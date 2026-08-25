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Manchester United siapkan transfer £50 juta untuk bek Brighton Ferdi Kadioglu setelah perekrutan Carlos Baleba
United bidik rekrutan kedua dari Brighton
Manchester United secara resmi telah mengumumkan kedatangan Baleba, tetapi urusan mereka dengan Brighton mungkin belum selesai. Pembicaraan sudah dimulai terkait potensi transfer senilai £50 juta untuk Kadioglu.
Jajaran petinggi Old Trafford telah mengidentifikasi bek tersebut sebagai target utama mereka untuk posisi bek kiri. Laporan sebelumnya dari Turkiye menyebutkan bahwa klub itu sedang menyiapkan tawaran £40 juta, tetapi harga yang diminta tampaknya telah meningkat. Laporan di media Turki juga mencatat bahwa klub lama Kadioglu, Fenerbahce, berhak atas 10% dari biaya transfer apa pun di masa depan, yang bisa menjelaskan valuasi lebih tinggi yang diminta Brighton.
Brighton bersiap menghadapi potensi kepergian
Peluang transfer ini terwujud kian menguat dalam beberapa hari terakhir setelah perkembangan di Brighton. Laporan muncul bahwa klub itu siap merekrut bek kiri Jaouen Hadjam dari klub Swiss Young Boys, yang mengindikasikan mereka sedang bersiap menjalani kehidupan tanpa Kadioglu.
Fabian Hurzeler diperkirakan akan berbicara kepada media pada akhir pekan ini jelang leg kedua mereka melawan Tromso, yang bisa memberikan kejelasan lebih lanjut mengenai situasi tersebut. Kadioglu bergabung dengan Brighton pada Agustus 2024 dengan nilai £24 juta. Meski cedera membatasi waktu bermainnya selama musim perdananya, ia tampil 42 kali di semua kompetisi sepanjang musim 2025/26, dan dengan tegas memantapkan dirinya sebagai opsi utama di sisi kiri pertahanan.
Perjuangan di lapangan untuk Manchester United
Manchester United memiliki jeda tengah pekan setelah kekalahan telak dari Hull City pada Sabtu, yang akan menjadi hal berharga bagi Michael Carrick dan skuadnya. Duet lini tengah Andrey Santos dan Youri Tielemans sebagian besar kesulitan sepanjang pertandingan, yang bisa membuat Kobbie Mainoo kembali masuk ke susunan pemain inti.
Namun, dampak langsung dari rekrutan baru tampaknya masih harus menunggu. Baleba saat ini sedang mengalami cedera pergelangan kaki, yang berarti kemungkinan dia belum bisa menjalani debutnya selama beberapa pekan. Begitu pula, Kadioglu absen dalam kemenangan atas Aston Villa pada Minggu karena cedera ringan setelah bermain selama 87 menit hanya beberapa hari sebelumnya.
- Getty
Apa berikutnya untuk Manchester United?
Manchester United akan berusaha bangkit dari akhir pekan pembuka yang mengecewakan saat mereka bertandang menghadapi Ipswich Town. Carrick dan staf teknisnya harus menemukan solusi di lapangan sementara tim rekrutmen berupaya menuntaskan kesepakatan Kadioglu. Para penggemar akan menantikan perkembangan lebih lanjut soal upaya senilai £50 juta itu sebelum jendela transfer resmi ditutup.
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