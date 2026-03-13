Manchester United menjadikan bintang Newcastle, Sandro Tonali, sebagai prioritas utama mereka bersama dengan gelandang Crystal Palace dan Nottingham Forest

Menariknya, hubungan dengan Tonali mengingatkan kembali pada masa jabatan Dan Ashworth. Mantan direktur olahraga United adalah arsitek di balik transfer awal Tonali dari AC Milan ke Tyneside pada 2023. Ashworth hanya bertahan lima bulan di United sebelum kepergiannya yang mendadak setelah ia mengkritik penunjukan Ruben Amorim, menciptakan latar belakang ironis dalam upaya United untuk merekrut mantan rekrutan Ashworth.

Merekrut pemain dari Newcastle juga akan mengakhiri kekeringan panjang dalam hubungan bisnis antara kedua klub. United belum pernah membeli pemain dari Newcastle sejak kedatangan Andy Cole dengan rekor transfer Inggris sebesar £7 juta pada Januari 1995. Apakah Tonali atau salah satu rivalnya di Premier League dapat akhirnya mengisi celah tersebut masih harus dilihat seiring mendekatnya jendela transfer musim panas.

Namun, sebelum terjun ke pasar transfer musim panas, Man Utd akan berusaha finis di tiga besar Premier League musim ini untuk memastikan kembalinya ke Liga Champions. Tim asuhan Carrick saat ini berada di posisi ketiga dengan 51 poin dari 29 pertandingan, sama dengan lawan mereka berikutnya, Aston Villa.