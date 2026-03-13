Getty
Diterjemahkan oleh
Manchester United menjadikan bintang Newcastle, Sandro Tonali, sebagai prioritas utama mereka bersama dengan gelandang Crystal Palace dan Nottingham Forest
Manchester United mengincar gelandang andalan Newcastle United.
Pihak manajemen Old Trafford telah menempatkan Tonali di puncak daftar rekrutmenyang dirancang untuk memodernisasi inti skuad. Pemain internasional Italia berusia 25 tahun, yang saat ini terikat kontrak dengan Newcastle hingga 2029, dianggap sebagai profil ideal untuk memperkuat lini tengah tim yang akan kehilangan Casemiro.
Minat United muncul saat Newcastle menghadapi musim yang sulit yang berpotensi membuat mereka kehilangan kesempatan berkompetisi di kompetisi Eropa. Namun, The Red Devils juga dilaporkan memantau beberapa opsi domestik untuk memastikan mereka tidak kehilangan talenta kelas atas yang terbiasa dengan tuntutan sepak bola Inggris, menurut The Sun.
- AFP
Bakat Liga Premier yang menjadi sorotan
Bersama Tonali, United telah menyusun daftar pendek yang komprehensif dari talenta domestik. Wharton dari Palace dan Anderson dari Forest keduanya berada di urutan teratas daftar prioritas. Laporan yang sama menyebutkan bahwa United kemungkinan besar perlu memastikan kualifikasi Liga Champions untuk meyakinkan Anderson atau Wharton pindah ke Old Trafford, mengingat nilai pasar kedua pemain muda Inggris tersebut yang terus meningkat.
Persaingan untuk Anderson diperkirakan akan sangat ketat, dengan Manchester City dianggap sebagai favorit untuk mendapatkan pemain kunci Forest tersebut. Namun, masih harus dilihat apakah Setan Merah dapat bersaing dengan City untuk memenuhi tuntutan gaji Anderson. Sementara itu, Palace diperkirakan akan menjual Wharton musim panas ini mengingat nilai pasarnya yang terus meningkat.
Pilihan muda di Bournemouth dan Brighton
Tim perekrutan di Old Trafford juga memantau Alex Scott dari Bournemouth dan Carlos Baleba dari Brighton. Scott dianggap sebagai opsi yang lebih menarik bagi United dibandingkan rekan setimnya, Tyler Adams. Pada usia 22 tahun, Scott sesuai dengan profil gelandang muda dan energik yang dicari oleh Man Utd.
Baleba tetap menjadi incaran meskipun musim yang menantang bersama Seagulls. United sebelumnya menanyakan ketersediaannya selama jendela transfer musim panas 2025, tetapi kesepakatan akhirnya tidak tercapai. Fokus pada pemain muda sangat jelas, dengan Anderson berusia 23 tahun sementara Wharton, Scott, dan Baleba semuanya berusia 22 tahun, mewakili strategi jangka panjang untuk menggantikan bintang-bintang yang sudah tua seperti Casemiro.
- Getty Images Sport
Hubungan lama dan hambatan historis
Menariknya, hubungan dengan Tonali mengingatkan kembali pada masa jabatan Dan Ashworth. Mantan direktur olahraga United adalah arsitek di balik transfer awal Tonali dari AC Milan ke Tyneside pada 2023. Ashworth hanya bertahan lima bulan di United sebelum kepergiannya yang mendadak setelah ia mengkritik penunjukan Ruben Amorim, menciptakan latar belakang ironis dalam upaya United untuk merekrut mantan rekrutan Ashworth.
Merekrut pemain dari Newcastle juga akan mengakhiri kekeringan panjang dalam hubungan bisnis antara kedua klub. United belum pernah membeli pemain dari Newcastle sejak kedatangan Andy Cole dengan rekor transfer Inggris sebesar £7 juta pada Januari 1995. Apakah Tonali atau salah satu rivalnya di Premier League dapat akhirnya mengisi celah tersebut masih harus dilihat seiring mendekatnya jendela transfer musim panas.
Namun, sebelum terjun ke pasar transfer musim panas, Man Utd akan berusaha finis di tiga besar Premier League musim ini untuk memastikan kembalinya ke Liga Champions. Tim asuhan Carrick saat ini berada di posisi ketiga dengan 51 poin dari 29 pertandingan, sama dengan lawan mereka berikutnya, Aston Villa.
Iklan