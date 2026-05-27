Manchester United menandatangani kesepakatan sponsor "paling menguntungkan" dalam sejarah sepak bola melalui kontrak berjangka panjang

Manchester United telah mencapai kesepakatan dengan Betway untuk sponsor seragam latihan baru yang dilaporkan bernilai £20 juta per tahun, menurut laporan The Daily Mail. Kesepakatan bersejarah ini terjadi setelah satu musim di mana Setan Merah beroperasi tanpa mitra seragam latihan, yang menandai kemenangan signifikan bagi departemen komersial klub. Para pakar industri meyakini bahwa ini adalah kesepakatan seragam latihan saja yang paling menguntungkan yang pernah ditandatangani dalam dunia olahraga.

Waktu kemitraan ini sangat strategis, karena peraturan Liga Premier akan melarang perusahaan perjudian muncul di bagian depan seragam pertandingan mulai awal musim depan. Dengan mengamankan Betway sebagai mitra seragam latihan, United secara efektif telah mengatasi pembatasan baru ini sambil memaksimalkan potensi pendapatan mereka. Pengumuman resmi diharapkan segera dilakukan, meskipun klub sejauh ini belum memberikan komentar mengenai ketentuan spesifik dari kesepakatan multi-tahun tersebut.