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Manchester United v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Moataz Elgammal
Diterjemahkan oleh

Manchester United meluncurkan peran spesialis baru untuk mengatasi krisis calo tiket di Old Trafford

Manchester United
Premier League

Manchester United mengambil langkah tegas untuk mengatasi krisis percaloan tiket yang terus berlanjut dengan menciptakan peran spesialis baru di Old Trafford. Klub itu baru-baru ini menghadapi reaksi keras yang signifikan dari para suporter terkait masalah penjualan tiket, yang mendorong jajaran petinggi untuk meningkatkan upaya melindungi penggemar asli dan berupaya memberantas pasar penjualan kembali ilegal.

  • Manchester United atasi masalah calo tiket

    Manchester United secara resmi telah memulai pencarian untuk posisi Supporter Escalations Executive guna mengatasi masalah calo tiket yang terus berlanjut di Old Trafford.

    Klub itu kesulitan menghadapi pelanggar yang membeli tiket dan menjualnya kembali dengan harga yang sangat melambung. Berbasis di stadion, eksekutif yang baru ditunjuk itu akan menjadi titik kontak utama bagi para suporter dan terutama akan mengawasi investigasi menyeluruh atas dugaan praktik percaloan tiket ilegal, memastikan semua kasus ditangani secara adil di seluruh basis penggemar, menurut Manchester Evening News.

  • Manchester United v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Rincian peran eksekutif baru

    Sebuah iklan yang dipublikasikan di situs resmi klub merinci tanggung jawab luas dari posisi baru tersebut. Dalam iklan itu disebutkan: "Peran ini sangat penting untuk mendukung misi Klub dalam mengatasi calo tiket dengan secara independen menangani investigasi suporter kompleks dalam jumlah besar, sanksi, banding, dan eskalasi. Gunakan AI, teknologi, dan analisis data berbasis spreadsheet untuk mengidentifikasi pola, tren, dan risiko yang muncul, sambil menerapkan penilaian yang sangat baik serta menyampaikan komunikasi yang jelas dan penuh empati."

    Pernyataan itu berlanjut: "Pastikan setiap kasus ditangani secara efisien dan konsisten, dengan menjunjung kebijakan Klub, nilai-nilai, kewajiban hukum, dan keadilan di seluruh basis suporter."

  • Protes suporter dan larangan klub baru-baru ini

    Perubahan administratif ini menyusul keputusan kontroversial United untuk melarang 685 pemegang tiket musiman yang diduga terlibat dalam aktivitas percaloan.

    Meski klub telah berupaya menindak pasar gelap, sebagian suporter yang terkena skorsing terus menyatakan bahwa mereka tidak bersalah. Kekecewaan yang meluas ini memuncak dalam aksi demonstrasi suporter saat derbi Manchester bulan lalu. Eksekutif baru tersebut akan secara khusus ditugaskan untuk membangun kembali kepercayaan dengan memastikan para suporter merasa didengar, mendapat informasi, dan dihormati sepanjang proses banding mereka, terlepas dari apa pun hasil akhirnya.

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    Apa selanjutnya untuk Manchester United?

    United kini akan fokus untuk menuntaskan perekrutan untuk posisi krusial ini demi memulihkan keharmonisan di Old Trafford. Setelah Supporter Escalations Executive ditunjuk, klub harus segera menerapkan protokol baru berbasis AI dan data untuk menangani banding secara efektif dan menghentikan eksploitasi terhadap para penggemar setia yang benar-benar datang ke pertandingan.

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