Manchester United muncul sebagai tujuan 'pilihan utama' bagi Mateus Fernandes pada bursa transfer musim panas, sementara West Ham berencana melakukan penjualan besar-besaran akibat degradasi
Setan Merah memimpin klasemen
Manchester United kini berada di urutan terdepan dalam perburuan Fernandes, dengan pemain berusia 21 tahun itu menjadikan Old Trafford sebagai "pilihan utamanya" untuk pindah pada musim panas ini, menurut i Paper. Talenta asal Portugal ini telah menampilkan performa individu yang menonjol meskipun klubnya sedang mengalami kesulitan, sehingga menarik perhatian dari seluruh benua. Meskipun Arsenal, Paris Saint-Germain, dan Atletico Madrid dikabarkan tertarik, daya tarik Theatre of Dreams tampaknya telah memenangkan hati sang pemain.
United sangat ingin memperkuat lini tengah mereka dan memandang mantan pemain Southampton ini sebagai tambahan penting bagi skuad Michael Carrick. Upaya ini dilakukan pada saat klub sedang mencari pemain muda dan dinamis untuk lini tengah mereka, dan Fernandes sesuai dengan profil yang mereka cari untuk melanjutkan kemajuan yang baru-baru ini mereka raih di bawah manajemen baru.
Penjualan besar-besaran Hammers dimulai
West Ham bersiap menghadapi musim panas yang sulit setelah status mereka di kasta tertinggi terenggut akhir pekan lalu. Untuk menyeimbangkan keuangan dan mempersiapkan diri menghadapi kompetisi di Championship, klub tersebut dilaporkan berencana melakukan penjualan besar-besaran senilai £150 juta. Fernandes, yang bergabung dengan klub dari Southampton musim panas lalu melalui kesepakatan senilai £38 juta ditambah £4 juta dalam bentuk bonus, merupakan salah satu aset paling berharga dalam rencana penjualan tersebut.
Meskipun klub ini terdegradasi, The Hammers tidak bersedia melepas aset berharga mereka dengan harga murah. Laporan tersebut menyebutkan bahwa mereka menuntut biaya sebesar £80 juta untuk gelandang tersebut, yang masih memiliki sisa kontrak empat tahun. Setelah menunjukkan kualitasnya di Liga Premier musim ini, West Ham yakin mereka masih bisa meraup keuntungan besar dari pemain yang mereka rekrut hanya dua belas bulan lalu.
Pasangan yang sempurna bagi Bruno Fernandes
Dari segi taktik, jajaran petinggi Manchester United memandang pemain berusia 21 tahun ini sebagai pasangan yang sempurna bagi kapten klub, Bruno Fernandes. Kemampuannya untuk menjangkau area luas dan berpindah dengan cepat dari lini pertahanan ke lini serang dianggap sebagai pelengkap yang ideal bagi kreativitas Bruno. Menariknya, sejumlah laporan menyebutkan bahwa kapten Manchester United tersebut telah mendukung transfer ini, setelah merekomendasikan rekan senegaranya itu kepada tim perekrutan klub pada awal musim ini.
Perombakan lini tengah di bawah kepemimpinan Carrick
Carrick tidak membuang waktu untuk merombak skuadnya setelah resmi ditunjuk sebagai manajer tetap di Old Trafford. Mantan gelandang United ini memprioritaskan lini tengah, dan Fernandes sesuai dengan profil pemain berintensitas tinggi yang ingin diterapkan Carrick. Namun, ia bukanlah satu-satunya target yang diincar karena United berupaya membangun skuad yang mampu bersaing di berbagai ajang musim depan.
United telah mengupayakan kesepakatan untuk mendatangkan Ederson dari Atalanta, dengan laporan yang mengklaim bahwa pemain asal Brasil tersebut telah menyetujui persyaratan pribadi dengan klub. Mendapatkan Ederson dan Fernandes akan menjadi pernyataan niat yang signifikan, memberikan Carrick perpaduan antara stabilitas pertahanan dan energi kreatif yang sering kali kurang selama musim sebelumnya.