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Manchester United membidik wonderkid Norwegia Gabriel Rajkovic untuk menggantikan remaja yang akan hengkang, JJ Gabriel
Manchester United siapkan pengganti
Menurut The Sun, Manchester United memantau Rajkovic yang berusia 15 tahun sebagai calon pengganti Gabriel. Penyerang itu baru-baru ini mengejutkan klub dengan meminta pembatalan pendaftarannya agar menjadi agen bebas. Ia sejatinya berpeluang tampil di Carabao Cup melawan Brighton pada Rabu lalu, yang akan membuatnya menjadi pemain termuda dalam sejarah klub.
Namun, Gabriel justru sedang mengupayakan kepindahan ke klub lain, dengan Barcelona dan Real Madrid tertarik, bersama Chelsea. Akibatnya, United mengirim seorang pemandu bakat ke Oslo pada Minggu untuk menyaksikan Rajkovic bermain untuk Valerenga melawan Fredrikstad, dengan tujuan mengungguli klub-klub pesaing dalam perburuan tanda tangan pemain Norwegia itu.
- Getty
Memecahkan rekor Haaland
Rajkovic sudah membangun reputasi yang tangguh di Norwegia setelah melakoni debut seniornya pada usia 14 tahun pada Januari. Winger itu mencetak gol pertamanya di Eliteserien dalam kekalahan 2-1 dari Bodo/Glimt bulan lalu pada usia 15 tahun 166 hari. Pencapaian ini dengan mudah melampaui torehan yang dibuat striker Manchester City Haaland, yang mencetak gol pertamanya di kasta tertinggi pada usia 17 tahun 16 hari.
Rajkovic kini menjadi pencetak gol termuda kedua dalam sejarah liga Norwegia, hanya berada di belakang kapten Arsenal Martin Odegaard. Ia menindaklanjuti gol perdananya dengan satu gol lagi dalam hasil imbang 2-2 melawan Sarpsborg, sehingga totalnya menjadi dua gol dan satu assist dalam 14 penampilan musim ini.
Valuasi bernilai besar
Valerenga sepenuhnya menyadari minat yang terus meningkat terhadap pemain lulusan akademi mereka itu dan telah melindungi nilainya. Berbeda dengan Gabriel, Rajkovic terikat kontrak di Oslo hingga Desember 2028 dan sebelumnya telah menolak tawaran untuk berlatih di klub-klub besar Eropa.
Laporan di Norwegia menyebut Valerenga bisa meminta biaya sekitar £16 juta untuk menyetujui penjualan. Jika angka itu terpenuhi, itu akan memecahkan rekor transfer klub. Namun, regulasi yang ketat membuatnya tidak bisa merampungkan kepindahan ke luar negeri hingga ia berusia 16 tahun pada Februari 2027. Untuk saat ini, penyerang berkaki kiri itu tetap fokus melanjutkan perkembangan impresifnya di Eliteserien.
- Getty
Apa langkah berikutnya untuk para remaja?
Gabriel harus menyelesaikan masa depannya dalam waktu dekat saat Manchester United berupaya menavigasi permintaannya yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk mengakhiri pendaftarannya. Jika kontraknya dibatalkan, persaingan sengit antara Barcelona, Real Madrid, dan Chelsea akan dimulai. Sementara itu, United akan terus memantau Rajkovic dengan saksama dalam beberapa bulan ke depan. Mereka harus memutuskan apakah akan menyamai valuasi £16 juta itu sebelum pemain Norwegia tersebut berusia 16 tahun tahun depan.
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