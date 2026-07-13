Manchester United melupakan Ederson dan mengalihkan perhatian ke Tielemans: transfer senilai 41 juta euro, apa dampaknya bagi Manu Koné

Rencana pembelian Ederson dari Atalanta pun batal – setelah mencapai kesepakatan beberapa pekan lalu senilai 40 juta euro ditambah bonus 5 juta euro dan setelah ia menjalani sebagian proses pemeriksaan medis di Inggris, yang hasilnya dianggap tidak memuaskan – Manchester United telah mengincar pemain kedua untuk memperkuat lini tengah setelah merekrut Andrey Santos dari Chelsea seharga 60 juta euro. Menurut David Ornstein dari The Athletic, Setan Merah telah mencapai kesepakatan dengan Aston Villa untuk Youri Tielemans.





MILAN KINI MUNCUL SEBAGAI PENAWAR UNTUK EDERSON, BERITA TERBARU