“Manchester United tak sanggup menghadapi Antonio Conte”: Mengapa pelatih “brilian” itu diabaikan dan direksi disalahkan atas kegagalan merekrut mantan pelatih Chelsea dan Juventus
Pochettino dipilih untuk menggantikan Carrick yang dipecat
Salah satu jabatan penting di Liga Primer Inggris kembali lowong menyusul keputusan memberhentikan Michael Carrick setelah ia memimpin tim dalam 32 pertandingan. Ia menyaksikan United terpuruk ke zona degradasi sebelum didepak begitu saja.
Karena pergantian pelatih sudah lama diwacanakan, United memiliki sejumlah kandidat untuk dipertimbangkan saat merencanakan perubahan lain demi membangkitkan klub besar yang tengah terpuruk itu. Mantan manajer Newcastle, Eddie Howe, sempat disebut sebagai salah satu kandidat.
Pochettino menjadi sosok yang dipilih. Pelatih asal Argentina itu akan menuntaskan tugasnya bersama timnas putra Amerika Serikat di CONCACAF Nations League sebelum kembali ke sepakbola Inggris, tempat ia sebelumnya pernah menangani Southampton, Tottenham Hotspur, dan Chelsea.
Ia baru akan tiba di stadion yang dijuluki ‘Teater Impian’ pada penghujung pekan depan, sehingga hanya memiliki sedikit waktu untuk menyesuaikan diri dengan jabatan yang sangat menuntut itu sebelum menjalani lawatan berat ke Anfield untuk menghadapi rival lama, Liverpool.
- Getty
Conte menganggur setelah berpisah dengan Napoli
United bisa saja menunjuk seseorang yang saat ini tidak terikat pekerjaan dan siap langsung bertugas, mengingat Conte sedang beristirahat setelah memutuskan berpisah dengan Napoli pada Mei 2026.
Pelatih berusia 57 tahun itu telah meraih gelar juara bersama Juventus, Chelsea, Inter, dan Napoli, serta menghabiskan dua tahun sebagai pelatih kepala tim nasional Italia. Rekam jejaknya tak perlu diragukan, tetapi sikapnya bisa membuat sejumlah pihak terusik.
Pria asal Lecce yang penuh gairah itu tak kenal kompromi dan selalu mengutarakan pendapatnya. Ia menuntut komitmen penuh dari orang-orang yang bekerja di bawah maupun di atasnya. Dalam banyak hal, ia tampak menjadi pilihan tepat untuk mewarisi situasi kacau di Manchester dan memulihkan rasa kebersamaan, sekaligus menegaskan kepada para pemain yang tampil di bawah standar bahwa kegagalan bukan lagi pilihan.
Apakah Conte yang tak kenal kompromi akan menjadi pilihan yang lebih baik?
Ketika ditanya apakah Conte akan menjadi pilihan yang logis, mengingat ia tersedia dan rekam jejaknya, Parker, mantan bek United yang pernah menjuarai Liga Primer Inggris, yang berbicara dalam kerja sama dengan Islandcasino.com, mengatakan kepada GOAL: “Saya sepenuhnya setuju. Situasi di ruang ganti akan sangat bagus.
“Namun, dari sudut pandang orang luar, saya pikir banyak orang akan mengatakan hal yang sama seperti saya. Anda tidak perlu menjadi mantan pemain atau pemain aktif, cukup seseorang yang mencintai sepakbola. Kita semua punya pendapat setelah melihat Conte dan mendengar ucapannya. Saya pikir orang-orang yang memimpin Manchester United tidak akan sanggup menghadapi Conte.
“Mereka tidak akan bisa mempekerjakan seseorang yang berani bersuara, sekalipun apa yang dikatakannya benar dalam sembilan dari sepuluh kesempatan. Saya pikir mereka telah melihat komentar-komentarnya sebelum atau sesudah pertandingan ketika ia tidak senang dengan apa yang terjadi di klub.
“Ia menuntut agar diberi kesempatan untuk meraih gelar, dan mereka tidak menginginkan itu. Saya pikir semua orang tahu itu. Anda tidak perlu menjadi pemain atau mantan pemain Manchester United untuk tahu seperti apa orang-orang ini, dan Conte memang tidak akan cocok dengan mereka.
“Sama sekali tidak mungkin mereka mau membawa seseorang ke lingkungan mereka yang tidak akan tinggal diam dan akan mengatakan apa yang salah. Mereka tidak menginginkan itu saat ini.”
- Getty/GOAL
Pochettino mendapat tekanan untuk meraih hasil di Man Utd
Itu penilaian yang sangat keras terhadap pola pikir di Old Trafford. Mereka yang mengendalikan keputusan di balik layar seharusnya menginginkan yang terbaik bagi klub dan kepentingan bersama. Sudah 13 tahun berlalu sejak Sir Alex Ferguson yang legendaris pensiun dan kemunduran mulai terjadi.
Pochettino mungkin terbukti sebagai pilihan yang cerdas. Rekam jejaknya cukup menunjukkan bahwa ia mampu membalikkan keadaan di Manchester, tetapi ia tidak akan datang dan langsung bertindak agresif seperti yang akan dilakukan Conte. Padahal, itulah yang mungkin dibutuhkan United saat ini.
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