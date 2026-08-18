Manchester United berniat menolak setiap tawaran apa pun untuk gelandang berusia 31 tahun itu sebelum tenggat transfer bulan depan, terlepas dari paket finansial yang diajukan. Sumber senior di Old Trafford mengindikasikan bahwa klub mana pun yang ingin membujuk pemain internasional Portugal itu hengkang hanya akan membuang-buang waktu, karena ia tetap menjadi pilar utama dalam pakem taktik tim di bawah proyek olahraga saat ini, menurut BBC Sport.

Sikap tegas ini muncul setelah laporan bahwa beberapa klub papan atas mulai mengincar kapten United tersebut. Raksasa Turki Galatasaray, bersama raksasa Serie A Juventus dan AC Milan, sama-sama mempertimbangkan untuk menguji keteguhan United. Galatasaray, khususnya, diyakini sedang menyiapkan kesepakatan yang bisa mencapai biaya akhir sebesar 50 juta euro (£42,7 juta). Namun, United bergerak cepat untuk meredam spekulasi apa pun, memastikan kapten mereka tetap fokus pada musim Premier League yang akan datang alih-alih pindah ke luar negeri.