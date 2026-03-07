Manchester United menyoroti transfer dan ambisi mereka untuk kembali meneguhkan posisi mereka guna membenarkan kenaikan harga tiket musiman yang kontroversial

Keputusan tersebut tidak disambut baik oleh Manchester United Supporters Trust (MUST), yang telah menyerukan pembekuan total harga tiket sesuai dengan kampanye luas yang diluncurkan oleh Football Supporters’ Association. MUST mengungkapkan kekecewaannya dalam sebuah pernyataan, mengatakan: "Sangat mengecewakan bahwa klub telah mengabaikan seruan kami, sebagai bagian dari kampanye liga-seluruh yang diluncurkan oleh FSA, untuk pembekuan harga tiket. Para pendukung harus membayar semakin mahal untuk menonton tim mereka, dan seperti yang dikatakan dalam kampanye FSA: cukup sudah. Kami juga mengetahui bahwa 600 pendukung setia lainnya akan dipindahkan ke area hospitality yang semakin mahal."

Meskipun beberapa kompromi dibuat terkait aturan pengalihan tiket, kepercayaan tetap khawatir tentang pergeseran menuju kursi premium. MUST melanjutkan: "Orang-orang tersebut akan marah, dan perlu diperlakukan lebih baik oleh klub daripada mereka yang mengalami hal yang sama tahun lalu. Namun, kami senang klub mendengarkan beberapa kekhawatiran kami dan tidak ada pembatasan tambahan bagi pemegang tiket musiman untuk mengalihkan tiket mereka, serta tidak ada kenaikan dalam aturan penggunaan minimum. Klub sepak bola membuat keputusan yang lebih baik ketika mereka mendengarkan para penggemar – mereka seharusnya melakukannya lebih sering."