick terpaksa melakukan pergantian pemain lebih awal, memasukkan Noussair Mazraoui untuk mengisi kekosongan di sayap kiri. Meskipun ada pergantian, United kesulitan menemukan ritme permainan mereka melawan tim Palace yang energik dan masuk ke ruang ganti dengan tertinggal satu gol. Namun, Bruno Fernandes berhasil menyamakan kedudukan dari titik penalti di awal babak kedua, setelah Lacroix diusir dari lapangan karena pelanggaran terakhir terhadap Matheus Cunha.
Pembaruan resmi diharapkan setelah pertandingan.
Klub telah mengonfirmasi bahwa penilaian menyeluruh akan dilakukan setelah skuad kembali ke kompleks latihan Carrington. Apakah cedera tersebut akibat tabrakan dengan Munoz atau kambuhnya masalah sebelumnya tetap menjadi pertanyaan utama. Bagi United, harapan adalah bahwa pergantian pemain dini tersebut hanyalah tindakan pencegahan, bukan awal dari masa absen yang panjang lagi bagi Shaw.
- Getty Images Sport
Harapan untuk pemulihan yang cepat
Ada secercah harapan bagi Manchester United terkait jadwal pertandingan mendatang. Karena tidak adanya kompetisi sepak bola Eropa dan kegagalan di kedua kompetisi piala domestik, Setan Merah menghadapi jadwal pertandingan yang jauh lebih longgar dibandingkan rival-rival mereka di enam besar. Setelah pertandingan melawan Newcastle United pada Rabu, skuad akan memiliki jeda 11 hari sebelum kembali bertanding di kandang melawan Aston Villa, memberikan Shaw jendela waktu potensial untuk rehabilitasi.
Tim medis di Old Trafford akan bekerja tanpa henti untuk menilai tingkat keparahan cedera. Carrick akan sangat berharap agar bek kiri utama timnya tersedia untuk fase krusial musim ini, karena keseimbangan antara ketangguhan pertahanan dan kontribusi serangan Shaw tetap krusial dalam cara United melakukan transisi dari lini belakang.
Iklan