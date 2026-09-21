Menurut The Sun, Manchester United memantau Rajkovic yang berusia 15 tahun sebagai calon pengganti Gabriel. Penyerang itu baru-baru ini mengejutkan klub dengan meminta pembatalan pendaftarannya agar menjadi agen bebas. Ia sejatinya berpeluang tampil di Carabao Cup melawan Brighton pada Rabu lalu, yang akan membuatnya menjadi pemain termuda dalam sejarah klub.

Namun, Gabriel justru sedang mengupayakan kepindahan ke klub lain, dengan Barcelona dan Real Madrid tertarik, bersama Chelsea. Akibatnya, United mengirim seorang pemandu bakat ke Oslo pada Minggu untuk menyaksikan Rajkovic bermain untuk Valerenga melawan Fredrikstad, dengan tujuan mengungguli klub-klub pesaing dalam perburuan tanda tangan pemain Norwegia itu.