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Manchester United sampaikan pernyataan menyentuh hati setelah ibunda kapten Atletico Madrid, Koke, meninggal dunia jelang laga Liga Champions
Manchester United bergabung dengan Atletico Madrid untuk memberi penghormatan kepada ibu Koke
Sepak bola Eropa bersatu dalam duka pada Selasa setelah Ana Merodio Borja, ibu kapten Atletico Madrid Koke dan asisten pelatih Juvenil A Borja Resurreccion, meninggal dunia. Peristiwa itu terjadi di Madrid pada pagi hari menjelang pertandingan dan membuat Koke mundur dari laga Liga Champions melawan Manchester United.
Penghormatan diberikan dalam pertandingan tim junior dan senior di Stadion Metropolitano. Mengheningkan cipta selama satu menit dilakukan sebelum sepak mula pertandingan UEFA Youth League, yang dimenangi Atletico 3-0, serta laga utama Liga Champions. Para pemain mengenakan ban lengan hitam, sementara bendera merah putih di stadion dikibarkan setengah tiang sebagai tanda penghormatan.
Manchester United turut mendukung penghormatan tersebut dengan mengajak para suporternya yang datang ke stadion untuk bergabung bersama pendukung tuan rumah dalam mengheningkan cipta sebagai bentuk penghormatan kepada keluarga Resurreccion.
- Alterphotos
Klub-klub menyampaikan belasungkawa melalui pernyataan yang menyentuh hati
Dalam pernyataan yang diterbitkan di media sosial sebelum laga dimulai, United menyampaikan dukungannya: "Manchester United berduka atas meninggalnya Ana Merodio Borja, ibunda tercinta kapten Atletico de Madrid Koke dan asisten pelatih tim U19 Borja Resurreccion. Kami menyampaikan belasungkawa kepada keluarga pada masa sulit ini dan mengajak para suporter bergabung dengan kedua tim untuk mengheningkan cipta selama satu menit sebelum laga malam ini dimulai."
Atletico Madrid juga merilis pernyataan resmi yang mengonfirmasi persetujuan UEFA atas penghormatan tersebut. "Malam ini, sebelum pertandingan Liga Champions kami melawan Manchester United dimulai, akan diadakan hening cipta selama satu menit untuk mengenang Ana Merodio Borja, ibunda kapten kami, Koke, yang meninggal dunia pagi ini di Madrid," demikian pernyataan klub. "Klub kami meminta izin kepada UEFA untuk mengadakan hening cipta selama satu menit baik pada pertandingan tim utama maupun pertandingan UEFA Youth League, serta agar para pemain mengenakan ban lengan hitam."
Klub Spanyol itu menambahkan: "Selain itu, sebagai tanda penghormatan untuk mengenangnya, bendera merah dan putih di Riyadh Air Metropolitano dikibarkan setengah tiang. Atlético de Madrid menyampaikan belasungkawa terdalam kepada seluruh keluarga dan teman-temannya, terutama kepada Koke, kapten tim utama, dan Borja Resurrección, asisten pelatih tim Juvenil A. Semoga beristirahat dengan tenang."
Malam yang membawa petaka di lapangan bagi tim asuhan Carrick
Di lapangan, malam itu terasa berat bagi tim asuhan Carrick setelah Manchester United yang bermain dengan sepuluh pemain kalah 2-0 di Stadion Metropolitano. Pablo Barrios membawa Atletico unggul saat pertandingan baru berjalan 50 detik, sebelum Ademola Lookman menggandakan keunggulan pada babak kedua.
Malam United semakin buruk ketika Leny Yoro diganjar kartu merah. Kekalahan itu memperpanjang rentetan tanpa kemenangan Manchester United menjadi lima pertandingan di semua kompetisi, sekaligus memperberat musim yang sejauh ini sudah sulit.
- Getty Images Sport
Tekanan terhadap Setan Merah meningkat di tengah rentetan laga tanpa kemenangan
Kekalahan itu membuat Carrick semakin tertekan untuk membalikkan hasil pertandingan. United menjalani awal musim terburuk mereka di kasta tertinggi liga dalam 40 tahun setelah hanya meraih enam poin dari enam laga pembuka Liga Primer. Meski Manchester United sebelumnya mengalahkan Sabah 4-0 di Eropa dan menundukkan Atletico 2-1 pada pramusim, keterpurukan mereka saat ini menjadi tantangan serius bagi sang manajer dan skuadnya ke depan.
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