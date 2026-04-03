Manchester United memberi tahu Cesc Fabregas bahwa ia 'akan mempertimbangkan' tawaran pekerjaan di Old Trafford meskipun memiliki hubungan dengan Arsenal dan Chelsea

Mengalihkan perhatiannya ke Manchester United di bawah kepemimpinan Carrick, Materazzi sangat mendukung kinerja mantan gelandang tersebut. "Manchester United harus percaya pada Carrick karena pekerjaan yang dilakukannya saat ini sangat baik," katanya.

Dia juga menekankan hubungan Carrick dengan klub: "Dia tahu segalanya tentang Manchester United. Dia adalah pria yang serius. Saya sangat menyukainya."

Materazzi ditanya apakah manajer Napoli, Antonio Conte, bisa menjadi manajer United, tetapi dia mempertanyakan apakah pergantian manajer diperlukan bagi Setan Merah. "Conte adalah salah satu manajer terbaik di dunia… mungkin Conte adalah jawabannya? Tapi dengan Carrick, mereka sudah membangun sesuatu yang lebih besar, jadi mengapa tidak tetap dengan Carrick?"