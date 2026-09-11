Menurut BBC, Manchester United secara resmi telah memblokir 685 akun dan menjatuhkan sanksi atau peringatan kepada 464 suporter setelah penyelidikan menyeluruh terkait calo tiket.

Klub memulai penyelidikannya pada Juli, yang pada awalnya memicu protes luas dari para suporter yang khawatir tiket musiman mereka akan disita tanpa penjelasan yang memadai.

Setelah reaksi keras tersebut, klub mengakui mereka meremehkan seberapa banyak fan yang membagikan detail akun dan mengakui tindakan awal mereka menyebabkan keresahan. Dari kasus-kasus yang ditinjau, 468 diselesaikan tanpa tindakan lebih lanjut setelah para suporter memberikan penjelasan yang memuaskan, sementara 499 larangan tetap diberlakukan oleh panel banding independen.