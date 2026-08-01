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Manchester United membidik winger Juventus Francisco Conceicao dalam kesepakatan pertukaran Joshua Zirkzee
Manchester United incar winger Juventus, Conceicao
Conceicao bisa meninggalkan Juventus setelah hanya dua musim, dengan Manchester United saat ini memimpin perburuan untuk mendapatkan tanda tangannya, menurut Sportmediaset. Klub Premier League itu ingin memperkuat opsi serangan mereka di bawah manajer Michael Carrick. Winger Portugal tersebut awalnya tiba di Turin dengan status pinjaman dari Porto pada musim panas 2024. Juventus kemudian menebusnya seharga €30 juta setelah ia menjadi bagian fundamental dari proyek di bawah Igor Tudor dan kemudian Luciano Spalletti.
Penampilan impresif Conceicao telah menarik minat besar dari Inggris. Sementara Liverpool memantau situasinya, Manchester United saat ini menjadi peminat yang paling serius.
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Zirkzee jadi kunci dalam potensi kesepakatan tukar tambah
Juventus saat ini menilai Conceicao di kisaran €50 juta hingga €60 juta. Namun, total biaya tunai bisa berkurang secara signifikan jika United memasukkan pemain yang sesuai dalam transaksi tersebut. Menurut laporan yang sama, klub Inggris itu dilaporkan siap menawarkan €30 juta bersama Zirkzee untuk mengamankan sang winger. Striker Belanda itu tidak lagi dianggap sebagai sosok sentral di Manchester, dan ia akan dengan senang hati menyambut kepulangan ke sepak bola Italia.
Juventus sedang aktif mencari penyerang baru pada musim panas ini. Spalletti menyukai profil Zirkzee, sehingga pertukaran potensial ini sangat menarik bagi raksasa Serie A tersebut.
Jorge Mendes mengorkestrasi transfer blockbuster
Super-agen Jorge Mendes terlibat besar dalam memediasi negosiasi yang sedang berlangsung antara dua raksasa Eropa tersebut. Ia bekerja keras untuk menemukan solusi yang menguntungkan semua pihak, baik secara finansial maupun taktis. Mendes diperkirakan akan mengajukan tawaran resmi kepada jajaran petinggi Juventus di Continassa dalam beberapa hari ke depan.
Struktur pertukaran yang diusulkan dipandang sebagai kesepakatan ideal yang akan memuaskan kedua klub. Mengamankan Conceicao akan memberi Carrick pemain sayap dinamis yang sangat ia butuhkan, sementara Juventus akan mendapatkan striker Serie A yang telah terbukti plus suntikan dana yang disambut baik.
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Kepergian David untuk menciptakan ruang serang
Jika Zirkzee tiba di Turin, Juventus akan segera perlu mengosongkan ruang di lini serang mereka. Jonathan David adalah kandidat utama yang diperkirakan akan pergi untuk mengakomodasi pemain Belanda itu. Dengan Lois Openda pindah ke Lyon dan kedatangan Randal Kolo Muani yang diperkirakan akan terjadi, klub tidak lagi menganggap David tak tersentuh.
Meski striker Kanada itu ingin bertahan, dewan direksi akan menyetujui penjualannya dengan nilai €30 juta. Sejumlah klub sudah menjajaki langkah untuk merekrut penyerang yang akan hengkang itu. Crystal Palace dan Aston Villa telah melakukan pendekatan awal, sementara klub Prancis Rennes dan Paris FC juga menunjukkan minat yang kuat.
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