Getty Images Sport
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Manchester United melarang 685 akun penggemar dan menjatuhkan sanksi kepada ratusan lainnya setelah investigasi ekstensif terkait calo tiket
Manchester United tuntaskan penyelidikan calo tiket
Menurut BBC, Manchester United secara resmi telah memblokir 685 akun dan menjatuhkan sanksi atau peringatan kepada 464 suporter setelah penyelidikan menyeluruh terkait calo tiket.
Klub memulai penyelidikannya pada Juli, yang pada awalnya memicu protes luas dari para suporter yang khawatir tiket musiman mereka akan disita tanpa penjelasan yang memadai.
Setelah reaksi keras tersebut, klub mengakui mereka meremehkan seberapa banyak fan yang membagikan detail akun dan mengakui tindakan awal mereka menyebabkan keresahan. Dari kasus-kasus yang ditinjau, 468 diselesaikan tanpa tindakan lebih lanjut setelah para suporter memberikan penjelasan yang memuaskan, sementara 499 larangan tetap diberlakukan oleh panel banding independen.
- AFP
Menangani jaringan percaloan tiket terorganisir
Terlepas dari reaksi keras awal, Manchester United dengan tegas membela hak mereka untuk memerangi masalah percaloan tiket yang kian merajalela. Klub menegaskan bahwa suporter yang tidak bersalah tidak dihukum, sembari berhasil membongkar jaringan terorganisasi berskala besar.
Menjelaskan alasan di balik hukuman berat tersebut, klub menyatakan: "Sebanyak 685 akun telah dijatuhi larangan, sementara 464 suporter menerima sanksi yang dikurangi atau peringatan terakhir. Larangan dijatuhkan ketika ada penyalahgunaan signifikan terhadap sistem tiket demi keuntungan finansial. Ini termasuk pengoperasian jaringan tiket terorganisasi, yang mengendalikan, menjual, dan mendistribusikan tiket dari ratusan akun."
Masalah tiket yang meluas di seluruh Premier League
Manchester United telah menguraikan filosofi inti mereka terkait kehadiran pada hari pertandingan. Mereka menjelaskan: "Prinsip panduan klub terkait tiket sederhana: menjaga keselamatan dan keamanan para penggemar kami, melindungi akses yang adil terhadap tiket bagi pendukung asli Manchester United, serta memberantas percaloan tiket, penyalahgunaan, dan aktivitas demi keuntungan finansial." Untuk membuktikan bahwa mereka tidak mengambil keuntungan, tiket yang dikenai sanksi akan dijual per pertandingan dengan harga tiket musiman. Perlu dicatat, tim-tim papan atas Premier League lainnya juga baru-baru ini menghadapi masalah serupa. Manchester City melarang 165 suporter, sementara Liverpool menjatuhkan 432 larangan seumur hidup dan menyita aset senilai lebih dari £1,2 juta dalam tindakan keras agresif mereka sendiri.
- Getty Images Sport
Apa selanjutnya untuk Manchester United?
Apakah penjelasan klub cukup untuk meredakan suporter yang marah masih harus dilihat dalam beberapa hari ke depan. Kelompok suporter The 1958 telah menyerukan protes besar-besaran terhadap kepemilikan klub sebelum derby Manchester pada Minggu, dengan menjadikan masalah tiket terbaru ini sebagai alasan utama ketidakpuasan mereka. Manchester United berharap ketegangan mereda sebelum laga krusial itu dimulai.
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