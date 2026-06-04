Manchester United telah mengamankan masa depan Heaton, memastikan kiper veteran tersebut tetap menjadi bagian penting di Carrington. Pemain berusia 40 tahun itu telah menandatangani kontrak baru berdurasi satu tahun, yang memperpanjang masa baktinya yang kedua di klub tempat ia awalnya memulai kariernya sebagai lulusan akademi.

Heaton telah mendapat pujian luas atas pengaruhnya di balik layar, berperan sebagai jembatan vital antara staf pelatih dan skuad pemain. Sejak kembalinya pada 2021, ia telah memenangkan Carabao Cup bersama klub dan menjadi sosok yang tak tergantikan di ruang ganti, dengan klub memandang kepemimpinannya sebagai hal yang esensial untuk mempertahankan standar tinggi di dalam tim.