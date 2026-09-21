Menurut The Athletic, Sesko akan menjalani pemeriksaan medis pekan ini setelah mengalami kambuhnya cedera tulang kering. Masalah tersebut sebelumnya membuatnya absen sepanjang musim panas dan kini memaksanya mundur dari skuad Slovenia untuk jeda internasional saat ini.

Manchester United telah mengonfirmasi bahwa mereka sedang menilai situasi ini dengan hati-hati. Dalam pembaruan resmi yang dirilis pada Senin, klub menyatakan, "Benjamin akan menjalani tes pekan ini sebelum menentukan rencana pemulihan individunya." Sesko awalnya mengalami cedera tersebut pada musim semi, tetapi tetap bermain dalam kondisi menahan sakit selama dua bulan saat Manchester United berupaya lolos ke Liga Champions.