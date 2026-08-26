Manchester United siap menguji keteguhan Real Madrid dengan pendekatan signifikan pada akhir bursa transfer untuk Camavinga. Menurut laporan dari media Spanyol Cadena SER, raksasa Premier League itu telah mengidentifikasi gelandang serbabisa tersebut sebagai target utama untuk memperkuat skuad mereka. Pemain berusia 23 tahun itu, yang bergabung dengan Real Madrid dari Rennes pada musim panas 2021, masih terikat kontrak di Santiago Bernabeu hingga musim panas 2029. Meski sudah mendatangkan beberapa pemain pada musim panas ini, jajaran petinggi di Old Trafford tampaknya bertekad mengamankan perekrutan besar yang akan mengubah profil teknis unit lini tengah tim.

Ketertarikan ini datang pada waktu yang cukup menarik bagi klub Spanyol tersebut, di mana mantan manajer Manchester United Jose Mourinho baru-baru ini mengambil alih. Mourinho sebelumnya sempat menyatakan bahwa aktivitas transfer masuk Real Madrid pada musim panas ini sudah selesai, tetapi tawaran resmi untuk pemain yang saat ini kesulitan mendapatkan menit bermain reguler bisa memaksanya mempertimbangkan ulang. Camavinga mencatatkan 43 penampilan di semua kompetisi untuk Real Madrid musim lalu, dengan torehan dua gol dan satu assist, tetapi perannya tampak terbatas di bawah manajemen baru, setelah hanya bermain 10 menit sebagai pemain pengganti dalam kemenangan 2-1 pada laga pembuka musim mereka atas Espanyol.