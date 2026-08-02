Meski Lewis-Skelly menjadi figur kunci pada pekan-pekan terakhir musim, membantu Arsenal mengunci gelar Premier League pertama mereka sejak 2004, ia kesulitan mendapatkan menit bermain secara konsisten pada awal tahun. Arteta sebelumnya menanggapi situasi tersebut dengan mengatakan: "Saya bersikap keras kepadanya. Dia menjalani musim yang spektakuler tahun lalu ketika menembus tim utama. Setelah itu dia mengalami beberapa momen sulit, tetapi dia tetap sangat rendah hati, sangat fokus, sangat sejalan dengan apa yang ingin kami lakukan, dan saya tahu dia siap. Dia menunjukkannya dalam latihan setiap hari, lewat peluang-peluang yang dia miliki untuk bermain."

Merefleksikan keraguannya untuk memainkan pemain 19 tahun itu dalam peran gelandang setelah penampilan spektakuler dalam kemenangan 3-0 atas Fulham musim lalu, Arteta menambahkan: "Mungkin saya memang tidak tahu dan mungkin saya seharusnya melakukannya lebih awal, saya tidak tahu. Tetapi saya harus melakukan segala sesuatunya ketika saya yakin pemainnya siap, timnya siap, dan lawannya adalah yang tepat untuk memainkannya di posisi itu. Kami melakukannya hari ini, ini pertama kalinya.

"Itu risiko besar karena saya tahu apa yang akan terjadi. Jika berhasil, itu hebat, jika kami kalah dalam pertandingan itu - 'Bagaimana Anda memainkan anak seusia ini dalam situasi seperti ini di posisi yang belum pernah dia mainkan?' Saya tahu itu, tetapi saya merasa ini adalah pertandingan yang tepat untuknya."



