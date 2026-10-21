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Manchester United terancam kekacauan besar dalam jadwal Liga Champions setelah peringatan cuaca berbahaya mengancam laga melawan Como
Curah hujan ekstrem mengancam lapangan Stadio Giuseppe Sinigaglia
Otoritas Italia telah mengeluarkan peringatan cuaca tingkat oranye di seluruh wilayah Lombardia, yang menandakan kondisi buruk dan berbahaya. Hujan tanpa henti mulai turun pada Selasa dan terus mengguyur kawasan tersebut, sehingga pertandingan Eropa yang dijadwalkan terancam batal. Menurut Simon Peach dari Press Association, prakiraan cuaca menunjukkan curah hujan dapat mencapai 64 mm sebelum waktu sepak mula yang dijadwalkan di Stadio Giuseppe Sinigaglia.
Hujan deras telah membuat permukaan lapangan jenuh air, sementara kemungkinan terjadinya petir menambah kekhawatiran soal keselamatan. Para suporter yang datang ke stadion menghadapi malam yang sangat tidak menyenangkan karena hanya satu dari empat tribune stadion yang beratap. Meski prakiraan cuaca mengkhawatirkan, pihak Como saat ini tetap optimistis air di lapangan akan surut cukup cepat sehingga pertandingan tidak perlu dibatalkan pada saat-saat terakhir.
- (C)Getty Images
United hadapi krisis cedera saat melawan Como yang tengah menanjak
Jika pertandingan tetap berlangsung, United akan menghadapi ujian berat melawan Como yang tengah tampil apik di bawah asuhan mantan gelandang Arsenal, Cesc Fabregas. Klub Serie A itu terus menunjukkan perkembangan dan memiliki mantan bek Manchester United, Willy Kambwala, dalam skuadnya.
Tim tamu tiba di Italia dengan kekuatan yang sangat berkurang. Enam pemain tim utama absen dari latihan pada Selasa, membuat skuad mereka kekurangan pemain menjelang pertandingan ketiga mereka di Eropa. Nama-nama penting seperti Marcus Rashford, Kobbie Mainoo, Lisandro Martinez, dan Luke Shaw termasuk di antara pemain yang absen, bersama Ayden Heaven dan Patrick Dorgu.
Daftar cedera yang terus bertambah ini memperburuk musim yang mengecewakan bagi klub raksasa Inggris tersebut. Setelah hanya meraih dua kemenangan di semua kompetisi musim ini, mereka kini mencatatkan awal musim terburuk dalam 40 tahun.
Carrick menepis kekhawatiran soal cuaca dan tekanan
Meski situasi di dalam dan luar lapangan sedang bergejolak, manajer United Michael Carrick sama sekali tidak terusik oleh badai di Italia. Saat berbicara kepada media sebelum keberangkatan, ia mengecilkan dampak hujan terhadap persiapan skuadnya. "Tidak, tidak ada hal mendesak bagi saya. Kami sudah terbiasa dengan hujan," kata Carrick. "Kami akan memanfaatkannya sebaik mungkin!"
Carrick juga menanggapi pertanyaan tentang keamanan posisinya di tengah awal musim klub yang tergolong buruk dalam sejarahnya. Ia menegaskan masih mendapat dukungan penuh dari jajaran petinggi Old Trafford dan memahami tuntutan yang dihadapinya. "Saya tidak butuh jaminan apa pun. Semuanya cukup jelas," jelasnya. "Saya tahu peran dan tanggung jawab saya. Saya tidak perlu diberi tahu kapan segalanya berjalan baik atau kapan harus lebih baik.
"Saya memahami kenyataannya dan tidak mempermasalahkannya. Saya tahu kami harus memenangi pertandingan agar semuanya berjalan lancar dan berada pada tempatnya. Saya merasa mendapat dukungan, ya, mengapa tidak? Hubungan saya dengan semua orang di klub sepakbola ini sangat baik. Tidak ada masalah dalam hal itu."
- Getty Images Sport
Momen krusial bagi masa jabatan Carrick
United kini berada dalam posisi genting di Liga Champions setelah meraih tiga poin dari dua pertandingan pertama. Meraih hasil positif di Italia, jika cuaca memungkinkan, sangat penting untuk menjaga momentum mereka di Eropa dan meredakan sorotan yang kian tajam terhadap staf pelatih.
Menjalani pertandingan ini dengan skuad yang banyak dirotasi akan menuntut disiplin taktik yang sangat tinggi. Jika lapangan di Stadio Giuseppe Sinigaglia berubah menjadi arena pertarungan yang tergenang air, tim Carrick yang kekurangan pemain harus meninggalkan pola permainan biasanya dan menghadapi laga yang menguras tenaga serta mengandalkan fisik demi menyelamatkan musim mereka.
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