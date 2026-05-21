Menurut Sky Italia, Setan Merah telah menargetkan Tonali sebagai incaran utama untuk memperkuat lini tengah mereka. Mantan pemain AC Milan ini telah menjadi andalan bagi The Magpies, dengan tampil dalam 53 pertandingan di semua kompetisi musim ini, termasuk 11 penampilan di Liga Champions. Namun, dengan Newcastle yang tampaknya akan finis di luar zona Eropa, United berharap dapat memikat pemain internasional Italia tersebut dengan tawaran bermain di level tertinggi sepak bola Eropa di Old Trafford.

Mendapatkan Tonali tidak akan mudah, karena Newcastle dilaporkan tidak bersedia menjual salah satu aset utama mereka kepada rival langsung di Liga Premier. United diketahui mengagumi kualitas teknis dan konsistensi gelandang tersebut, tetapi mereka mungkin harus menghabiskan anggaran transfer yang ada untuk satu posisi saja guna memaksa The Magpies melepas pemainnya.



