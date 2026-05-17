Manchester United mengonfirmasi bahwa Tyrell Malacia akan hengkang sebagai pemain bebas transfer setelah hanya tampil dalam DUA pertandingan pada musim 2025-26

Malacia akan hengkang saat kontraknya berakhir pada bulan Juni, yang menandai akhir yang tegas bagi pemain yang kesulitan mempertahankan performa konsisten dan kebugaran fisiknya di Manchester.

Keputusan untuk membiarkan pemain internasional Belanda ini pergi secara gratis menandakan niat United untuk memangkas beban gaji dan melepas pemain-pemain yang gagal mengamankan posisi starter reguler.

Setelah satu musim di mana ia hanya tampil dua kali, baik pemain maupun klub sepakat bahwa memulai kembali di tempat lain adalah solusi terbaik untuk kariernya yang mandek.

United mengonfirmasi kepergian Malacia yang akan segera terjadi dalam pernyataan resmi, yang berbunyi: "Tyrell Malacia akan meninggalkan Manchester United saat kontraknya berakhir pada musim panas. Bek asal Belanda ini berada di bangku cadangan dalam kemenangan dramatis 3-2 atas Nottingham Forest, pada laga kandang terakhir kami musim ini. Tyrell bergabung dengan The Reds dari Feyenoord pada Juli 2022, dan telah tampil dalam 49 pertandingan tim utama secara total. Dia menghabiskan sebagian musim lalu dengan status pinjaman di PSV Eindhoven dan telah bermain dua kali musim ini, keduanya melawan Newcastle United, sebagai pemain pengganti di akhir pertandingan dalam laga kandang dan tandang melawan The Magpies. Dia menjadi bagian dari skuad saat kami mengangkat trofi Carabao Cup pada 2023, sekali lagi saat menghadapi tim asuhan Eddie Howe, Newcastle United. Terima kasih kepada Ty atas semua usahanya dan semoga sukses di masa depan dari semua orang di klub."







