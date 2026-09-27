Manchester United memantau bek Club Brugge sebagai calon pengganti Luke Shaw

Meski Seys benar-benar masuk radar, Manchester United masih bisa kembali meninjau minat mereka terhadap bek Newcastle United, Hall. Klub itu sebelumnya mundur karena banderol £75 juta pada hari-hari terakhir bursa transfer.

Namun, Tyrone Marshall, koresponden utama Manchester United untuk Manchester Evening News, mengatakan di kanal YouTube 'United! United! United!': "Sulit untuk mengatakannya delapan bulan dari sekarang, tetapi saya pikir ada peluang bagus mereka merekrut Lewis Hall tahun depan." Sampai saat itu, Seys menjadi alternatif yang kuat.