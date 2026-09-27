Getty Images Sport
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Manchester United memantau bek Club Brugge sebagai calon pengganti Luke Shaw
Manchester United pantau Seys
Manchester United mengalihkan fokus mereka kepada Seys setelah gagal mendapatkan target utama Nathaniel Brown dan Lewis Hall pada bursa transfer musim panas. Menurut jurnalis Ekrem Konur, klub itu memantau Seys secara ketat sebagai pelapis atau penerus Shaw. United mengirim pemandu bakat untuk mengevaluasi Seys, dan mereka menyaksikannya mencatatkan dua assist dalam kemenangan 3-0 atas Genk. Direktur perekrutan Christopher Vivell mengagumi Seys, yang terikat kontrak dengan klubnya saat ini hingga pertengahan 2029.
Masa depan Shaw tidak pasti
Pencarian bek kiri baru dilakukan di tengah masalah kebugaran Shaw yang terus berlanjut. Pemain berusia 31 tahun itu, yang bergabung dengan Manchester United pada 2014 dan memiliki kontrak yang berakhir pada Juni 2027, telah memainkan empat pertandingan Premier League musim ini dengan menyumbang satu assist. Namun, ia juga sudah dicoret dari skuad untuk tiga pertandingan di semua kompetisi. Secara keseluruhan, Shaw telah mencatatkan 329 penampilan dan mencetak lima gol untuk klub tersebut, serta memenangi Liga Europa, Piala FA, dua Piala Liga, dan Community Shield.
Lewis Hall tetap menjadi opsi
Meski Seys benar-benar masuk radar, Manchester United masih bisa kembali meninjau minat mereka terhadap bek Newcastle United, Hall. Klub itu sebelumnya mundur karena banderol £75 juta pada hari-hari terakhir bursa transfer.
Namun, Tyrone Marshall, koresponden utama Manchester United untuk Manchester Evening News, mengatakan di kanal YouTube 'United! United! United!': "Sulit untuk mengatakannya delapan bulan dari sekarang, tetapi saya pikir ada peluang bagus mereka merekrut Lewis Hall tahun depan." Sampai saat itu, Seys menjadi alternatif yang kuat.
- Getty Images Sport
Apa berikutnya untuk Manchester United?
Manchester United akan terus memantau Seys dengan saksama seiring musim ini berjalan. Carrick dan tim perekrutan akan menilai apakah akan melayangkan tawaran resmi pada Januari atau menunggu hingga bursa transfer musim panas untuk mengamankan tambahan di lini pertahanan, sebagai pelapis yang memadai untuk Shaw saat mereka membidik stabilitas jangka panjang.
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