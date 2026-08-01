Conceicao bisa meninggalkan Juventus setelah hanya dua musim, dengan Manchester United saat ini memimpin perburuan untuk mendapatkan tanda tangannya, menurut Sportmediaset. Klub Premier League itu ingin memperkuat opsi serangan mereka di bawah manajer Michael Carrick. Winger Portugal tersebut awalnya tiba di Turin dengan status pinjaman dari Porto pada musim panas 2024. Juventus kemudian menebusnya seharga €30 juta setelah ia menjadi bagian fundamental dari proyek di bawah Igor Tudor dan kemudian Luciano Spalletti.

Penampilan impresif Conceicao telah menarik minat besar dari Inggris. Sementara Liverpool memantau situasinya, Manchester United saat ini menjadi peminat yang paling serius.







