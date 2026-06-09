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Manchester United mendapat pujian atas transfer Ederson yang 'murah', sementara sesama pemain Brasil itu menjelaskan apa yang akan ditawarkan gelandang seharga £38 juta itu sebagai pengganti Casemiro
Penawaran menarik di pasar modern
Upaya Manchester United untuk memperkuat lini tengah telah mengarahkan mereka pada bintang asal Brasil dari Atalanta, dengan kesepakatan yang dilaporkan bernilai £38 juta ($51 juta) kini memasuki tahap akhir. Di era di mana gelandang bertahan sering kali dibanderol dengan harga ratusan juta poundsterling, mantan bintang Liga Premier Sandro meyakini bahwa Setan Merah telah mendapatkan nilai yang luar biasa untuk pemain sekelasnya.
Berbicara kepada para ahli taruhan di BritishGambler.co.uk, Sandro mencatat perbedaan harga di pasar saat ini. "Saya pikir Ederson juga, £38 juta menurut saya," katanya. "Jika dipikirkan, Man U dikaitkan dengan Elliot Anderson, Sandro Tonali, Tchouameni dari Real Madrid, mereka semua jelas pemain kelas dunia, tetapi harganya sangat mahal jika dibandingkan. Saya pikir £38 juta untuk Ederson adalah penawaran yang cukup menguntungkan, sebenarnya, di pasar saat ini, bukan?"
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Menggantikan seorang legenda: Casemiro
Kedatangan Ederson secara luas dipandang sebagai rencana suksesi bagi gelandang tangguh veteran Casemiro, yang akan meninggalkan Old Trafford setelah karier yang gemilang. Menggantikan posisi pemenang Liga Champions lima kali bukanlah hal yang mudah, namun Sandro yakin rekan senegaranya itu memiliki kemampuan fisik dan mentalitas yang dibutuhkan untuk mengisi kekosongan tersebut.
"Saya tahu dia adalah gelandang top," jelas Sandro. "Dia pernah beberapa kali ke Brasil bersama tim nasional. Saya melihat beberapa video, meski tidak mengikuti setiap pertandingannya, saya tahu dia kuat. Dia memiliki kemampuan fisik untuk bermain di Liga Premier dan saya tahu beberapa klub lain dari Liga Premier juga ingin merekrutnya. Tapi ini adalah pemain yang akan datang ke United untuk menggantikan Casemiro. Dan, wow… untuk menggantikan Casemiro, Anda harus menempatkan level Anda di puncak, sejajar dengan yang terbaik, karena Casemiro adalah pemain yang sangat, sangat hebat, dan dia tampil bagus di United."
Aspek fisik dan disiplin taktis
Manchester United telah lama mencari pemain yang mampu menyeimbangkan peran sebagai pelindung pertahanan dengan kemampuan untuk menggerakkan bola ke depan. Penampilan Ederson di Serie A menunjukkan bahwa ia memiliki perpaduan atribut yang langka tersebut, dan sejumlah laporan menyebutkan bahwa Setan Merah siap membayar biaya awal sebesar £34 juta ($46 juta) untuk mendapatkan tanda tangannya dari klub Italia tersebut.
Menjelaskan gaya bermain sang pemain, Sandro berkata: "Saya pikir dia memiliki kualitas untuk membangun permainan dan dia memiliki kekuatan untuk mengalahkan lawan, karena dia sangat kuat. Saya tidak tahu apakah dia bisa bermain dari kotak ke kotak, tapi dia akan menjadi gelandang yang mengendalikan permainan. Dia bisa mengoper bola dengan baik, dia bisa melakukan tekel, dia bisa menjadi pemain yang kuat di tengah."
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Tantangan beradaptasi di Liga Premier
Meskipun fondasi teknis dan fisiknya sudah ada, lompatan dari Serie A ke kasta tertinggi Inggris tetap menjadi rintangan yang cukup besar. Namun, Sandro yakin bahwa dengan manajemen yang tepat dan kesabaran, Ederson bisa meniru pengaruh para gelandang bertahan terbaik di Liga Premier.
"Selalu sulit ketika pindah ke Premier League, karena Premier League adalah level yang berbeda. Kita harus melihat apakah pemain tersebut memiliki kondisi yang dibutuhkan, dan dia memilikinya, jadi tinggal beradaptasi saja. Manajerlah yang perlu memberinya waktu. Namun, dia memiliki kualitas untuk bermain di sana dan menikmati Premier League," tutup Sandro.