Salah satu jabatan penting di Liga Primer Inggris kembali lowong menyusul keputusan memberhentikan Michael Carrick setelah ia memimpin tim dalam 32 pertandingan. Ia menyaksikan United terpuruk ke zona degradasi sebelum didepak begitu saja.

Karena pergantian pelatih sudah lama diwacanakan, United memiliki sejumlah kandidat untuk dipertimbangkan saat merencanakan perubahan lain demi membangkitkan klub besar yang tengah terpuruk itu. Mantan manajer Newcastle, Eddie Howe, sempat disebut sebagai salah satu kandidat.

Pochettino menjadi sosok yang dipilih. Pelatih asal Argentina itu akan menuntaskan tugasnya bersama timnas putra Amerika Serikat di CONCACAF Nations League sebelum kembali ke sepakbola Inggris, tempat ia sebelumnya pernah menangani Southampton, Tottenham Hotspur, dan Chelsea.

Ia baru akan tiba di stadion yang dijuluki ‘Teater Impian’ pada penghujung pekan depan, sehingga hanya memiliki sedikit waktu untuk menyesuaikan diri dengan jabatan yang sangat menuntut itu sebelum menjalani lawatan berat ke Anfield untuk menghadapi rival lama, Liverpool.