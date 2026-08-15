Goncalo Ramos: pertama kali menjadi starter untuk Milan, hasilnya satu gol pembuka, sundulan layaknya penyerang sejati, dan dua assist brilian, untuk Chukwueze dan Loftus Cheek. Di antaranya ada kerja sama apik untuk rekan-rekannya, dia adalah penyerang dengan kaki berkelas, dan itu terlihat pada gol pemain Nigeria itu, ketika dengan kecerdasan seorang nomor 10 alih-alih menembak ia justru memberikan bola kepada rekannya dengan no-look. Jika awal yang baik bisa menjadi pertanda, ia akan menjadi protagonis besar.





Chukwueze: yang terbaik di Milan, satu-satunya yang tetap berada di lapangan sepanjang pertandingan. Amorim sangat mengaguminya dan alasan itu terlihat jelas: ia melebarkan permainan dan membelah pertahanan lawan, seperti dalam kasus umpan silang penentu untuk Cisse dan Ramos. Ia tampak menjadi senjata tambahan sesungguhnya bagi AC Milan dalam fase menyerang, kunci untuk mengoyak pertahanan United. Setelah tahun-tahun sulit, momennya akhirnya bisa benar-benar tiba, dalam peran yang berbeda, sebagai pemain keempat di kanan dalam formasi 3-4-2-1.





Jashari: bertarung dan merebut bola, selalu terlibat dalam permainan, serta masuk dalam proses gol penyeimbang 1-1, dengan merebut bola dari Mazraoui dan memberikannya kepada Ramos. Ia adalah pengatur tempo dan cara melakukan pressing, tampak seperti pemain yang berbeda dibanding tahun lalu.





Cissé: punya inisiatif bagus pada babak pertama dari sisi ofensif, ia adalah salah satu dari sedikit pemain yang mencoba melewati lawan. Kepribadian yang besar. Ia memulai dan menuntaskan aksi gol 2-2 lewat assist Chukwueze. Sulit dijelaskan jika harus membiarkannya pergi tanpa alternatif serius, terlebih dengan status pinjaman murni: kejutan menyenangkan bagi Amorim.





Torriani: melanjutkan musim panasnya yang luar biasa, kali ini dengan menepis penalti kapten United Bruno Fernandes, dan memberi rasa aman kepada rekan-rekannya, dengan dua penyelamatan bagus lainnya, salah satunya atas Rashford. Tidak buruk sama sekali.