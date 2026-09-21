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Manchester United menunggu hasil tes Benjamin Sesko setelah cedera tulang kering yang kambuh memaksanya mundur dari Slovenia
Masalah tulang kering yang berulang membuat sang penyerang menepi
Menurut The Athletic, Sesko akan menjalani pemeriksaan medis pekan ini setelah mengalami kambuhnya cedera tulang kering. Masalah tersebut sebelumnya membuatnya absen sepanjang musim panas dan kini memaksanya mundur dari skuad Slovenia untuk jeda internasional saat ini.
Manchester United telah mengonfirmasi bahwa mereka sedang menilai situasi ini dengan hati-hati. Dalam pembaruan resmi yang dirilis pada Senin, klub menyatakan, "Benjamin akan menjalani tes pekan ini sebelum menentukan rencana pemulihan individunya." Sesko awalnya mengalami cedera tersebut pada musim semi, tetapi tetap bermain dalam kondisi menahan sakit selama dua bulan saat Manchester United berupaya lolos ke Liga Champions.
- Getty Images Sport
Manajer mengonfirmasi kemunduran kondisi kebugaran
Penyerang itu absen dari latihan setelah kekalahan 3-2 di Carabao Cup melawan Brighton dan kemudian juga tidak tampil dalam hasil imbang 1-1 di markas Fulham pada Premier League.
Michael Carrick berbicara kepada media setelah hasil imbang di Craven Cottage dan mengakui bahwa klub masih belum mengetahui seberapa parah masalah tersebut. Carrick menjelaskan, "Kami masih belum yakin dengan kondisi Ben. Dia merasakan sedikit nyeri setelah pertandingan [melawan Brighton] jadi kami sedang memantaunya. Saat ini, dia jelas belum siap untuk [melawan Fulham], jadi saya benar-benar belum punya kabar lain untuk diberikan kepada Anda pada tahap ini. Kami harus melihat bagaimana perkembangannya."
Awal yang sulit untuk kampanye tersebut
Cedera terbaru ini menandai periode yang membuat frustrasi bagi Sesko, yang bergabung dengan United dari RB Leipzig pada musim panas 2025 dalam kesepakatan senilai €76,5 juta. Kesepakatan itu juga mencakup potensi bonus tambahan sebesar €8,5 juta.
Meski mencetak 12 gol musim lalu, sejauh ini ia baru mampu mencetak dua gol pada musim ini dan belum pernah menjadi starter dalam laga Premier League. Ia mendapat waktu istirahat lebih lama dari biasanya setelah absen pada pramusim, tetapi penarikannya dari tim nasional mengindikasikan bahwa masalah tersebut masih belum terselesaikan. Terakhir kali ia membela negaranya adalah pada Oktober 2025.
- Getty
Jeda internasional krusial menanti
United akan memanfaatkan jeda internasional saat ini untuk memfinalisasi jadwal rehabilitasi Sesko. Departemen medis berharap periode istirahat yang berkelanjutan akan mencegah kerusakan jangka panjang. United akan kembali beraksi di kompetisi domestik saat menjamu Tottenham Hotspur di Old Trafford pada 10 Oktober. Carrick akan sangat berharap penyerang kuncinya tersedia untuk laga vital tersebut.
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