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Manchester United mengikat bintang senior tersebut dengan kontrak baru, sehingga Setan Merah tetap mempertahankan 'pemimpin penting' di ruang ganti Michael Carrick
Salah satu pilar utama ruang ganti
Manchester United telah mengamankan masa depan Heaton, memastikan kiper veteran tersebut tetap menjadi bagian penting di Carrington. Pemain berusia 40 tahun itu telah menandatangani kontrak baru berdurasi satu tahun, yang memperpanjang masa baktinya yang kedua di klub tempat ia awalnya memulai kariernya sebagai lulusan akademi.
Heaton telah mendapat pujian luas atas pengaruhnya di balik layar, berperan sebagai jembatan vital antara staf pelatih dan skuad pemain. Sejak kembalinya pada 2021, ia telah memenangkan Carabao Cup bersama klub dan menjadi sosok yang tak tergantikan di ruang ganti, dengan klub memandang kepemimpinannya sebagai hal yang esensial untuk mempertahankan standar tinggi di dalam tim.
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Wilcox memuji profesionalisme Heaton
Direktur sepak bola United, Jason Wilcox, dengan cepat menyoroti kontribusi di luar lapangan yang diberikan Heaton kepada Setan Merah. Meskipun ia mungkin bukan pilihan utama dalam daftar pemain saat hari pertandingan - dengan hanya tiga penampilan di tim utama untuk klub: dua di Carabao Cup 2022-23 dan satu di Liga Champions 2021-22 - dampaknya selama latihan dan peran bimbingannya tidak luput dari perhatian petinggi klub.
“Kami sangat senang Tom akan melanjutkan kontraknya untuk satu tahun lagi. Semua orang sangat menyadari pentingnya kepemimpinan dan profesionalismenya di dalam tim,” kata Wilcox. “Tom telah memainkan peran kunci dalam membantu mendukung Senne [Lammens] sepanjang musim pertamanya di Liga Premier; dedikasi dan mentalitasnya yang konsisten telah menetapkan standar yang fantastis bagi kelompok penjaga gawang kami.”
Sebuah tonggak karier yang luar biasa
Dengan menandatangani perpanjangan kontrak ini, Heaton akan memasuki musim ke-21-nya sebagai pesepakbola profesional. Ini adalah perjalanan yang telah kembali ke titik awal, setelah ia meninggalkan United saat masih muda untuk membangun karier yang dihormati melalui masa-masa bermain di Cardiff City dan Bristol City, sebelum akhirnya menancapkan namanya di Burnley dan Aston Villa, dan pada akhirnya kembali ke Theatre of Dreams.
Heaton mengungkapkan kebanggaannya dapat melanjutkan perjalanannya bersama klub ini, dengan menyatakan: “Merupakan suatu kehormatan besar untuk terus mewakili Manchester United. Anda dapat merasakan tekad dan ambisi semua orang di seluruh klub untuk terus berjuang meraih kesuksesan. Saya sangat bersemangat untuk memainkan peran saya dalam mendorong kami maju dan membantu tim ini bersaing untuk meraih gelar-gelar tertinggi.”
- Getty Images Sport
Menjadi panutan di Manchester
Keputusan untuk mempertahankan Heaton diambil pada saat yang krusial bagi United di bawah asuhan manajer Michael Carrick, yang berhasil membawa tim ini kembali ke Liga Champions setelah finis di posisi ketiga pada musim 2025-26. Masa transisi ini bagi skuad membutuhkan sosok berpengalaman untuk membimbing generasi muda berbakat, dan pengalaman Heaton, yang dimulai sejak debut profesionalnya saat dipinjamkan ke Swindon Town pada 2005, memberikan banyak pengetahuan yang dapat dijadikan acuan bagi kiper-kiper muda United.