Manchester United merencanakan perburuan ganda besar-besaran untuk Sandro Tonali dari Newcastle dan bintang Atalanta seiring dimulainya proses perombakan tim musim panas di bawah asuhan Michael Carrick
Carrick membidik lini tengah Italia
Menurut Sky Italia, Setan Merah telah menargetkan Tonali sebagai incaran utama untuk memperkuat lini tengah mereka. Mantan pemain AC Milan ini telah menjadi andalan bagi The Magpies, dengan tampil dalam 53 pertandingan di semua kompetisi musim ini, termasuk 11 penampilan di Liga Champions. Namun, dengan Newcastle yang tampaknya akan finis di luar zona Eropa, United berharap dapat memikat pemain internasional Italia tersebut dengan tawaran bermain di level tertinggi sepak bola Eropa di Old Trafford.
Mendapatkan Tonali tidak akan mudah, karena Newcastle dilaporkan tidak bersedia menjual salah satu aset utama mereka kepada rival langsung di Liga Premier. United diketahui mengagumi kualitas teknis dan konsistensi gelandang tersebut, tetapi mereka mungkin harus menghabiskan anggaran transfer yang ada untuk satu posisi saja guna memaksa The Magpies melepas pemainnya.
Ederson masuk dalam radar Old Trafford
Selain Tonali, United tengah bersaing ketat untuk mendapatkan Ederson dari Atalanta. Pemain asal Brasil ini mencatatkan musim 2025-26 yang luar biasa di Bergamo, dengan mencatatkan 41 penampilan serta menyumbang tiga gol dan dua assist. Di usia 26 tahun, gelandang ini sedang berada di puncak kariernya dan diperkirakan akan meninggalkan klub Serie A tersebut setelah empat tahun yang sukses.
Namun, United tidak sendirian dalam perburuan ini, karena Atletico Madrid telah lama dikaitkan dengan mantan pemain Salernitana tersebut. Namun, laporan dari jurnalis Nicolo Schira menunjukkan bahwa Manchester United siap menawarkan €45 juta untuk merebut pemain tersebut dari ibu kota Spanyol. Meskipun Atleti sebelumnya telah menyepakati persyaratan pribadi dengan sang pemain, mereka belum menyamai penilaian Atalanta, sehingga membuka peluang lebar bagi Carrick untuk bergerak.
Perombakan lini tengah menjadi prioritas
Langkah ganda ini merupakan bagian dari strategi yang lebih luas untuk merenovasi total area tengah lapangan. Dengan hengkangnya Casemiro di akhir musim, tim perekrutan sedang mencari pemain-pemain berenergi tinggi yang mampu menerapkan gaya permainan Carrick. Fleksibilitas Ederson dan kemampuan distribusi bola kelas atas Tonali dipandang sebagai kombinasi sempurna untuk mengembalikan United ke persaingan perebutan gelar.
Klub bergerak dengan cepat untuk memastikan semua urusan transfer selesai sebelum tur pramusim dimulai. Dengan membidik bintang-bintang mapan dari Liga Premier dan Serie A, pimpinan United yakin mereka dapat meminimalkan risiko yang terkait dengan transfer pemain ternama dan memberikan suntikan kualitas langsung ke skuad.
Rencana darurat telah disiapkan
Jika upaya merekrut Tonali menemui jalan buntu, United dilaporkan telah menyiapkan langkah-langkah awal untuk opsi perekrutan alternatif. Hal ini mencakup ketertarikan yang telah lama ada terhadap bintang Brighton, Carlos Baleba, yang dipandang sebagai penerus alami bagi Casemiro yang akan hengkang. Pemain asal Kamerun tersebut telah menjadi incaran para pemandu bakat selama berbulan-bulan, seiring upaya klub untuk mengantisipasi segala kemungkinan dalam upaya perekrutannya.
Meskipun fokus tetap tertuju pada duo impian Tonali dan Ederson, dewan direksi tetap memperhatikan harga yang diminta. Nama-nama lain seperti Adam Wharton dan Elliot Anderson tetap dipertimbangkan, memastikan bahwa Carrick memiliki skuad yang diperbarui dan mampu menghadapi jadwal padat di Liga Premier dan Liga Champions musim depan.