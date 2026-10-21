Meski situasi di dalam dan luar lapangan sedang bergejolak, manajer United Michael Carrick sama sekali tidak terusik oleh badai di Italia. Saat berbicara kepada media sebelum keberangkatan, ia mengecilkan dampak hujan terhadap persiapan skuadnya. "Tidak, tidak ada hal mendesak bagi saya. Kami sudah terbiasa dengan hujan," kata Carrick. "Kami akan memanfaatkannya sebaik mungkin!"

Carrick juga menanggapi pertanyaan tentang keamanan posisinya di tengah awal musim klub yang tergolong buruk dalam sejarahnya. Ia menegaskan masih mendapat dukungan penuh dari jajaran petinggi Old Trafford dan memahami tuntutan yang dihadapinya. "Saya tidak butuh jaminan apa pun. Semuanya cukup jelas," jelasnya. "Saya tahu peran dan tanggung jawab saya. Saya tidak perlu diberi tahu kapan segalanya berjalan baik atau kapan harus lebih baik.

"Saya memahami kenyataannya dan tidak mempermasalahkannya. Saya tahu kami harus memenangi pertandingan agar semuanya berjalan lancar dan berada pada tempatnya. Saya merasa mendapat dukungan, ya, mengapa tidak? Hubungan saya dengan semua orang di klub sepakbola ini sangat baik. Tidak ada masalah dalam hal itu."



