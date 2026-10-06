Manchester United meluncurkan peran spesialis baru untuk mengatasi krisis calo tiket di Old Trafford

Manchester United secara resmi telah memulai pencarian untuk posisi Supporter Escalations Executive guna mengatasi masalah calo tiket yang terus berlanjut di Old Trafford.

Klub itu kesulitan menghadapi pelanggar yang membeli tiket dan menjualnya kembali dengan harga yang sangat melambung. Berbasis di stadion, eksekutif yang baru ditunjuk itu akan menjadi titik kontak utama bagi para suporter dan terutama akan mengawasi investigasi menyeluruh atas dugaan praktik percaloan tiket ilegal, memastikan semua kasus ditangani secara adil di seluruh basis penggemar, menurut Manchester Evening News.