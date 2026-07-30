AFP
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Manchester United mempertimbangkan untuk memanfaatkan kepergian Eddie Howe dengan mengajukan tawaran untuk bek sayap Newcastle
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Manchester United sedang menjajaki langkah transfer besar untuk Hall di tengah gejolak manajerial yang masih berlangsung di St James' Park. Bek berusia 21 tahun itu muncul sebagai pengganti jangka panjang yang ideal untuk Shaw, yang kontraknya saat ini di Old Trafford berakhir tahun depan.
Hall dikabarkan ingin meninggalkan Tyneside menyusul pengunduran diri mendadak manajer Howe, menurut The Sun. Bos Newcastle itu baru-baru ini mundur setelah kekalahan telak 4-1 dalam laga pramusim melawan Bristol City, yang membuat persiapan klub untuk musim baru benar-benar kacau.
- Getty Images Sport
Pencoretan dari Piala Dunia memicu keinginan untuk pindah
Bek muda itu menjadi sangat frustrasi menjelang akhir musim lalu setelah perubahan posisi membuatnya kehilangan tempat yang sangat diidamkan dalam skuad 26 pemain Inggris untuk Piala Dunia asuhan Thomas Tuchel. Hall terpaksa mengisi posisi bek kanan untuk menutupi absennya Tino Livramento yang cedera. Ironisnya, Livramento justru berhasil masuk skuad Inggris, sementara Hall, yang mengoleksi empat caps di level senior, ditinggalkan di rumah. Produk akademi Chelsea itu sangat yakin perombakan taktik singkat ini berkontribusi langsung terhadap pencoretannya yang menyakitkan dari tim nasional.
Hall juga sangat tidak senang setelah ditarik keluar saat jeda babak pertama dalam kekalahan melawan Bournemouth pada April. Setelah itu, ia memulai dua pertandingan liga berikutnya dari bangku cadangan, yang makin memperburuk hubungannya dengan staf pelatih.
Newcastle United menghadapi eksodus besar-besaran pemain pada musim panas
Newcastle saat ini sedang menjalani perombakan skuad besar-besaran di tengah jendela transfer musim panas yang kacau. Newcastle United sudah menyetujui penjualan Anthony Gordon dan Sandro Tonali dengan total gabungan £170 juta, sementara Arsenal sedang aktif mengejar gelandang bintang Bruno Guimaraes.
Kepindahan ke Old Trafford juga akan memiliki bobot historis yang signifikan di Premier League. Newcastle secara luar biasa belum menjual satu pun pemain secara langsung ke Manchester United sejak transfer rekor Inggris senilai £7 juta milik Andy Cole pada Januari 1995.
Sementara itu, manajer United Michael Carrick sangat membutuhkan kedalaman skuad, karena ia tidak memiliki pesaing langsung untuk Shaw yang berusia 31 tahun. Patrick Dorgu terlalu sering dimainkan sebagai winger, dan Manchester United kini sepenuhnya siap melepas full-back remaja Harry Amass demi menyeimbangkan pembukuan.
- Getty Images Sport
Manajer baru bisa mengubah sikap Hall
Sementara Hall saat ini sedang mencari jalan keluar permanen, bek serbabisa itu masih terikat kontrak dengan Newcastle hingga 2029. Penunjukan pengganti permanen Howe yang akan segera dilakukan masih bisa membujuk bek sayap berperingkat tinggi itu untuk memikirkan ulang masa depannya dan tetap bertahan di Tyneside.
Saat Newcastle mati-matian berupaya menunjuk pelatih kepala baru, United akan memantau situasi yang berkembang dengan saksama. Manchester United berada dalam posisi yang sangat baik untuk menguji keteguhan rival domestik mereka jika peluang resmi untuk merekrut Hall muncul.
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