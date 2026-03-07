AFP
Diterjemahkan oleh
Manchester United menghadapi masalah transfer setelah ketua Trabzonspor menolak kesepakatan permanen senilai £43 juta untuk Andre Onana
Onana sedang membangun kembali reputasinya.
Sejumlah penampilan yang tidak konsisten dan serangkaian kesalahan fatal memaksa United kembali ke bursa transfer untuk mencari kiper baru pada musim panas. Kiper berusia 29 tahun itu akhirnya digantikan di starting line-up oleh Senne Lammens, yang didatangkan dari Royal Antwerp dengan biaya £18 juta ($24 juta). Meskipun Onana sedikit memperbaiki reputasinya dengan 21 penampilan untuk Trabzonspor musim ini, klub Super Lig tersebut kini secara resmi menyatakan bahwa mereka tidak berencana untuk memicu transfer permanen dengan harga yang diminta United saat ini.
- Getty
Trabzonspor menampik kemungkinan pindah secara permanen.
Berbicara kepada Gunebakis, Wakil Presiden Trabzonspor Zeyyat Kafkas secara tegas membahas kesenjangan finansial antara kedua klub. Ia menegaskan bahwa angka-angka yang disebutkan oleh klub-klub raksasa Premier League sama sekali tidak sesuai dengan realitas anggaran klub Turki menjelang jendela transfer musim panas.
""Angka yang diajukan Manchester United untuk pembelian Andre Onana berada di kisaran €45m-50m (£39m-43m), dan presiden kami telah dengan jujur memberitahu komunitas sesuai dengan realitas Trabzonspor," ungkap Kafkas. "Saya tidak berpikir informasi ini mempengaruhi Onana sama sekali. Karena pemikiran Onana adalah jika bukan Inggris, dia ingin terus bermain di klub Eropa."
Pihak manajemen Trabzonspor menyarankan bahwa meskipun mereka menghargai bakat pemain tersebut, harga yang diminta oleh Old Trafford saat ini simply di luar jangkauan mereka. Kafkas menambahkan: "Keluarganya juga berpikiran sama. Presiden juga ingin menjelaskan realitas Trabzonspor. Namun, jika kondisi berubah, situasinya juga akan berubah."
Manajer Trabzonspor memberikan pendapatnya.
Manajer Trabzonspor, Fatih Tekke, juga memberikan tanggapannya terkait situasi ini, memuji profesionalisme Onana meskipun ada ketidakpastian seputar langkah selanjutnya. Pelatih tersebut menyoroti ketahanan kiper tersebut setelah "digantikan" di United akibat serangkaian kesalahan besar yang awalnya membuatnya kehilangan posisinya di Old Trafford.
Tekke menjelaskan: "Onana sedang dipinjamkan ke tim kami. Ada pertandingan di mana dia tidak bermain baik. Ada juga banyak pertandingan di mana dia bermain baik. Saya sangat puas dengan sikap positif Onana, tidak hanya dalam hal performa tetapi juga dalam hal karakter. Dia pindah dari salah satu tim terbaik di dunia dan mengalami masalah. Dia merasa sangat nyaman di sini."
- GETTY
Apa yang akan terjadi di masa depan?
Laporan terbaru menunjukkan bahwa Onana belum menyerah pada kariernya di United dan siap berjuang untuk posisi kiper utama musim depan. Namun, dengan Lammens saat ini memegang jersey tersebut, jalan kembali ke starting XI tetap terhalang, meninggalkan karier pemain senilai £43 juta ini di persimpangan jalan menjelang musim panas yang krusial.
Iklan