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Manchester United menyetujui kesepakatan senilai £38 juta untuk Ederson, sementara rincian kontrak gelandang Atalanta pun terungkap
Red Devils mencapai kesepakatan dengan Atalanta
Manchester United telah mencapai kesepakatan dengan Atalanta untuk merekrut Ederson dalam kesepakatan senilai total £38 juta, menurut Sky Sports. Setan Merah akan membayar biaya awal sebesar £34 juta (€40,5 juta/$45,7 juta) untuk pemain berusia 26 tahun tersebut, dengan tambahan £3,8 juta (€4,5 juta/$5 juta) yang disusun dalam bentuk potensi tambahan. Kesepakatan ini diharapkan akan diselesaikan sebelum Juli, asalkan sang pemain berhasil menyelesaikan pemeriksaan medisnya di Carrington.
Pemain internasional Brasil ini akan menandatangani kontrak empat tahun di Old Trafford, yang mencakup opsi klub untuk memperpanjang masa tinggalnya selama 12 bulan tambahan. Terobosan ini terjadi setelah periode ketertarikan yang berkelanjutan dari United, yang telah lama mengidentifikasi mantan pemain Salernitana ini sebagai target prioritas untuk menyuntikkan dinamisme yang sangat dibutuhkan ke dalam formasi taktis mereka di bawah Carrick.
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Dukungan finansial memperkuat upaya perekrutan Carrick
Langkah awal di bursa transfer ini dapat terwujud berkat restrukturisasi besar-besaran terhadap keuangan klub. Laporan terbaru menunjukkan bahwa United telah membuka ruang yang cukup besar untuk belanja musim panas setelah melunasi utang sebesar £110 juta dalam beberapa pekan terakhir. Fleksibilitas keuangan ini memungkinkan tim perekrutan untuk bertindak tegas dan menghindari negosiasi berlarut-larut yang sebelumnya menghambat jendela transfer.
Direktur Utama Omar Berrada baru-baru ini menyoroti optimisme seputar arah klub, dengan menyatakan: "Kami merasa sangat positif tentang kemajuan klub musim ini dan dampak positif berkelanjutan dari inisiatif transformasi bisnis kami." Dengan penghematan tersebut dan aliran pendapatan yang meningkat, Carrick diberikan alat untuk memastikan United tetap mematuhi peraturan keuangan sambil tetap secara agresif mengejar talenta kelas atas.
Perombakan lini tengah terus berlanjut dengan upaya merekrut Fernandes
Meskipun kedatangan Ederson merupakan rekrutan besar, ia diperkirakan bukan menjadi penambahan terakhir di lini tengah, mengingat Manchester United dilaporkan memimpin perburuan untuk mendapatkan tanda tangan Mateus Fernandes dari West Ham pada musim panas ini. Bintang muda Portugal berusia 21 tahun itu dipandang sebagai solusi jangka panjang yang berpotensi berduet dengan kapten klub Bruno Fernandes di lini tengah yang diperbarui.
Kebutuhan akan beberapa rekrutan baru ini berasal dari rencana perombakan skuad saat ini. Gelandang veteran Casemiro dipastikan akan meninggalkan Old Trafford, dan ada indikasi kuat bahwa Manuel Ugarte juga bisa hengkang setelah penampilan yang mengecewakan.
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Carrick membidik target-target berikutnya
Perekrutan Ederson hanyalah awal dari musim panas yang tampaknya akan sangat sibuk. Selain lini tengah, jajaran petinggi klub juga memprioritaskan penguatan di sayap kiri serta kedatangan seorang bek kiri khusus. Meskipun telah melakukan investasi besar untuk Ederson, klub diperkirakan akan terus mencari gelandang bertahan khusus guna menyediakan pertahanan yang dulu pernah diberikan oleh Casemiro.
Dengan mengamankan jasa Ederson dan mempercepat pembicaraan untuk target utama lainnya, klub bertujuan memberikan Carrick pramusim penuh bersama rekrutan barunya. Tekanan kini ada pada staf pelatih untuk mengubah dukungan finansial yang signifikan ini menjadi kemajuan nyata di lapangan pada bulan Agustus.