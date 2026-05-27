Manchester United muncul sebagai tujuan 'pilihan utama' bagi Mateus Fernandes pada bursa transfer musim panas, sementara West Ham berencana melakukan penjualan besar-besaran akibat degradasi

Manchester United kini berada di urutan terdepan dalam perburuan Fernandes, dengan pemain berusia 21 tahun itu menjadikan Old Trafford sebagai "pilihan utamanya" untuk pindah pada musim panas ini, menurut i Paper. Talenta asal Portugal ini telah menampilkan performa individu yang menonjol meskipun klubnya sedang mengalami kesulitan, sehingga menarik perhatian dari seluruh benua. Meskipun Arsenal, Paris Saint-Germain, dan Atletico Madrid dikabarkan tertarik, daya tarik Theatre of Dreams tampaknya telah memenangkan hati sang pemain.

United sangat ingin memperkuat lini tengah mereka dan memandang mantan pemain Southampton ini sebagai tambahan penting bagi skuad Michael Carrick. Upaya ini dilakukan pada saat klub sedang mencari pemain muda dan dinamis untuk lini tengah mereka, dan Fernandes sesuai dengan profil yang mereka cari untuk melanjutkan kemajuan yang baru-baru ini mereka raih di bawah manajemen baru.



