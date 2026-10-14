Sepak bola Eropa bersatu dalam duka pada Selasa setelah Ana Merodio Borja, ibu kapten Atletico Madrid Koke dan asisten pelatih Juvenil A Borja Resurreccion, meninggal dunia. Peristiwa itu terjadi di Madrid pada pagi hari menjelang pertandingan dan membuat Koke mundur dari laga Liga Champions melawan Manchester United.

Penghormatan diberikan dalam pertandingan tim junior dan senior di Stadion Metropolitano. Mengheningkan cipta selama satu menit dilakukan sebelum sepak mula pertandingan UEFA Youth League, yang dimenangi Atletico 3-0, serta laga utama Liga Champions. Para pemain mengenakan ban lengan hitam, sementara bendera merah putih di stadion dikibarkan setengah tiang sebagai tanda penghormatan.

Manchester United turut mendukung penghormatan tersebut dengan mengajak para suporternya yang datang ke stadion untuk bergabung bersama pendukung tuan rumah dalam mengheningkan cipta sebagai bentuk penghormatan kepada keluarga Resurreccion.



