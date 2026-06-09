Upaya Manchester United untuk memperkuat lini tengah telah mengarahkan mereka pada bintang asal Brasil dari Atalanta, dengan kesepakatan yang dilaporkan bernilai £38 juta ($51 juta) kini memasuki tahap akhir. Di era di mana gelandang bertahan sering kali dibanderol dengan harga puluhan juta poundsterling, mantan bintang Liga Premier Sandro meyakini bahwa Setan Merah telah mendapatkan nilai yang luar biasa untuk pemain sekelasnya.

Berbicara kepada BritishGambler.co.uk, Sandro mencatat perbedaan harga di pasar saat ini. "Saya pikir Ederson juga, £38 juta menurut saya," katanya. "Jika dipikirkan, Man U dikaitkan dengan Elliot Anderson, Sandro Tonali, Tchouameni dari Real Madrid, mereka semua jelas pemain kelas dunia, tetapi harganya sangat mahal jika dibandingkan. Saya pikir £38 juta untuk Ederson itu cukup murah, sebenarnya, di pasar saat ini, kan?".