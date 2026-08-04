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Manchester United mengonfirmasi kesepakatan sponsor kostum latihan senilai £20 juta yang memecahkan rekor jelang musim baru
United mengamankan kesepakatan rekor dengan Betway
United secara resmi telah mengumumkan kesepakatan sponsor perlengkapan latihan multi-tahun dengan Betway, yang disebut menghasilkan pemasukan rekor sebesar £20 juta ($26 juta) per musim. Branding anak perusahaan Super Group itu akan tampil mencolok di perlengkapan latihan untuk tim putra dan putri, sekaligus hadir pada hari pertandingan di Old Trafford dan Progress with Unity Stadium. Kesepakatan komersial itu mengisi kekosongan selama setahun yang tercipta setelah berakhirnya kerja sama klub dengan Tezos pada Juni 2025.
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Kesepakatan Betway sejalan dengan regulasi
Mengamankan kesepakatan apparel latihan yang dilaporkan sebagai yang paling menguntungkan dalam sepak bola dunia difasilitasi oleh kembalinya United ke Liga Champions musim ini. Kemitraan ini juga sejalan dengan regulasi Premier League mendatang yang akan melarang perusahaan perjudian tampil di bagian depan jersey pertandingan mulai musim depan.
Mengumumkan kesepakatan tersebut, chief business officer United Marc Armstrong mengatakan: "Kami senang menyambut Betway sebagai mitra utama resmi. Skala kemitraan baru kami yang menarik ini mencerminkan strategi pertumbuhan kami, kekuatan dan daya tarik global Manchester United yang bertahan lama, serta kemampuan kami untuk menarik merek-merek terkemuka yang ingin terhubung dengan basis penggemar kami yang sangat besar di seluruh dunia."
Carrick memperkuat skuad untuk kampanye ini
Baik secara komersial maupun di atas lapangan, klub ini terus menunjukkan momentum positif di bawah manajer permanen Michael Carrick setelah finis di posisi ketiga Premier League musim lalu. Manchester United sudah memperkuat opsi di lini tengah mereka dengan merekrut Andrey Santos dari Chelsea dan Youri Tielemans dari Aston Villa.
Penambahan skuad lebih lanjut diperkirakan akan terjadi sebelum bursa transfer ditutup, karena dewan klub ingin membangun kedalaman yang memadai untuk jadwal pertandingan yang jauh lebih padat dibanding total 40 laga musim lalu.
- NTB
Laga uji coba pramusim mendahului laga pembuka liga
Raksasa Inggris itu akan menghadapi ujian berat melawan juara Eropa Paris Saint-Germain dalam laga persahabatan pramusim pada Sabtu. Pertandingan ini akan menjadi tolok ukur penting bagi skuad Carrick menjelang kampanye domestik dan Eropa yang intens. United akan secara resmi memulai musim Premier League mereka saat bertandang menghadapi Hull City yang baru promosi pada 22 Agustus.
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