Manchester United masih terlibat negosiasi dengan Leicester City saat mereka berupaya menuntaskan kesepakatan untuk Page sebelum tenggat pukul 23.00. Meski para petinggi klub di Old Trafford bersikap hati-hati terkait kecepatan transaksi ini, ada keyakinan yang kian menguat bahwa pemain 18 tahun itu bisa menjadi kepingan terakhir dari teka-teki rekrutmen musim panas mereka.

Menurut Sky Sports, Leicester enggan kehilangan lulusan akademi mereka itu dan bertahan pada permintaan biaya yang besar. Leicester menuntut angka yang jauh melebihi £8 juta, dengan sejumlah indikasi bahwa total paketnya bisa naik melampaui £10 juta tergantung pada add-ons. Page dengan cepat menjadi salah satu remaja yang paling banyak dibicarakan dalam sepakbola Inggris, setelah mencatatkan 25 penampilan senior untuk Leicester meski usianya masih sangat muda.



