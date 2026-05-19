Manchester United sempat berupaya menunjuk manajer 'impian rahasia' sebelum menawarkan kontrak permanen kepada Michael Carrick
Upaya merekrut Luis Enrique
Menurut pakar transfer Fabrizio Romano, Manchester United telah lama mengagumi Enrique. Setelah pemecatan Ruben Amorim — yang hengkang pada Januari setelah hanya memenangkan delapan dari 20 laga Liga Premier musim ini dan kalah dalam 23 dari 63 pertandingan secara keseluruhan — Setan Merah mencari pengganti yang ternama. Romano mengungkap ketertarikan rahasia tersebut, dengan menyatakan: "Begini, mengenai Luis Enrique, saya bisa katakan bahwa dia adalah impian rahasia beberapa orang penting di Manchester United. Jadi, sekitar Januari dan Februari, Man United mencoba memahami apakah ada kemungkinan untuk mendatangkan Luis Enrique ke klub pada musim panas ini. Hal itu tidak mungkin karena Luis Enrique sepenuhnya fokus pada Proyek Paris Saint-Germain."
Carrick tampil menonjol sementara Enrique mendominasi
Dengan absennya Enrique, Carrick ditugaskan untuk menstabilkan skuad. Mantan gelandang timnas Inggris itu melampaui ekspektasi, membawa tim meraih 11 kemenangan dan tiga hasil imbang dalam 16 pertandingan untuk mengamankan posisi ketiga. Meskipun penunjukan permanen Carrick belum resmi, pengumuman resminya diperkirakan akan segera dilakukan. Sementara itu, Enrique telah mengukuhkan warisannya di Prancis. Dalam 173 pertandingan bersama Paris Saint-Germain, pelatih asal Spanyol ini mencatatkan 121 kemenangan, meraih tiga gelar Ligue 1 berturut-turut, dan dua gelar Piala Prancis. Setelah mengangkat trofi Liga Champions musim lalu, pasukan Enrique bersiap menghadapi Arsenal di final pada akhir bulan ini.
Keane memperingatkan akan adanya masalah besar
Meskipun baru saja meraih kemenangan 3-2 atas Nottingham Forest, legenda klub Roy Keane tetap tidak yakin. Dalam wawancara di Sky Sports, Keane menyoroti besarnya tugas rekonstruksi yang harus dihadapi manajer sementara tersebut: "Saya menduga tugas utamanya adalah membawa tim ke Liga Champions; mereka sudah melakukannya, tapi masih ada masalah besar di depan. Apakah dia masih pilihan terbaik yang ada? Kita jelas tidak tahu manajer lain mana saja yang mereka ajak bicara. Tapi faktanya dia memang memenangkan pertandingan-pertandingan sepak bola… tapi tetap saja ada masalah besar di United. Masalah besar." Keane juga mempertanyakan apakah ini hanyalah keputusan yang aman.
Apa yang akan terjadi selanjutnya di Old Trafford?
Manchester United akan menghadapi musim panas yang krusial saat mereka bersiap untuk kembali berlaga di kompetisi elit Eropa. Pihak manajemen kini harus memberikan dukungan penuh kepada manajer baru yang akan ditunjuk dalam bursa transfer guna mengatasi kelemahan-kelemahan yang mencolok dalam skuad. Sementara itu, Enrique diperkirakan akan menandatangani perpanjangan kontrak di Paris setelah ajang Eropa tersebut berakhir.