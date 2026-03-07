Berbicara kepada Gunebakis, Wakil Presiden Trabzonspor Zeyyat Kafkas secara tegas membahas kesenjangan finansial antara kedua klub. Ia menegaskan bahwa angka-angka yang disebutkan oleh klub-klub raksasa Premier League sama sekali tidak sesuai dengan realitas anggaran klub Turki menjelang jendela transfer musim panas.

""Angka yang diajukan Manchester United untuk pembelian Andre Onana berada di kisaran €45m-50m (£39m-43m), dan presiden kami telah dengan jujur memberitahu komunitas sesuai dengan realitas Trabzonspor," ungkap Kafkas. "Saya tidak berpikir informasi ini mempengaruhi Onana sama sekali. Karena pemikiran Onana adalah jika bukan Inggris, dia ingin terus bermain di klub Eropa."

Pihak manajemen Trabzonspor menyarankan bahwa meskipun mereka menghargai bakat pemain tersebut, harga yang diminta oleh Old Trafford saat ini simply di luar jangkauan mereka. Kafkas menambahkan: "Keluarganya juga berpikiran sama. Presiden juga ingin menjelaskan realitas Trabzonspor. Namun, jika kondisi berubah, situasinya juga akan berubah."