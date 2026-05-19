Manchester United sempat berupaya menunjuk manajer 'impian rahasia' sebelum menawarkan kontrak permanen kepada Michael Carrick

Meskipun baru saja meraih kemenangan 3-2 atas Nottingham Forest, legenda klub Roy Keane tetap tidak yakin. Dalam wawancara di Sky Sports, Keane menyoroti besarnya tugas rekonstruksi yang harus dihadapi manajer sementara tersebut: "Saya menduga tugas utamanya adalah membawa tim ke Liga Champions; mereka sudah melakukannya, tapi masih ada masalah besar di depan. Apakah dia masih pilihan terbaik yang ada? Kita jelas tidak tahu manajer lain mana saja yang mereka ajak bicara. Tapi faktanya dia memang memenangkan pertandingan-pertandingan sepak bola… tapi tetap saja ada masalah besar di United. Masalah besar." Keane juga mempertanyakan apakah ini hanyalah keputusan yang aman.