Manchester United mengakhiri paceklik gol mereka di Liga Champions selama 1.016 hari dengan kemenangan dominan atas Sabah

Manchester United akhirnya mengakhiri penantian panjang dan menyakitkan mereka untuk mencetak gol di Liga Champions UEFA. Sebelum pertandingan melawan Sabah, klub itu telah menjalani 1.016 hari tanpa mampu menjebol gawang lawan di turnamen elite Eropa tersebut.

Terakhir kali United merayakan gol di Liga Champions adalah pada 29 November, ketika Scott McTominay mencetak gol dalam hasil imbang 3-3 melawan Galatasaray pada fase grup 2023. Setelah gagal lolos ke kompetisi itu dalam dua musim sebelumnya dan menutup kampanye terakhir mereka dengan kekalahan 1-0 dari Bayern Munich, tekanan sangat besar untuk menampilkan performa yang menunjukkan pernyataan tegas saat kembali.