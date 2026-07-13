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Manchester United melupakan Ederson dan mengalihkan perhatian ke Tielemans: transfer senilai 41 juta euro, apa dampaknya bagi Manu Koné

Manchester United
Y. Tielemans
Transfers
Aston Villa
M. Kone
Ederson

Pemain timnas Belgia itu bergabung dengan tim asuhan Carrick hanya beberapa hari setelah Andrey Santos didatangkan dari Chelsea

Rencana pembelian Ederson dari Atalanta pun batal – setelah mencapai kesepakatan beberapa pekan lalu senilai 40 juta euro ditambah bonus 5 juta euro dan setelah ia menjalani sebagian proses pemeriksaan medis di Inggris, yang hasilnya dianggap tidak memuaskan – Manchester United telah mengincar pemain kedua untuk memperkuat lini tengah setelah merekrut Andrey Santos dari Chelsea seharga 60 juta euro. Menurut David Ornstein dari The Athletic, Setan Merah telah mencapai kesepakatan dengan Aston Villa untuk Youri Tielemans.


MILAN KINI MUNCUL SEBAGAI PENAWAR UNTUK EDERSON, BERITA TERBARU

  • MANZAMBI GANTIKAN TIELEMANS

    Setelah resmi mendatangkan pemain asal Swiss Johan Manzambi dari Freiburg dengan nilai transfer 60 juta euro ditambah bonus, Aston Villa sekaligus mengumumkan bahwa mereka telah menerima tawaran dari Manchester United untuk membayar klausul pelepasan sebesar 41 juta euro yang tercantum dalam kontrak Tielemans, yang telah membela The Villains sejak musim panas 2023 saat ia pindah dari Leicester sebagai pemain bebas transfer. Dalam tiga musim, ia telah tampil dalam 134 pertandingan dan mencetak 10 gol serta 25 assist, meraih gelar juara Liga Europa pada musim lalu dan memastikan lolos ke Liga Champions untuk kedua kalinya dalam tiga musim terakhir.

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  • APAKAH PEMAIN BELGIA ITU MENYINGKIRKAN KONE'?

    Dengan kedatangan ganda Andrey Santos dan Tielemans di lini tengah, Manchester United menambah kedalaman dan kualitas di lini yang baru-baru ini kehilangan Casemiro – yang kontraknya akan habis dan sudah mencapai kesepakatan dengan Inter Miami – serta kehilangan Manuel Ugarte selama beberapa bulan, yang memang tidak masuk dalam rencana tim. Dengan dipertahankannya Mainoo dan Bruno Fernandes, tim asuhan Carrick harus memutuskan apakah akan kembali melakukan pergerakan di bursa transfer untuk posisi tersebut, mengingat rumor terbaru mengenai Manu Koné dari Roma, yang diperkirakan bernilai antara 50 hingga 60 juta euro.

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