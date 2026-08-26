Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Manchester United melancarkan langkah telat untuk Eduardo Camavinga! Tawaran £43 juta direncanakan saat masa depan bintang Real Madrid itu mulai menjadi jelas
Manchester United incar kejutan dengan membajak Bernabeu
Manchester United siap menguji keteguhan Real Madrid dengan pendekatan signifikan pada akhir bursa transfer untuk Camavinga. Menurut laporan dari media Spanyol Cadena SER, raksasa Premier League itu telah mengidentifikasi gelandang serbabisa tersebut sebagai target utama untuk memperkuat skuad mereka. Pemain berusia 23 tahun itu, yang bergabung dengan Real Madrid dari Rennes pada musim panas 2021, masih terikat kontrak di Santiago Bernabeu hingga musim panas 2029. Meski sudah mendatangkan beberapa pemain pada musim panas ini, jajaran petinggi di Old Trafford tampaknya bertekad mengamankan perekrutan besar yang akan mengubah profil teknis unit lini tengah tim.
Ketertarikan ini datang pada waktu yang cukup menarik bagi klub Spanyol tersebut, di mana mantan manajer Manchester United Jose Mourinho baru-baru ini mengambil alih. Mourinho sebelumnya sempat menyatakan bahwa aktivitas transfer masuk Real Madrid pada musim panas ini sudah selesai, tetapi tawaran resmi untuk pemain yang saat ini kesulitan mendapatkan menit bermain reguler bisa memaksanya mempertimbangkan ulang. Camavinga mencatatkan 43 penampilan di semua kompetisi untuk Real Madrid musim lalu, dengan torehan dua gol dan satu assist, tetapi perannya tampak terbatas di bawah manajemen baru, setelah hanya bermain 10 menit sebagai pemain pengganti dalam kemenangan 2-1 pada laga pembuka musim mereka atas Espanyol.
- Getty Images Sport
Kesulitan di lini tengah memicu aktivitas pada akhir bursa transfer
Langkah mendadak untuk mendatangkan Camavinga dipandang oleh sebagian pihak sebagai reaksi atas performa terbaru Manchester United di lapangan. Tim asuhan Carrick menjalani penampilan yang sangat mengecewakan, kalah 2-0 dari Hull City dalam laga yang memunculkan pertanyaan serius tentang kedalaman dan keseimbangan opsi lini tengah saat ini.
Carrick sudah aktif di bursa transfer, dengan mendatangkan pemain seperti Youri Tielemans, Andrey Santos, dan yang terbaru mengamankan jasa target jangka panjang Carlos Baleba dari Brighton. Namun, kesempatan untuk merekrut talenta seperti Camavinga, yang memiliki koleksi trofi mentereng di Real Madrid termasuk dua gelar La Liga dan dua trofi Liga Champions di antara banyak penghargaan lainnya, tampaknya terlalu bagus untuk dilewatkan.
Persaingan dari Chelsea dan prioritas skuad
United bukan satu-satunya klub Premier League yang memantau situasi ini, karena Chelsea juga dilaporkan ikut dalam persaingan untuk mendapatkan pemain berusia 23 tahun tersebut. Laporan dari Spanyol menunjukkan bahwa Manchester United masih memiliki sekitar £80 juta dalam anggaran transfernya, yang ingin mereka bagi untuk mengejar Camavinga dan bek kiri Barcelona Alejandro Balde.
Klub tersebut telah menjajaki beberapa opsi untuk mengatasi kekosongan di lini pertahanan, termasuk ketertarikan lama pada Lewis Hall dan kaitan yang lebih baru dengan wonderkid Arsenal Myles Lewis-Skelly. Meski memiliki banyak target, klub itu masih belum merampungkan kesepakatan untuk bek kiri baru, membuat hari-hari terakhir bursa transfer menjadi sangat krusial.
- Getty Images Sport
Kendala masih ada dalam upaya perekrutan pada tahap akhir
Meski ambisinya jelas, United menghadapi kendala besar untuk meyakinkan target-target utama mereka agar bersedia pindah. Laporan terbaru menyebutkan bahwa Balde lebih memilih bertahan di Barcelona ketimbang pindah ke Manchester, yang menjadi pukulan bagi rencana pertahanan Carrick. Meski demikian, United tetap berharap bisa mengamankan Camavinga, dengan mengetahui bahwa saat ini ia tidak lagi menjadi pilihan utama di Bernabeu, tempat Mourinho tampaknya lebih memilih Aurelien Tchouameni, Federico Valverde, dan rekrutan anyar Bernardo Silva dalam susunan pemain inti.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami