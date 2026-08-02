AFP
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Manchester United melancarkan manuver mengejutkan untuk memboyong bek Arsenal saat Mikel Arteta menghadapi dilema transfer
Manchester United mengincar langkah berani untuk merekrut Lewis-Skelly
Lewis-Skelly, yang bisa bermain sebagai bek kiri atau gelandang tengah, menjadi target kejutan bagi petinggi Old Trafford saat mereka berupaya menyelesaikan masalah lama di sisi kiri lini belakang. Meski Lewis Hall dari Newcastle tetap menjadi prioritas, laporan dari The Independent menyebut United sedang "menyelidiki" apakah kesepakatan untuk merekrut lulusan akademi Arsenal itu memungkinkan.
Petinggi Old Trafford sudah lama meminati Lewis-Skelly dan sedang berusaha melihat apakah Arsenal bersedia berbisnis, mengingat rencana juara Inggris itu untuk belanja besar dalam beberapa pekan ke depan.
- Getty Images Sport
Dua manuver ganda Arteta untuk pemain Brasil
Ketertarikan United muncul di tengah upaya ambisius Arsenal untuk memburu dua talenta Brasil kelas dunia. The Gunners sudah mencapai kesepakatan dengan Newcastle untuk transfer Bruno Guimaraes setelah menaikkan tawaran mereka menjadi £77 juta plus bonus tambahan. Kesepakatan ini diperkirakan akan segera dirampungkan, memberi Arteta sosok dominan di lini tengah yang selama ini ia dambakan untuk mempertahankan dominasi Arsenal di kompetisi domestik dan Eropa.
Namun, pengeluaran mereka tidak berhenti sampai di situ. Arsenal juga sangat sering dikaitkan dengan langkah untuk mendatangkan superstar Real Madrid Vinicius Junior, yang telah memasuki tahun terakhir kontraknya di Bernabeu. Arsenal kabarnya siap benar-benar merombak total struktur gaji mereka yang ada saat ini demi pemain dengan kaliber seperti Vinicius.
Arteta akui penyesalan dalam menangani Lewis-Skelly
Meski Lewis-Skelly menjadi figur kunci pada pekan-pekan terakhir musim, membantu Arsenal mengunci gelar Premier League pertama mereka sejak 2004, ia kesulitan mendapatkan menit bermain secara konsisten pada awal tahun. Arteta sebelumnya menanggapi situasi tersebut dengan mengatakan: "Saya bersikap keras kepadanya. Dia menjalani musim yang spektakuler tahun lalu ketika menembus tim utama. Setelah itu dia mengalami beberapa momen sulit, tetapi dia tetap sangat rendah hati, sangat fokus, sangat sejalan dengan apa yang ingin kami lakukan, dan saya tahu dia siap. Dia menunjukkannya dalam latihan setiap hari, lewat peluang-peluang yang dia miliki untuk bermain."
Merefleksikan keraguannya untuk memainkan pemain 19 tahun itu dalam peran gelandang setelah penampilan spektakuler dalam kemenangan 3-0 atas Fulham musim lalu, Arteta menambahkan: "Mungkin saya memang tidak tahu dan mungkin saya seharusnya melakukannya lebih awal, saya tidak tahu. Tetapi saya harus melakukan segala sesuatunya ketika saya yakin pemainnya siap, timnya siap, dan lawannya adalah yang tepat untuk memainkannya di posisi itu. Kami melakukannya hari ini, ini pertama kalinya.
"Itu risiko besar karena saya tahu apa yang akan terjadi. Jika berhasil, itu hebat, jika kami kalah dalam pertandingan itu - 'Bagaimana Anda memainkan anak seusia ini dalam situasi seperti ini di posisi yang belum pernah dia mainkan?' Saya tahu itu, tetapi saya merasa ini adalah pertandingan yang tepat untuknya."
- Getty Images
Carrick ingin membangun momentum
Michael Carrick bertekad melanjutkan upaya perekrutannya setelah sudah mengamankan kesepakatan untuk pemain-pemain seperti Andrey Santos dan Youri Tielemans. Bos United itu melihat Lewis-Skelly sebagai pemain yang sesuai dengan profil modern bek serbabisa dan berbakat secara teknis yang mampu masuk ke lini tengah.
Arteta tetap merupakan pengagum berat sang remaja, tetapi ia menghadapi dilema nyata. Mempertahankan Lewis-Skelly menjamin kedalaman skuad dan talenta binaan lokal, tetapi menjualnya bisa menyediakan dana terakhir yang dibutuhkan untuk mengamankan target kelas dunia seperti Vinicius atau Guimaraes. Bagi Lewis-Skelly, daya tarik kesempatan bermain yang lebih terjamin di tim utama di Old Trafford bisa menggoda, terutama setelah pencoretan mengejutkannya dari skuad Piala Dunia Inggris asuhan Thomas Tuchel menyusul menit bermainnya yang terbatas pada 2025-26.
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