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Muhammad Zaki

Diterjemahkan oleh

Manchester United siapkan langkah mengejutkan untuk bintang Bayern Munich saat Michael Carrick mengincar tambahan kekuatan di lini belakang

Transfers
Manchester United
Bayern Munich
Premier League
M. Kim
Bundesliga

Manchester United secara mengejutkan menghidupkan kembali minat mereka terhadap bek tangguh Bayern Munich, Kim Min-jae, ketika Michael Carrick ingin menambah kedalaman elite di lini belakangnya. Manchester United dikabarkan memantau situasi bek Korea Selatan itu dengan saksama setelah periode sulit yang dialaminya di Bavaria.

  • Manchester United mengincar tambahan kekuatan di lini belakang setelah kesepakatan dengan Milan gagal terwujud

    United dilaporkan telah memasukkan Kim ke daftar pendek transfer mereka saat berupaya menuntaskan bisnis musim panas dengan sentuhan akhir di lini belakang. Meski jendela transfer relatif sepi, yang membuat Youri Tielemans dan Andrey Santos tiba di Old Trafford, petinggi klub tetap menyadari bahwa skuad ini memerlukan perombakan lebih lanjut untuk bisa bersaing di level tertinggi.

    Kebutuhan mendesak akan bek tengah baru berangkat dari masalah cedera yang terus membayangi Lisandro Martinez dan Leny Yoro. Dengan Harry Maguire akan berusia 34 tahun selama kampanye saat ini, Carrick dikabarkan ingin mengamankan partner jangka panjang untuk para bintang mudanya. Kim, yang bergabung dengan Bayern dengan nilai €50 juta dari Napoli pada 2023, dipandang sebagai profil ideal untuk menghadirkan wibawa dan kecepatan ke unit yang baru-baru ini dibongkar habis oleh AC Milan asuhan Ruben Amorim di Polandia.

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  • FC Bayern München v Aston Villa - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    Kim Min-jae kembali masuk radar Old Trafford

    Bayern Insider Christian Falk menyebut bahwa Manchester United memantau status pemain berusia 29 tahun itu di Bavaria dengan sangat saksama. Falk menuturkan bahwa meski minat tersebut konkret, sang pemain sendiri saat ini fokus untuk merebut kembali tempatnya di starting XI Vincent Kompany. Bek itu kehilangan status starter yang tak terbantahkan pada paruh kedua musim lalu, tetapi tetap menjadi aset bernilai tinggi bagi raksasa Bundesliga tersebut saat mereka memburu kejayaan di Liga Champions.

    Falk berkata: "Ada sedikit kebenaran dalam laporan mengenai minat Manchester United terhadap Kim Min-jae. Seperti yang pernah saya sebutkan sebelumnya bersama Bayern Insider, pemain internasional Korea Selatan itu ada dalam daftar United. Mereka selalu memantau situasinya di Bayern Munich. Meski begitu, Kim Min-jae saat ini sangat jelas bahwa dia ingin bertahan di Bayern dan dia baik-baik saja dengan perannya saat ini di klub."



  • Sikap Bayern terhadap bintang Korea Selatan

    Laporan itu menambahkan bahwa Bayern enggan menyetujui kepergian Kim, terutama dengan Kompany menetapkan target resmi untuk menjuarai Liga Champions musim ini. Klub tersebut tahu bahwa menjalani kampanye yang berat di banyak kompetisi membutuhkan kedalaman skuad yang mumpuni. Menjual Kim akan membuat raksasa Bavaria itu sangat kekurangan opsi di lini belakang, sehingga mereka terpaksa hanya mengandalkan Jonathan Tah dan Dayot Upamecano sebagai satu-satunya bek tengah senior sepanjang tahun.


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    United bersiap untuk laga pembuka Premier League

    Di tengah pembicaraan transfer yang terus berlanjut, Carrick harus fokus pada masa depan terdekat saat United bersiap untuk laga pembuka Premier League melawan Hull City. Maguire dan Yoro diperkirakan akan menjadi starter dalam pertandingan itu, terutama setelah Martinez kembali mengalami cedera saat Argentina kalah dari Spanyol di final Piala Dunia.

    United dilaporkan sudah menyepakati persyaratan pribadi dengan Kim pada 2023 sebelum ia memilih raksasa Jerman itu, dan Carrick akan berharap upaya kedua ini membuahkan hasil yang lebih baik.

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