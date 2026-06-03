Manchester United menyetujui kesepakatan senilai £38 juta untuk Ederson, sementara rincian kontrak gelandang Atalanta pun terungkap

Manchester United telah mencapai kesepakatan dengan Atalanta untuk merekrut Ederson dalam kesepakatan senilai total £38 juta, menurut Sky Sports. Setan Merah akan membayar biaya awal sebesar £34 juta (€40,5 juta/$45,7 juta) untuk pemain berusia 26 tahun tersebut, dengan tambahan £3,8 juta (€4,5 juta/$5 juta) yang disusun dalam bentuk potensi tambahan. Kesepakatan ini diharapkan akan diselesaikan sebelum Juli, asalkan sang pemain berhasil menyelesaikan pemeriksaan medisnya di Carrington.

Pemain internasional Brasil ini akan menandatangani kontrak empat tahun di Old Trafford, yang mencakup opsi klub untuk memperpanjang masa tinggalnya selama 12 bulan tambahan. Terobosan ini terjadi setelah periode ketertarikan yang berkelanjutan dari United, yang telah lama mengidentifikasi mantan pemain Salernitana ini sebagai target prioritas untuk menyuntikkan dinamisme yang sangat dibutuhkan ke dalam formasi taktis mereka di bawah Carrick.



