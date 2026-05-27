Manchester United menandatangani kesepakatan sponsor "paling menguntungkan" dalam sejarah sepak bola melalui kontrak berjangka panjang
Kemitraan komersial yang memecahkan rekor
Manchester United telah mencapai kesepakatan dengan Betway untuk sponsor seragam latihan baru yang dilaporkan bernilai £20 juta per tahun, menurut laporan The Daily Mail. Kesepakatan bersejarah ini terjadi setelah satu musim di mana Setan Merah beroperasi tanpa mitra seragam latihan, yang menandai kemenangan signifikan bagi departemen komersial klub. Para pakar industri meyakini bahwa ini adalah kesepakatan seragam latihan saja yang paling menguntungkan yang pernah ditandatangani dalam dunia olahraga.
Waktu kemitraan ini sangat strategis, karena peraturan Liga Premier akan melarang perusahaan perjudian muncul di bagian depan seragam pertandingan mulai awal musim depan. Dengan mengamankan Betway sebagai mitra seragam latihan, United secara efektif telah mengatasi pembatasan baru ini sambil memaksimalkan potensi pendapatan mereka. Pengumuman resmi diharapkan segera dilakukan, meskipun klub sejauh ini belum memberikan komentar mengenai ketentuan spesifik dari kesepakatan multi-tahun tersebut.
Dukungan finansial bagi Michael Carrick
Suntikan modal baru ini datang pada waktu yang tepat bagi manajer Michael Carrick, yang baru-baru ini statusnya sebagai manajer sementara diangkat menjadi permanen. United sedang bersiap menghadapi bursa transfer musim panas yang padat, dan kesepakatan dengan Betway, ditambah dengan lolosnya klub ke Liga Champions, berpotensi memberikan dana transfer sebesar sekitar £150 juta kepada mantan gelandang tersebut. Kembalinya klub ke kompetisi elit Eropa ini diperkirakan akan menambah pendapatan klub sebesar £80 juta.
Kondisi keuangan klub tampaknya sedang dalam tren positif meskipun sempat mengalami masa-masa sulit. United baru-baru ini melaporkan laba operasional sebesar £37,7 juta untuk sembilan bulan yang berakhir pada bulan Maret, sangat kontras dengan kerugian sebesar £3,2 juta yang tercatat pada periode yang sama tahun sebelumnya. Angka-angka ini menunjukkan bahwa klub akhirnya mulai melihat hasil dari transformasi bisnis yang ketat dan strategi penghematan biaya.
United mendukung langkah pemotongan anggaran yang tegas dari Ratcliffe
Sejak kedatangan Sir Jim Ratcliffe, klub ini telah menjalani perombakan internal yang tegas guna merampingkan operasional. Langkah ini mencakup pemutusan hubungan kerja terhadap sekitar 400 karyawan serta peninjauan menyeluruh terhadap pengeluaran. Tujuan utama dari langkah-langkah ini adalah untuk mengurangi pengeluaran dan memastikan ketersediaan dana yang lebih besar untuk investasi pada skuad tim utama dan operasional sepak bola.
United telah membuktikan keberhasilan inisiatif ini, dengan menyatakan bahwa klub "terus merasakan manfaat dari program pengurangan biaya operasional dan jumlah karyawan yang diterapkan pada tahun sebelumnya." Omar Berrada, kepala eksekutif United, mengungkapkan optimismenya mengenai arah saat ini, dengan menyatakan: "Kami merasa sangat positif tentang kemajuan klub musim ini dan dampak positif yang berkelanjutan dari inisiatif transformasi bisnis kami."
Prospek cerah bagi Setan Merah
Selain tim utama putra, United mencatat kemajuan di berbagai bidang, termasuk tim putri dan akademi. Namun, klub ini masih menanggung utang yang cukup besar sebesar $650 juta, warisan dari akuisisi berutang yang dilakukan keluarga Glazer. Meskipun demikian, proyeksi pendapatan terbaru untuk tahun 2026 telah dinaikkan menjadi antara £655 juta dan £665 juta, dengan EBITDA yang diperkirakan mencapai lebih dari £200 juta.
Memuji dampak staf kepelatihan saat ini, Berrada menambahkan: "Finis di posisi ketiga di Premier League dan memastikan kualifikasi ke Liga Champions UEFA musim depan adalah bukti peningkatan performa tim pria kami di lapangan. Michael Carrick telah melakukan pekerjaan yang luar biasa dalam 17 pertandingan yang dia pimpin dan kami sangat senang dia akan melanjutkan sebagai Pelatih Kepala. Tim wanita kami mencapai perempat final Liga Champions Wanita UEFA dan juga mencapai final Piala Liga untuk pertama kalinya, serta akan kembali berpartisipasi dalam World Sevens Series. Di sisi akademi, mencapai final Piala Pemuda FA dan final play-off PL2 juga merupakan indikasi komitmen kami yang berkelanjutan terhadap pengembangan pemuda."