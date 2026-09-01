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Manchester United meningkatkan upaya mengejar Louis Page di depan Arsenal dengan Leicester menuntut lebih dari £8 juta untuk pemain 18 tahun yang sangat dihargai
Perebutan untuk wonderkid King Power
Manchester United masih terlibat negosiasi dengan Leicester City saat mereka berupaya menuntaskan kesepakatan untuk Page sebelum tenggat pukul 23.00. Meski para petinggi klub di Old Trafford bersikap hati-hati terkait kecepatan transaksi ini, ada keyakinan yang kian menguat bahwa pemain 18 tahun itu bisa menjadi kepingan terakhir dari teka-teki rekrutmen musim panas mereka.
Menurut Sky Sports, Leicester enggan kehilangan lulusan akademi mereka itu dan bertahan pada permintaan biaya yang besar. Leicester menuntut angka yang jauh melebihi £8 juta, dengan sejumlah indikasi bahwa total paketnya bisa naik melampaui £10 juta tergantung pada add-ons. Page dengan cepat menjadi salah satu remaja yang paling banyak dibicarakan dalam sepakbola Inggris, setelah mencatatkan 25 penampilan senior untuk Leicester meski usianya masih sangat muda.
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Perombakan lini tengah berlanjut di bawah Carrick
Jika Page tiba di Old Trafford, ia akan bergabung dengan lini tengah yang telah direnovasi secara besar-besaran. Klub itu sudah berinvestasi besar pada musim panas ini dengan mengamankan jasa Youri Tielemans, Andrey Santos, dan Carlos Baleba dengan total gabungan melebihi £150 juta. Sementara Tielemans dan Santos sudah berintegrasi ke dalam skuad Michael Carrick, Baleba saat ini masih menepi karena cedera pergelangan kaki ringan.
Ada sejumlah perdebatan mengenai rencana langsung untuk Page, dengan pembahasan yang dilakukan terkait potensi kesepakatan peminjaman kembali ke Leicester. Namun, langkah seperti itu dianggap rumit untuk dirampungkan pada jam-jam terakhir bursa transfer. Fokus Manchester United tetap pada perekrutan permanen untuk memperkuat skuad yang telah mengalami banyak pergerakan.
Analisis tentang gelandang nomor delapan modern
Page bukan sekadar prospek untuk masa depan yang jauh, ia adalah pemain yang sudah menunjukkan bahwa dirinya mampu menghadapi kerasnya sepakbola level senior. Dikenal karena kemampuannya menerobos antarlini dengan bola di kakinya, ia digambarkan oleh para pemandu bakat sebagai gelandang nomor delapan modern.
Para ahli yang dekat dengan akademi Leicester menyoroti "pemikiran yang lebih matang di pundak yang masih muda" sebagai karakteristik yang menonjol. Di luar kehebatan teknisnya dan kemampuannya melepaskan umpan mematikan, dorongan mentalnyalah yang menunjukkan bahwa ia punya potensi untuk menjadi gelandang elite Premier League.
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Drama hari tenggat transfer di Old Trafford
Sementara perburuan terhadap Page menjadi sorotan utama, area lain dalam skuad juga masih berada dalam pengawasan. Pendukung United telah menyuarakan kekhawatiran atas belum datangnya bek kiri baru, terutama karena masa depan langsung Harry Amass masih belum pasti. Klub sempat dikaitkan dengan Lewis Hall dari Newcastle, tetapi kepindahan untuk bintang Tyneside itu tampaknya tidak akan terjadi setidaknya hingga musim panas mendatang.
Jam-jam terakhir bursa transfer semakin rumit karena jadwal Leicester sendiri. Leicester dijadwalkan menghadapi Plymouth di League One malam ini, dan Page awalnya diperkirakan akan masuk dalam skuad untuk hari pertandingan. Kendala logistik ini berarti United harus bergerak cepat jika ingin menjalani tes medis dan merampungkan dokumen tepat waktu.
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