Manchester United secara resmi telah mengumumkan kedatangan Baleba, tetapi urusan mereka dengan Brighton mungkin belum selesai. Pembicaraan sudah dimulai terkait potensi transfer senilai £50 juta untuk Kadioglu.

Jajaran petinggi Old Trafford telah mengidentifikasi bek tersebut sebagai target utama mereka untuk posisi bek kiri. Laporan sebelumnya dari Turkiye menyebutkan bahwa klub itu sedang menyiapkan tawaran £40 juta, tetapi harga yang diminta tampaknya telah meningkat. Laporan di media Turki juga mencatat bahwa klub lama Kadioglu, Fenerbahce, berhak atas 10% dari biaya transfer apa pun di masa depan, yang bisa menjelaskan valuasi lebih tinggi yang diminta Brighton.