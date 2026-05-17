Manchester United mengonfirmasi bahwa Tyrell Malacia akan hengkang sebagai pemain bebas transfer setelah hanya tampil dalam DUA pertandingan pada musim 2025-26
Malacia akan hengkang saat kontraknya berakhir pada bulan Juni, yang menandai akhir yang tegas bagi pemain yang kesulitan mempertahankan performa konsisten dan kebugaran fisiknya di Manchester.
Keputusan untuk membiarkan pemain internasional Belanda ini pergi secara gratis menandakan niat United untuk memangkas beban gaji dan melepas pemain-pemain yang gagal mengamankan posisi starter reguler.
Setelah satu musim di mana ia hanya tampil dua kali, baik pemain maupun klub sepakat bahwa memulai kembali di tempat lain adalah solusi terbaik untuk kariernya yang mandek.
United mengonfirmasi kepergian Malacia yang akan segera terjadi dalam pernyataan resmi, yang berbunyi: "Tyrell Malacia akan meninggalkan Manchester United saat kontraknya berakhir pada musim panas. Bek asal Belanda ini berada di bangku cadangan dalam kemenangan dramatis 3-2 atas Nottingham Forest, pada laga kandang terakhir kami musim ini. Tyrell bergabung dengan The Reds dari Feyenoord pada Juli 2022, dan telah tampil dalam 49 pertandingan tim utama secara total. Dia menghabiskan sebagian musim lalu dengan status pinjaman di PSV Eindhoven dan telah bermain dua kali musim ini, keduanya melawan Newcastle United, sebagai pemain pengganti di akhir pertandingan dalam laga kandang dan tandang melawan The Magpies. Dia menjadi bagian dari skuad saat kami mengangkat trofi Carabao Cup pada 2023, sekali lagi saat menghadapi tim asuhan Eddie Howe, Newcastle United. Terima kasih kepada Ty atas semua usahanya dan semoga sukses di masa depan dari semua orang di klub."
Perjuangan untuk kebugaran di Old Trafford
Perjalanan Malacia di United menjadi peringatan tentang bagaimana cedera dapat menghambat karier yang sedang menanjak di level tertinggi. Setelah musim debut yang menjanjikan di mana ia menjadi pesaing berat bagi Luke Shaw, bek ini menghilang dari skuad pertandingan untuk waktu yang cukup lama, menjalani sejumlah operasi dan program rehabilitasi dalam upaya untuk menemukan kembali ritmenya.
Klub tetap bersabar selama perjalanan panjangnya menuju pemulihan, tetapi kurangnya konsistensi dalam ketersediaannya akhirnya memaksa tim perekrutan untuk mencari alternatif lain. Dengan musim 2026-27 yang semakin dekat dan seragam kandang baru yang sudah diluncurkan, Setan Merah fokus pada peremajaan skuad yang sayangnya tidak lagi mencakup pemain Belanda berusia 24 tahun tersebut.
Manajer sementara Michael Carrick menyisihkan beberapa kata untuk Malacia saat berbicara kepada penonton di Old Trafford setelah pertandingan kandang terakhir United musim ini, melawan Forest, pada hari Minggu, dengan mengatakan: "Ada Tyrell, yang saya bicarakan kepada para pemain sebelum kick-off. Dia telah melalui masa-masa sulit karena cedera. Saya mendorong kalian untuk menunjukkan dukungan kalian kepadanya."
Casemiro dan Hojlund memimpin daftar pemain yang hengkang pada musim panas ini
Malacia bukanlah satu-satunya nama terkenal yang akan hengkang, karena Carrick berencana merombak skuad sesuai visinya selama jendela transfer mendatang. Gelandang senior Casemiro juga akan meninggalkan Old Trafford saat kontraknya berakhir.
Gelombang hengkang ini berlanjut dengan Rasmus Hojlund yang telah mengonfirmasi bahwa ia akan bergabung dengan Napoli secara permanen setelah masa peminjamannya yang sukses di Italia.
Penyerang asal Denmark ini telah menulis pesan perpisahan yang penuh emosi kepada para pendukung setia United, dan kepindahannya akan memberikan suntikan dana yang signifikan bagi klub untuk diinvestasikan kembali ke rekrutan baru musim panas ini.
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Di lapangan, Manchester United memastikan finis di posisi ketiga Liga Premier berkat kemenangan 3-2 yang penuh semangat atas Forest pada hari Minggu. Pertandingan ini diwarnai oleh penampilan Bruno Fernandes yang menyamai rekor, di mana ia menyamai Kevin De Bruyne dan Thierry Henry sebagai satu-satunya pemain yang pernah mencatatkan 20 assist dalam satu musim Liga Premier.
United akan menutup musim mereka dengan lawatan ke Brighton sebelum fokus beralih ke bursa transfer musim panas.