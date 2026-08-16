United dilaporkan telah memasukkan Kim ke daftar pendek transfer mereka saat berupaya menuntaskan bisnis musim panas dengan sentuhan akhir di lini belakang. Meski jendela transfer relatif sepi, yang membuat Youri Tielemans dan Andrey Santos tiba di Old Trafford, petinggi klub tetap menyadari bahwa skuad ini memerlukan perombakan lebih lanjut untuk bisa bersaing di level tertinggi.

Kebutuhan mendesak akan bek tengah baru berangkat dari masalah cedera yang terus membayangi Lisandro Martinez dan Leny Yoro. Dengan Harry Maguire akan berusia 34 tahun selama kampanye saat ini, Carrick dikabarkan ingin mengamankan partner jangka panjang untuk para bintang mudanya. Kim, yang bergabung dengan Bayern dengan nilai €50 juta dari Napoli pada 2023, dipandang sebagai profil ideal untuk menghadirkan wibawa dan kecepatan ke unit yang baru-baru ini dibongkar habis oleh AC Milan asuhan Ruben Amorim di Polandia.