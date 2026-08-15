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FBL-FRIENDLY-MAN UTD-AC MILANAFP

Diterjemahkan oleh

Manchester United-Milan, yang terbaik dan terburuk: Chukwueze dan Ramos menggila, Cisse jadi kejutan. Terracciano bencana

Manchester United vs AC Milan
Manchester United
AC Milan
Club Friendlies

Para pemain yang tampil bagus dan yang mengecewakan dalam laga uji coba terakhir bagi AC Milan sebelum debut Serie A melawan Torino.

Laga uji coba musim panas terakhir AC Milan, setelah itu semuanya mulai serius. Milan mengalahkan 4-2 Manchester United di Wroclaw, Polandia. Bagi Amorim, yang kembali bertemu dengan masa lalunya yang belum lama ini dan berpisah dengan sangat buruk, ini adalah ujian kunci. Melawan Red Devils mulai terlihat gambaran tim, meski tergerus cedera dan bursa transfer, yang akan turun menghadapi Torino pada Minggu 23 Agustus di pekan pertama Serie A 2026/27: ada sejumlah sinyal positif dan ada pula yang kurang meyakinkan.


Berikut pemain yang tampil bagus dan yang gagal dalam tes Ferragosto ini:


  • FBL-FRIENDLY-MAN UTD-AC MILANAFP

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    Goncalo Ramos: pertama kali menjadi starter untuk Milan, hasilnya satu gol pembuka, sundulan layaknya penyerang sejati, dan dua assist brilian, untuk Chukwueze dan Loftus Cheek. Di antaranya ada kerja sama apik untuk rekan-rekannya, dia adalah penyerang dengan kaki berkelas, dan itu terlihat pada gol pemain Nigeria itu, ketika dengan kecerdasan seorang nomor 10 alih-alih menembak ia justru memberikan bola kepada rekannya dengan no-look. Jika awal yang baik bisa menjadi pertanda, ia akan menjadi protagonis besar.


    Chukwueze: yang terbaik di Milan, satu-satunya yang tetap berada di lapangan sepanjang pertandingan. Amorim sangat mengaguminya dan alasan itu terlihat jelas: ia melebarkan permainan dan membelah pertahanan lawan, seperti dalam kasus umpan silang penentu untuk Cisse dan Ramos. Ia tampak menjadi senjata tambahan sesungguhnya bagi AC Milan dalam fase menyerang, kunci untuk mengoyak pertahanan United. Setelah tahun-tahun sulit, momennya akhirnya bisa benar-benar tiba, dalam peran yang berbeda, sebagai pemain keempat di kanan dalam formasi 3-4-2-1.


    Jashari: bertarung dan merebut bola, selalu terlibat dalam permainan, serta masuk dalam proses gol penyeimbang 1-1, dengan merebut bola dari Mazraoui dan memberikannya kepada Ramos. Ia adalah pengatur tempo dan cara melakukan pressing, tampak seperti pemain yang berbeda dibanding tahun lalu.


    Cissé: punya inisiatif bagus pada babak pertama dari sisi ofensif, ia adalah salah satu dari sedikit pemain yang mencoba melewati lawan. Kepribadian yang besar. Ia memulai dan menuntaskan aksi gol 2-2 lewat assist Chukwueze. Sulit dijelaskan jika harus membiarkannya pergi tanpa alternatif serius, terlebih dengan status pinjaman murni: kejutan menyenangkan bagi Amorim.


    Torriani: melanjutkan musim panasnya yang luar biasa, kali ini dengan menepis penalti kapten United Bruno Fernandes, dan memberi rasa aman kepada rekan-rekannya, dengan dua penyelamatan bagus lainnya, salah satunya atas Rashford. Tidak buruk sama sekali.

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  • Gagal total

    Musah: langsung kehilangan Maguire dalam momen sundulan dari sepak pojok yang berujung gol, sulit dipahami mengapa dia yang menjaganya. Laga yang lebih banyak bertahan, dia selalu kurang punya ledakan.


    Estupinan: kesulitan dalam operan-operan pendek, juga melakukan kesalahan dalam penjagaan dan langsung mendapat kartu kuning, dengan Marciniak kemudian mengampuninya dari kartu merah. Tidak dipahami mengapa penjualannya ke Aston Villa dihentikan, mengingat dia tak pernah meyakinkan dan terus tidak melakukannya.


    Terracciano: kegilaan total yang berujung pada penalti yang diberikan kepada Tielemans, meski sebenarnya tidak ada. Mengalami kesulitan besar dalam membangun permainan, juga nyaris mencetak gol bunuh diri, sebelum menghadiahkan gol mudah 2-1 kepada Dorgu. Bencana total, yang terburuk di lapangan.

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