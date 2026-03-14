Manchester United muncul sebagai 'favorit' untuk merekrut gelandang timnas AS Tyler Adams, sementara Bournemouth mematok harga jual sebesar £45 juta
Setan Merah mengincar gelandang asal Amerika
Manchester United semakin gencar mengejar Adams, yang menurut TEAMtalk telah menarik perhatian tim perekrutan di Old Trafford. Setan Merah memprioritaskan perekrutan gelandang bertahan baru untuk menggantikan Casemiro, yang akan meninggalkan klub saat kontraknya berakhir musim panas ini. Adams, yang telah lama menjadi pemain andalan timnas Amerika Serikat, dipandang sebagai target berkualitas tinggi yang dapat memberikan ketangguhan dan kemampuan merebut bola yang sangat dibutuhkan, seperti yang telah ditunjukkan Casemiro di lini tengah United musim ini.
Persaingan ketat bagi Adams
Manchester United bukanlah satu-satunya klub raksasa Liga Premier yang memantau mantan pemain Leeds United tersebut. Baik Liverpool maupun Chelsea dilaporkan sedang mengamati perkembangan di Vitality Stadium, menyadari bahwa Adams memiliki pengalaman di level tertinggi dan disiplin taktis yang dibutuhkan untuk langsung beradaptasi dengan sistem tekanan tinggi.
Terlepas dari minat dari London dan Merseyside, Setan Merah saat ini dianggap sebagai favorit untuk mendapatkan tanda tangannya. Para pemandu bakat terkesan dengan tingkat kebugarannya belakangan ini, memperhatikan betapa mulusnya ia kembali beradaptasi ke dalam tim asuhan Andoni Iraola setelah mengalami cedera ligamen medial lutut pada akhir tahun lalu.
Bournemouth menetapkan harga jualnya
Bournemouth berada dalam posisi tawar yang kuat karena Adams masih terikat kontrak hingga 2028, namun klub asal pantai selatan ini siap bersikap pragmatis. Dikabarkan bahwa tawaran sekitar £45 juta akan cukup untuk menggoda The Cherries agar melepas pemain tersebut pada jendela transfer mendatang.
Meskipun Bournemouth lebih memilih untuk mempertahankan gelandang andalan mereka, pihak manajemen menyadari bahwa pindah ke klub yang kemungkinan besar akan berlaga di Liga Champions merupakan daya tarik yang signifikan bagi sang pemain. Bagi United, harga yang ditawarkan merupakan penawaran yang menguntungkan di pasar di mana gelandang bertahan kelas atas sulit ditemukan.
Jadwal transfer menjelang Piala Dunia
Setiap perkembangan resmi terkait kesepakatan ini diperkirakan akan semakin cepat setelah Piala Dunia 2026, di mana Adams akan menjadi sosok kunci bagi Amerika Serikat di kandang sendiri. Jendela transfer ini memungkinkan klub-klub yang tertarik untuk mengevaluasi kebugarannya dalam jangka waktu yang lebih lama, sementara Bournemouth masih dapat memanfaatkan jasanya hingga akhir musim domestik saat ini.
Untuk saat ini, Adams tetap fokus pada tugasnya di pantai selatan, setelah baru-baru ini tampil sebagai starter dalam tiga pertandingan Liga Premier berturut-turut melawan West Ham, Sunderland, dan Brentford. Ia kini berharap dapat kembali ke susunan pemain inti saat The Cherries bertandang ke Burnley.
