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Manchester United secara mengejutkan mengajukan tawaran transfer untuk Crysencio Summerville, sementara harga yang diminta untuk pemain sayap asal Belanda dan West Ham itu terungkap
Setan Merah bersiap merekrut pemain sayap
Pemain internasional Belanda ini telah menjadi incaran yang sangat menarik bagi para petinggi Old Trafford setelah mencetak gol khasnya dalam laga imbang 2-2 Belanda melawan Jepang di turnamen tersebut. Meskipun mengalami degradasi dari kasta tertinggi bersama West Ham, mantan bintang Leeds United ini telah melihat nilainya meningkat secara signifikan di panggung internasional, dengan mencetak gol dalam laga imbang 2-2 melawan Jepang. Menurut The Athletic, United telah melakukan kontak resmi terkait penyerang tersebut, yang masih memiliki sisa kontrak tiga tahun di klubnya di London Timur.
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Carrick menjajaki alternatif taktis
Tim pemandu bakat di Old Trafford telah lama mengagumi profil fisik yang eksplosif dan kemampuan teknis unik sang pemain sayap. Pelatih kepala Michael Carrick dilaporkan memandang penyerang yang sangat cepat ini sebagai pilihan unggulan untuk memperkuat kelancaran serangan timnya, berkat kemampuannya yang telah teruji untuk menusuk ke dalam dari sayap kiri dan terus-menerus menjadi ancaman gol. Pihak klub sepenuhnya yakin bahwa penampilannya yang solid di panggung internasional tertinggi membuktikan bahwa ia mampu beradaptasi dengan mulus saat naik ke level Liga Champions.
Masa depan Rashford akan menentukan pengeluaran pada musim panas
Setiap upaya resmi untuk mendatangkan pemain sayap yang dihargai £50 juta itu sepenuhnya bergantung pada Rashford, yang opsi pembeliannya oleh Barcelona senilai €30 juta telah resmi berakhir pada hari Senin. Jika pemain internasional Inggris itu kembali ke Manchester bulan depan untuk menuntaskan sisa kontraknya selama dua tahun, rencana untuk mendatangkan Summerville kemungkinan besar akan ditunda. United lebih memilih Rashford dijual secara permanen, yang kabarnya memiliki klausul pelepasan sebesar £40 juta yang berlaku bagi semua peminat, kecuali Manchester City dan Liverpool.
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Penambahan pemain di lini tengah tetap menjadi prioritas utama
Manchester United akan terus memprioritaskan perekrutan gelandang tengah, dengan Ederson dari Atalanta yang sudah dipastikan bergabung dan pembicaraan lanjutan yang berjalan lancar melalui agen Jorge Mendes untuk bintang muda West Ham berusia 21 tahun, Mateus Fernandes. Sementara itu, Summerville akan tetap fokus di bawah asuhan Ronald Koeman saat Belanda berupaya melaju jauh ke babak gugur Piala Dunia.