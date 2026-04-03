Manchester United memberi tahu Cesc Fabregas bahwa ia 'akan mempertimbangkan' tawaran pekerjaan di Old Trafford meskipun memiliki hubungan dengan Arsenal dan Chelsea
Fabregas terbuka untuk klub-klub besar Liga Premier
Dalam wawancara dengan Hajper, Materazzi mengungkapkan bahwa Fabregas tidak akan menutup kemungkinan untuk melatih Manchester United jika diajak pada musim panas ini. "Jika Manchester United meminta Cesc Fabregas, dia akan mempertimbangkannya. Begitu pula dengan Chelsea," katanya.
Meskipun pemain asal Spanyol itu memiliki ikatan yang kuat dengan Arsenal dan Chelsea, Materazzi menekankan bahwa daya tarik klub-klub terbesar di Liga Premier tetap tak terbantahkan.
Proyek Como berpotensi menunda langkah selanjutnya
Materazzi juga menyoroti pentingnya proyek yang sedang dijalankan Fabregas saat ini, dan mengisyaratkan bahwa kepindahannya mungkin tidak akan terjadi dalam waktu dekat. "Arsenal, Chelsea, Liverpool, dan Manchester United memang tim-tim besar di Liga Premier, tetapi Como adalah klub yang memiliki dana besar dan saya tidak tahu apakah Fabregas ingin mencoba bertahan satu tahun lagi untuk membawa Como ke Liga Champions dan menunjukkan kemampuannya," jelasnya. "Mungkin dia bisa mengejutkan semua orang dan memenangkan liga bersama Como?"
Carrick diyakini mampu meraih kesuksesan
Mengalihkan perhatiannya ke Manchester United di bawah kepemimpinan Carrick, Materazzi sangat mendukung kinerja mantan gelandang tersebut. "Manchester United harus percaya pada Carrick karena pekerjaan yang dilakukannya saat ini sangat baik," katanya.
Dia juga menekankan hubungan Carrick dengan klub: "Dia tahu segalanya tentang Manchester United. Dia adalah pria yang serius. Saya sangat menyukainya."
Materazzi ditanya apakah manajer Napoli, Antonio Conte, bisa menjadi manajer United, tetapi dia mempertanyakan apakah pergantian manajer diperlukan bagi Setan Merah. "Conte adalah salah satu manajer terbaik di dunia… mungkin Conte adalah jawabannya? Tapi dengan Carrick, mereka sudah membangun sesuatu yang lebih besar, jadi mengapa tidak tetap dengan Carrick?"
Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi Man Utd?
Manchester United akan menghadapi serangkaian pertandingan krusial pasca jeda internasional, di mana momentum mereka akan diuji. Mereka akan menjamu Leeds United di Old Trafford pada 13 April sebelum menghadapi ujian yang jauh lebih berat saat bertandang ke markas Chelsea di Stamford Bridge pada 18 April. Pertandingan-pertandingan ini berpotensi menjadi penentu dalam upaya mereka meraih posisi empat besar dan semakin memperkuat alasan agar Carrick tetap memimpin tim.