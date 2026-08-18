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Manchester United keluarkan peringatan agar menjauh dari Bruno Fernandes saat Galatasaray dan raksasa Italia mendekat
Old Trafford menutup pintu bagi para peminat potensial
Manchester United berniat menolak setiap tawaran apa pun untuk gelandang berusia 31 tahun itu sebelum tenggat transfer bulan depan, terlepas dari paket finansial yang diajukan. Sumber senior di Old Trafford mengindikasikan bahwa klub mana pun yang ingin membujuk pemain internasional Portugal itu hengkang hanya akan membuang-buang waktu, karena ia tetap menjadi pilar utama dalam pakem taktik tim di bawah proyek olahraga saat ini, menurut BBC Sport.
Sikap tegas ini muncul setelah laporan bahwa beberapa klub papan atas mulai mengincar kapten United tersebut. Raksasa Turki Galatasaray, bersama raksasa Serie A Juventus dan AC Milan, sama-sama mempertimbangkan untuk menguji keteguhan United. Galatasaray, khususnya, diyakini sedang menyiapkan kesepakatan yang bisa mencapai biaya akhir sebesar 50 juta euro (£42,7 juta). Namun, United bergerak cepat untuk meredam spekulasi apa pun, memastikan kapten mereka tetap fokus pada musim Premier League yang akan datang alih-alih pindah ke luar negeri.
- Getty Images
Perubahan sikap dari minat Saudi
Sikap tegas klub saat ini mencerminkan perubahan signifikan dari dinamika internal 12 bulan lalu. Musim panas lalu, petinggi United memberi tahu Fernandes bahwa pada dasarnya keputusan ada di tangannya apakah akan menerima tawaran sangat besar yang diajukan klub Liga Pro Saudi, Al-Hilal. Pendekatan sebelumnya ini tidak diterima dengan baik oleh sang pemain, karena gelandang asal Portugal itu kemudian mengakui bahwa ia merasa "terluka" oleh sikap tersebut. Sang gelandang merasa kesediaan klub untuk membiarkannya memilih menunjukkan bahwa mereka tidak memandangnya sebagai sosok yang tak tergantikan pada momen tersebut.
Bertekad untuk tidak mengulangi kesalahan itu, jajaran petinggi baru di United kali ini telah memperjelas posisi mereka sepenuhnya. Meski sumber klub mengonfirmasi belum ada tawaran resmi untuk pemain berusia 31 tahun itu, mereka telah secara proaktif menyampaikan bahwa ia tidak dijual dengan harga berapa pun. Komunikasi proaktif ini bertujuan meyakinkan sang pemain dan basis suporter tentang nilainya bagi klub.
Situasi kontrak dan pengaruh suporter
Fernandes masih memiliki satu tahun tersisa dalam kontraknya saat ini, dengan opsi perpanjangan satu musim tambahan. Diketahui ia lebih memilih bertahan di klub tempat dirinya telah menjadi nama besar dan idola penggemar sejak kedatangannya dari Sporting CP. Klausul rilis senilai £57 juta dalam kontrak pemain internasional Portugal itu kini telah kedaluwarsa, sehingga United memegang kendali penuh atas masa depannya di bursa transfer.
Meski United berada dalam posisi negosiasi yang kuat, sambutan antusias untuk Fernandes di Dublin pada laga pramusim melawan Leeds pekan lalu membuat klub tak ragu bahwa para pendukung akan bereaksi buruk jika tidak jelas mereka sedang melakukan segala cara yang mungkin untuk mempertahankan jimat mereka. Koneksi antara sang pemain dan pendukung setia Old Trafford tetap menjadi salah satu yang terkuat di Premier League.
- Getty Images Sport
Dampak yang memecahkan rekor di Old Trafford
Fernandes mencatatkan rekor Premier League dengan 21 assist musim lalu dan menjadi favorit untuk dinobatkan sebagai Pemain Terbaik PFA 2025-26 di Manchester pekan depan. Kontribusi statistiknya tetap termasuk yang terbaik di sepak bola dunia, dan menggantikan kreativitas serta kepemimpinannya akan menjadi tugas yang nyaris mustahil di pasar saat ini. Dengan mencoretnya dari daftar transfer, Manchester United memprioritaskan stabilitas dan performa di atas keuntungan finansial. Menjelang musim Premier League, United memusatkan seluruh upaya mereka untuk memperkuat skuad di sekitar Fernandes alih-alih mencari penggantinya.
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