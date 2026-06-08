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Manchester United memulai pembicaraan resmi terkait Mateus Fernandes, namun menetapkan syarat ketat untuk menghindari persaingan penawaran yang sengit pada bursa transfer musim panas untuk pemain West Ham tersebut
Perombakan besar-besaran di lini tengah
Bagian perekrutan Manchester United telah memprioritaskan lini tengah sebagai area utama yang akan diperkuat pada musim panas ini. Skuad tersebut menghadapi kekosongan struktural yang mendesak pasca kepergian gelandang bertahan veteran asal Brasil, Casemiro, yang memainkan pertandingan terakhirnya untuk klub tersebut melawan Nottingham Forest di Old Trafford.
Dengan Kobbie Mainoo dan Mason Mount diturunkan sebagai duo gelandang bertahan darurat pada hari terakhir musim ini melawan Brighton, serta Manuel Ugarte yang diperkirakan akan hengkang setelah posisinya tergeser dalam hierarki tim, klub berada di bawah tekanan besar untuk mendatangkan pemain-pemain berkualitas tinggi.
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Pembicaraan resmi dimulai di tengah kekacauan di West Ham
Menurut Roundtable, Manchester United telah secara resmi membuka pembicaraan dengan West Ham untuk membahas kerangka kerja finansial yang diperlukan guna merekrut Mateus Fernandes. Gelandang yang sangat diincar ini tetap sangat berminat untuk mewujudkan impiannya pindah ke Old Trafford, namun jadwal negosiasi menghadapi sejumlah kendala eksternal yang signifikan.
Klub yang berbasis di London Stadium ini saat ini mengalami gangguan internal yang parah menyusul kepergian David Sullivan, salah satu pemilik lama yang cukup terkenal, sebuah kekosongan administratif yang mengancam akan menunda operasi transfer rutin.
Setan Merah berupaya menghindari drama transfer yang berlarut-larut
Upaya untuk mendatangkan Fernandes sangat didorong oleh Carrick, yang diperkirakan akan memegang peranan penting dalam strategi transfer klub musim panas ini. Carrick "sangat mengagumi" sang pemain dan yakin bahwa ia sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan untuk memodernisasi lini tengah yang telah terlalu lama bergantung pada para pemain senior.
Namun, dewan eksekutif United telah menetapkan batasan yang tidak dapat dinegosiasikan terkait skala keuangan dari operasi ini. Setan Merah sama sekali tidak berniat untuk menyamai penilaian West Ham yang mencapai £80 juta, dan mereka juga tidak akan membiarkan diri mereka terseret ke dalam saga musim panas yang melelahkan dan menjadi sorotan publik.
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United memimpin klasemen
Manchester United kini berada di urutan terdepan dalam perburuan Fernandes, dengan pemain berusia 21 tahun itu menjadikan Old Trafford sebagai "pilihan utamanya" untuk pindah pada bursa transfer musim panas, menurut i Paper. Talenta asal Portugal ini mencatatkan musim individu yang menonjol meskipun West Ham terdegradasi dari Liga Premier, sehingga menarik perhatian dari seluruh benua. Meskipun Arsenal, Paris Saint-Germain, dan Atletico Madrid dikabarkan tertarik, daya tarik Theatre of Dreams tampaknya lebih unggul.
Fernandes tampil dalam 39 pertandingan bersama The Hammers di semua kompetisi musim lalu, mencetak lima gol dan memberikan empat assist.