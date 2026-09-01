Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
Goal.com
LiveTiket
Leicester City FC v Northampton Town - Carabao CupGetty Images Sport
Mohamed Saeed

Diterjemahkan oleh

Manchester United meningkatkan upaya mengejar Louis Page di depan Arsenal dengan Leicester menuntut lebih dari £8 juta untuk pemain 18 tahun yang sangat dihargai

Manchester United
L. Page
Transfers
Premier League
Arsenal

Manchester United sedang dalam negosiasi lanjutan dengan Leicester City saat mereka berupaya menuntaskan transfer sensasi remaja Louis Page pada hari terakhir bursa transfer. Manchester United bertekad mengalahkan rival sesama Premier League, Arsenal, untuk mendapatkan tanda tangan pemain yang secara luas dianggap sebagai salah satu prospek paling cemerlang dalam sepak bola Inggris.

  • Perebutan untuk wonderkid King Power

    Manchester United masih terlibat negosiasi dengan Leicester City saat mereka berupaya menuntaskan kesepakatan untuk Page sebelum tenggat pukul 23.00. Meski para petinggi klub di Old Trafford bersikap hati-hati terkait kecepatan transaksi ini, ada keyakinan yang kian menguat bahwa pemain 18 tahun itu bisa menjadi kepingan terakhir dari teka-teki rekrutmen musim panas mereka.

    Menurut Sky Sports, Leicester enggan kehilangan lulusan akademi mereka itu dan bertahan pada permintaan biaya yang besar. Leicester menuntut angka yang jauh melebihi £8 juta, dengan sejumlah indikasi bahwa total paketnya bisa naik melampaui £10 juta tergantung pada add-ons. Page dengan cepat menjadi salah satu remaja yang paling banyak dibicarakan dalam sepakbola Inggris, setelah mencatatkan 25 penampilan senior untuk Leicester meski usianya masih sangat muda.


    • Iklan
  • Kobbie Mainoo Michael Carrick - Manchester United v Liverpool - Premier LeagueGetty Images

    Perombakan lini tengah berlanjut di bawah Carrick

    Jika Page tiba di Old Trafford, ia akan bergabung dengan lini tengah yang telah direnovasi secara besar-besaran. Klub itu sudah berinvestasi besar pada musim panas ini dengan mengamankan jasa Youri Tielemans, Andrey Santos, dan Carlos Baleba dengan total gabungan melebihi £150 juta. Sementara Tielemans dan Santos sudah berintegrasi ke dalam skuad Michael Carrick, Baleba saat ini masih menepi karena cedera pergelangan kaki ringan.

    Ada sejumlah perdebatan mengenai rencana langsung untuk Page, dengan pembahasan yang dilakukan terkait potensi kesepakatan peminjaman kembali ke Leicester. Namun, langkah seperti itu dianggap rumit untuk dirampungkan pada jam-jam terakhir bursa transfer. Fokus Manchester United tetap pada perekrutan permanen untuk memperkuat skuad yang telah mengalami banyak pergerakan.


  • Analisis tentang gelandang nomor delapan modern

    Page bukan sekadar prospek untuk masa depan yang jauh, ia adalah pemain yang sudah menunjukkan bahwa dirinya mampu menghadapi kerasnya sepakbola level senior. Dikenal karena kemampuannya menerobos antarlini dengan bola di kakinya, ia digambarkan oleh para pemandu bakat sebagai gelandang nomor delapan modern.

    Para ahli yang dekat dengan akademi Leicester menyoroti "pemikiran yang lebih matang di pundak yang masih muda" sebagai karakteristik yang menonjol. Di luar kehebatan teknisnya dan kemampuannya melepaskan umpan mematikan, dorongan mentalnyalah yang menunjukkan bahwa ia punya potensi untuk menjadi gelandang elite Premier League.


    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
  • Lewis HALL-england-newcastle-202602(C)Getty Images

    Drama hari tenggat transfer di Old Trafford

    Sementara perburuan terhadap Page menjadi sorotan utama, area lain dalam skuad juga masih berada dalam pengawasan. Pendukung United telah menyuarakan kekhawatiran atas belum datangnya bek kiri baru, terutama karena masa depan langsung Harry Amass masih belum pasti. Klub sempat dikaitkan dengan Lewis Hall dari Newcastle, tetapi kepindahan untuk bintang Tyneside itu tampaknya tidak akan terjadi setidaknya hingga musim panas mendatang.

    Jam-jam terakhir bursa transfer semakin rumit karena jadwal Leicester sendiri. Leicester dijadwalkan menghadapi Plymouth di League One malam ini, dan Page awalnya diperkirakan akan masuk dalam skuad untuk hari pertandingan. Kendala logistik ini berarti United harus bergerak cepat jika ingin menjalani tes medis dan merampungkan dokumen tepat waktu.

Premier League
Everton crest
Everton
EVE
Manchester United crest
Manchester United
MUN
Premier League
Arsenal crest
Arsenal
ARS
Chelsea crest
Chelsea
CHE