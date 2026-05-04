Manchester United mencapai kesepakatan mengejutkan untuk memberi waktu istirahat kepada bintang Brasil Matheus Cunha hingga akhir musim ini di tengah kekhawatiran akan cedera menjelang Piala Dunia
Kualifikasi Liga Champions memungkinkan rotasi pemain
Keputusan untuk menepikan pemain internasional Brasil tersebut diambil setelah kemenangan United atas rival abadi mereka, Liverpool, pada hari Minggu. Cunha berperan penting dalam kemenangan atas Liverpool, dengan mencetak gol krusial yang membantu memastikan kemenangan yang secara matematis menjamin tempat bagi Setan Merah di Liga Champions musim depan.
Dengan tercapainya tujuan utama mereka di kompetisi domestik, jajaran manajemen klub merasa mereka berada dalam posisi untuk mendukung tim nasional Brasil. Kesepakatan tersebut akan membuat pemain bernomor punggung 10 itu absen dalam tiga pertandingan terakhir musim ini agar dapat fokus sepenuhnya pada pemulihan fisiknya, demikian dilaporkan ESPN.
- AFP
Menangani masalah otot adduktor
Cunha telah mengalami masalah pada otot adduktor dalam beberapa pekan terakhir. Meskipun ia tetap tampil bersama tim asuhan Michael Carrick, bahkan bermain sambil menahan rasa sakit saat melawan Liverpool, masih ada kekhawatiran mengenai risiko jangka panjang terjadinya robekan yang lebih parah jika kondisinya tidak ditangani dengan benar.
Dengan menariknya dari lingkungan pertandingan Premier League yang intens menjelang akhir musim, United dan CBF berharap ia dapat tiba di Piala Dunia dalam kondisi kebugaran 100 persen.
Turnamen ini akan dimulai dalam waktu kurang dari sebulan, sehingga tidak ada ruang untuk kesalahan dalam proses rehabilitasinya.
Ancelotti mendapat dorongan besar
Berita ini tentu akan menjadi kabar gembira bagi Carlo Ancelotti. Pelatih Brasil tersebut tengah menghadapi krisis cedera yang semakin parah di skuadnya, dan kehilangan pemain inti seperti Cunha tentu akan menjadi pukulan telak bagi harapan Selecao untuk mengangkat trofi.
Meskipun sang penyerang secara teknis dapat bermain, kesepakatan antara klub dan tim nasional adalah bahwa pencegahan lebih baik daripada pengobatan. Pendekatan proaktif ini menandai kasus langka di mana klub besar Eropa memprioritaskan komitmen internasional daripada pertandingan-pertandingan terakhir musim liga.
- AFP
Terlewatkan episode terakhir musim ini
Sebagai akibat dari kesepakatan ini, Cunha tidak akan masuk dalam skuad pertandingan untuk laga-laga mendatang melawan Sunderland, Nottingham Forest, dan Brighton. Pertandingan-pertandingan tersebut semula dijadwalkan menjadi penampilan terakhirnya sebelum bergabung dengan pemusatan latihan tim nasional, namun kini ia akan memulai program latihan individu.
Para penggemar United kemungkinan akan mendukung langkah ini mengingat pentingnya sang pemain bagi tim dan fakta bahwa posisi mereka di liga sudah aman. Semua mata kini akan tertuju pada staf medis untuk memastikan sang bintang siap tampil di panggung terbesar dalam sepak bola dunia.