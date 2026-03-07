Getty Images Sport
Manchester United menyoroti transfer dan ambisi mereka untuk kembali meneguhkan posisi mereka guna membenarkan kenaikan harga tiket musiman yang kontroversial
Harga untuk memastikan tetap kompetitif
Meskipun tiket musiman di Theatre of Dreams terkenal dibekukan selama 11 tahun berturut-turut, pengumuman terbaru ini menandai tahun keempat berturut-turut kenaikan harga. Pejabat klub membela keputusan tersebut dengan mengacu pada investasi besar yang diperlukan untuk mendatangkan talenta elit ke klub dan memodernisasi infrastruktur mereka. Dengan regulasi keuangan Liga Premier yang tetap menjadi hambatan konstan, Setan Merah bersikeras bahwa kenaikan harga ini adalah kejahatan yang diperlukan untuk memastikan mereka tetap kompetitif melawan rival-rival mereka di puncak klasemen.
Ambisi memiliki harganya sendiri.
Dalam penjelasan rinci mengenai struktur harga baru, United mengatakan dalam sebuah pernyataan: "Kami memiliki tujuan yang jelas untuk mengembalikan Manchester United ke puncak sepak bola domestik dan Eropa. Kami ingin terus berinvestasi dalam tim dan meningkatkan fasilitas kami agar para penggemar mendapatkan pengalaman terbaik. Kami juga perlu memastikan klub tetap secara finansial berkelanjutan dengan mempertimbangkan inflasi dan biaya yang terus meningkat."
Pihak manajemen mendesak para penggemar untuk melihat kenaikan harga ini dalam konteks pertumbuhan jangka panjang dan kesuksesan di lapangan. Klub menambahkan: "Dalam konteks ini, kami telah memutuskan untuk menaikkan harga sekitar 5% di semua area Old Trafford. Ini setara dengan rata-rata £2 per pertandingan untuk pemegang tiket musiman dewasa, dan £1 per pertandingan untuk usia di bawah 16 tahun."
Pendukung protes keras atas kenaikan harga.
Keputusan tersebut tidak disambut baik oleh Manchester United Supporters Trust (MUST), yang telah menyerukan pembekuan total harga tiket sesuai dengan kampanye luas yang diluncurkan oleh Football Supporters’ Association. MUST mengungkapkan kekecewaannya dalam sebuah pernyataan, mengatakan: "Sangat mengecewakan bahwa klub telah mengabaikan seruan kami, sebagai bagian dari kampanye liga-seluruh yang diluncurkan oleh FSA, untuk pembekuan harga tiket. Para pendukung harus membayar semakin mahal untuk menonton tim mereka, dan seperti yang dikatakan dalam kampanye FSA: cukup sudah. Kami juga mengetahui bahwa 600 pendukung setia lainnya akan dipindahkan ke area hospitality yang semakin mahal."
Meskipun beberapa kompromi dibuat terkait aturan pengalihan tiket, kepercayaan tetap khawatir tentang pergeseran menuju kursi premium. MUST melanjutkan: "Orang-orang tersebut akan marah, dan perlu diperlakukan lebih baik oleh klub daripada mereka yang mengalami hal yang sama tahun lalu. Namun, kami senang klub mendengarkan beberapa kekhawatiran kami dan tidak ada pembatasan tambahan bagi pemegang tiket musiman untuk mengalihkan tiket mereka, serta tidak ada kenaikan dalam aturan penggunaan minimum. Klub sepak bola membuat keputusan yang lebih baik ketika mereka mendengarkan para penggemar – mereka seharusnya melakukannya lebih sering."
Newcastle mengikuti jejak
Tren kenaikan biaya tidak hanya terjadi di Manchester, karena Newcastle United juga mengumumkan kenaikan sebesar lima persen. CEO Newcastle United, David Hopkinson, membela keputusan tersebut dengan menyatakan: "Kami sepenuhnya memahami bahwa ini bukanlah berita yang populer dan ini bukanlah keputusan yang kami ambil dengan enteng. Namun, kenyataannya adalah bahwa tanpa melakukan kenaikan yang bertanggung jawab, kami tidak dapat terus berkembang atau bersaing di level yang kami harapkan dan cita-citakan. Dalam lanskap keuangan saat ini, kami harus menyeimbangkan keterjangkauan bagi para penggemar dengan kebutuhan untuk menghasilkan pendapatan yang diperlukan agar tetap kompetitif."
Meskipun ada kemarahan dari kelompok penggemar lokal, pimpinan St. James' Park tetap menegaskan bahwa klub masih menawarkan nilai yang kompetitif dibandingkan dengan klub-klub lain. Hopkinson mencatat: "Setelah penyesuaian ini, harga tiket masuk umum kami akan tetap kompetitif dibandingkan dengan klub-klub Liga Premier lainnya, dan kami juga akan menawarkan harga tiket musim reguler dewasa terendah kedua di liga."
