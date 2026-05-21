Goal.com
LiveTiket
Newcastle United FC v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport
Muhammad Zaki

Diterjemahkan oleh

Manchester United merencanakan perburuan ganda besar-besaran untuk Sandro Tonali dari Newcastle dan bintang Atalanta seiring dimulainya proses perombakan tim musim panas di bawah asuhan Michael Carrick

Transfers
S. Tonali
Manchester United
Atalanta
Newcastle United
Ederson
Premier League
Serie A

Manchester United siap menunjukkan kekuatan finansialnya musim panas ini saat mereka merencanakan perburuan ambisius untuk mendatangkan Sandro Tonali dari Newcastle dan gelandang bertahan Atalanta, Ederson. Dengan tim asuhan Michael Carrick yang bersiap kembali berlaga di Liga Champions musim depan, petinggi Setan Merah bertekad untuk melakukan perkuatan skuad yang diperlukan agar bisa bersaing di semua ajang.

  • Carrick membidik lini tengah Italia

    Menurut Sky Italia, Setan Merah telah menargetkan Tonali sebagai incaran utama untuk memperkuat lini tengah mereka. Mantan pemain AC Milan ini telah menjadi andalan bagi The Magpies, dengan tampil dalam 53 pertandingan di semua kompetisi musim ini, termasuk 11 penampilan di Liga Champions. Namun, dengan Newcastle yang tampaknya akan finis di luar zona Eropa, United berharap dapat memikat pemain internasional Italia tersebut dengan tawaran bermain di level tertinggi sepak bola Eropa di Old Trafford.

    Mendapatkan Tonali tidak akan mudah, karena Newcastle dilaporkan tidak bersedia menjual salah satu aset utama mereka kepada rival langsung di Liga Premier. United diketahui mengagumi kualitas teknis dan konsistensi gelandang tersebut, tetapi mereka mungkin harus menghabiskan anggaran transfer yang ada untuk satu posisi saja guna memaksa The Magpies melepas pemainnya.


    • Iklan
  • Atalanta BC v SS Lazio - Coppa ItaliaGetty Images Sport

    Ederson masuk dalam radar Old Trafford

    Selain Tonali, United tengah bersaing ketat untuk mendapatkan Ederson dari Atalanta. Pemain asal Brasil ini mencatatkan musim 2025-26 yang luar biasa di Bergamo, dengan mencatatkan 41 penampilan serta menyumbang tiga gol dan dua assist. Di usia 26 tahun, gelandang ini sedang berada di puncak kariernya dan diperkirakan akan meninggalkan klub Serie A tersebut setelah empat tahun yang sukses.

    Namun, United tidak sendirian dalam perburuan ini, karena Atletico Madrid telah lama dikaitkan dengan mantan pemain Salernitana tersebut. Namun, laporan dari jurnalis Nicolo Schira menunjukkan bahwa Manchester United siap menawarkan €45 juta untuk merebut pemain tersebut dari ibu kota Spanyol. Meskipun Atleti sebelumnya telah menyepakati persyaratan pribadi dengan sang pemain, mereka belum menyamai penilaian Atalanta, sehingga membuka peluang lebar bagi Carrick untuk bergerak.



  • Perombakan lini tengah menjadi prioritas

    Langkah ganda ini merupakan bagian dari strategi yang lebih luas untuk merenovasi total area tengah lapangan. Dengan hengkangnya Casemiro di akhir musim, tim perekrutan sedang mencari pemain-pemain berenergi tinggi yang mampu menerapkan gaya permainan Carrick. Fleksibilitas Ederson dan kemampuan distribusi bola kelas atas Tonali dipandang sebagai kombinasi sempurna untuk mengembalikan United ke persaingan perebutan gelar.

    Klub bergerak dengan cepat untuk memastikan semua urusan transfer selesai sebelum tur pramusim dimulai. Dengan membidik bintang-bintang mapan dari Liga Premier dan Serie A, pimpinan United yakin mereka dapat meminimalkan risiko yang terkait dengan transfer pemain ternama dan memberikan suntikan kualitas langsung ke skuad.

  • Brighton & Hove Albion v Aston Villa - Premier LeagueGetty Images Sport

    Rencana darurat telah disiapkan

    Jika upaya merekrut Tonali menemui jalan buntu, United dilaporkan telah menyiapkan langkah-langkah awal untuk opsi perekrutan alternatif. Hal ini mencakup ketertarikan yang telah lama ada terhadap bintang Brighton, Carlos Baleba, yang dipandang sebagai penerus alami bagi Casemiro yang akan hengkang. Pemain asal Kamerun tersebut telah menjadi incaran para pemandu bakat selama berbulan-bulan, seiring upaya klub untuk mengantisipasi segala kemungkinan dalam upaya perekrutannya.

    Meskipun fokus tetap tertuju pada duo impian Tonali dan Ederson, dewan direksi tetap memperhatikan harga yang diminta. Nama-nama lain seperti Adam Wharton dan Elliot Anderson tetap dipertimbangkan, memastikan bahwa Carrick memiliki skuad yang diperbarui dan mampu menghadapi jadwal padat di Liga Premier dan Liga Champions musim depan.