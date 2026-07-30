Manchester United mempertimbangkan untuk memanfaatkan kepergian Eddie Howe dengan mengajukan tawaran untuk bek sayap Newcastle

Bek muda itu menjadi sangat frustrasi menjelang akhir musim lalu setelah perubahan posisi membuatnya kehilangan tempat yang sangat diidamkan dalam skuad 26 pemain Inggris untuk Piala Dunia asuhan Thomas Tuchel. Hall terpaksa mengisi posisi bek kanan untuk menutupi absennya Tino Livramento yang cedera. Ironisnya, Livramento justru berhasil masuk skuad Inggris, sementara Hall, yang mengoleksi empat caps di level senior, ditinggalkan di rumah. Produk akademi Chelsea itu sangat yakin perombakan taktik singkat ini berkontribusi langsung terhadap pencoretannya yang menyakitkan dari tim nasional.

Hall juga sangat tidak senang setelah ditarik keluar saat jeda babak pertama dalam kekalahan melawan Bournemouth pada April. Setelah itu, ia memulai dua pertandingan liga berikutnya dari bangku cadangan, yang makin memperburuk hubungannya dengan staf pelatih.