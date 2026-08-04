Manchester United mengonfirmasi kesepakatan sponsor kostum latihan senilai £20 juta yang memecahkan rekor jelang musim baru

Mengamankan kesepakatan apparel latihan yang dilaporkan sebagai yang paling menguntungkan dalam sepak bola dunia difasilitasi oleh kembalinya United ke Liga Champions musim ini. Kemitraan ini juga sejalan dengan regulasi Premier League mendatang yang akan melarang perusahaan perjudian tampil di bagian depan jersey pertandingan mulai musim depan.

Mengumumkan kesepakatan tersebut, chief business officer United Marc Armstrong mengatakan: "Kami senang menyambut Betway sebagai mitra utama resmi. Skala kemitraan baru kami yang menarik ini mencerminkan strategi pertumbuhan kami, kekuatan dan daya tarik global Manchester United yang bertahan lama, serta kemampuan kami untuk menarik merek-merek terkemuka yang ingin terhubung dengan basis penggemar kami yang sangat besar di seluruh dunia."