Manchester United memulai pembicaraan resmi terkait Mateus Fernandes, namun menetapkan syarat ketat untuk menghindari persaingan penawaran yang sengit pada bursa transfer musim panas untuk pemain West Ham tersebut

Bagian perekrutan Manchester United telah memprioritaskan lini tengah sebagai area utama yang akan diperkuat pada musim panas ini. Skuad tersebut menghadapi kekosongan struktural yang mendesak pasca kepergian gelandang bertahan veteran asal Brasil, Casemiro, yang memainkan pertandingan terakhirnya untuk klub tersebut melawan Nottingham Forest di Old Trafford.

Dengan Kobbie Mainoo dan Mason Mount diturunkan sebagai duo gelandang bertahan darurat pada hari terakhir musim ini melawan Brighton, serta Manuel Ugarte yang diperkirakan akan hengkang setelah posisinya tergeser dalam hierarki tim, klub berada di bawah tekanan besar untuk mendatangkan pemain-pemain berkualitas tinggi.