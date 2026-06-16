Pemain internasional Belanda ini telah menjadi incaran yang sangat menarik bagi para petinggi Old Trafford setelah mencetak gol khasnya dalam laga imbang 2-2 Belanda melawan Jepang di turnamen tersebut. Meskipun mengalami degradasi dari kasta tertinggi bersama West Ham, mantan bintang Leeds United ini telah melihat nilainya meningkat secara signifikan di panggung internasional, dengan mencetak gol dalam laga imbang 2-2 melawan Jepang. Menurut The Athletic, United telah melakukan kontak resmi terkait penyerang tersebut, yang masih memiliki sisa kontrak tiga tahun di klubnya di London Timur.



