Getty/GOAL
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Manchester United kalah dalam pertarungan ‘ego’ terkait JJ Gabriel saat pemain muda berbakat berusia 16 tahun itu bersiap hengkang, tetapi peraih gelar Liga Primer Inggris menegaskan klub tersebut masih memiliki ‘daya tarik’ global
Gabriel telah menantikan debutnya dalam pertandingan kompetitif.
Gabriel, yang tampil membela United dalam laga persahabatan pramusim melawan Atletico Madrid saat berusia 15 tahun, dikabarkan mulai lelah menunggu kesempatan menjalani debut di laga kompetitif bersama klub Old Trafford itu. Peraturan Premier League menghalanginya menembus tim utama musim lalu.
Debut di tim senior pada 2026-27 sempat diwacanakan, kemungkinan dalam kompetisi piala domestik, tetapi kini ia berupaya hengkang. Pemain muda itu sebelumnya pernah tercatat sebagai pemain Chelsea, Arsenal, dan West Ham.
Sesekali muncul pertanyaan tentang bagaimana ia diarahkan dan diberi nasihat oleh ayahnya, Joe O'Cearuill, mantan pemain timnas Republik Irlandia. Campur tangan pihak luar jelas memengaruhi arah karier talenta muda yang sangat menjanjikan ini.
United sempat berharap dapat meyakinkan Gabriel dan keluarganya bahwa 'Teater Impian' tetap menjadi tempat terbaik baginya untuk berkembang. Setan Merah memiliki tradisi panjang dalam melahirkan pemain berbakat seperti Ryan Giggs, David Beckham, Paul Scholes, dan Marcus Rashford.
Di bawah Sir Alex Ferguson, klub yang 13 kali menjuarai Premier League itu juga mampu mendatangkan talenta muda terbaik dari seluruh dunia, termasuk calon bintang besar seperti Cristiano Ronaldo dan Wayne Rooney.
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Masih bisakah Manchester United menarik talenta terbaik dari seluruh dunia?
Apakah United masih punya daya tarik besar, atau saga Gabriel mengisyaratkan bahwa Manchester United mulai kehilangan pesonanya? Ketika pertanyaan itu diajukan kepada Parker, juara Premier League yang berbicara dalam kerja sama dengan FreeBets, ia mengatakan kepada GOAL: “Saya yakin daya tarik itu selalu ada. Saya selalu berpikir, jika Anda ingin meraih sesuatu, Anda ingin memenangi sesuatu, maka Anda pergi ke Manchester United. Sebab, ketika Anda berhasil melakukannya di sana, pencapaian itu sangat besar. Semua orang di dunia mengetahuinya, tahu segalanya tentang klub itu, tahu apa yang mereka raih, dan mereka juga mengenal Anda. Tidak ada tempat yang lebih baik untuk dituju. Mereka jelas tidak kehilangan daya tariknya.
“Saat ini, ketika orang membicarakan United, mereka membicarakan apa yang terjadi di jajaran petinggi, dan itu memalukan bagi klub. Itulah yang dilihat orang dan sisi itu menjadi masalah.
“Apakah orang mempertimbangkan hal itu sebelum menandatangani kontrak? Agen yang baik akan melakukannya, terlepas dari berapa banyak uang yang akan ia peroleh dari kesepakatan itu. Ia akan mempertimbangkannya demi kliennya dan berkata, ‘Menurut saya, klub itu sedang tidak dalam kondisi terbaik. Mungkin sebaiknya pertimbangkan klub lain’.
“Pemain itu mungkin sangat ingin bisa mencantumkan bahwa ia pernah bermain di sana dalam CV-nya. Saya rasa [Matheus] Cunha seperti itu. Dari sikapnya, ia tampak tak sabar untuk segera bergabung. Itulah sebabnya Anda akan dicintai. Ketika ia bermain, Anda bisa melihatnya dalam dirinya. Terkadang apa yang ia lakukan keliru, tetapi Anda memahami sikapnya. Namun, jika Anda menempatkannya di tim utama United yang bersaing memperebutkan gelar, Anda akan selalu menginginkannya di sana karena Anda tahu apa yang akan Anda dapatkan darinya. Itulah yang menjadi ciri United.
“Yang dibutuhkan adalah tingkat konsistensi di setiap pertandingan karena setiap pertandingan berbeda. Anda harus memenangi pertarungan sebelum bisa memenangi peperangan, terutama saat bermain tandang. Itulah yang harus mereka hadapi dan sejak dulu memang seperti itulah klub ini. Namun, perbedaannya adalah klub ini sama sekali belum sesiap ketika masih ditangani Sir Alex beberapa tahun lalu dalam menghadapi situasi-situasi tersebut. Klub ini belum benar-benar kembali ke level itu.
“Sekarang tidak akan ada lagi yang mengatakan hal itu karena saya rasa semua orang sudah sedikit lebih bijak. Jika Anda menyingkirkan Michael Carrick lalu seseorang mengatakan bahwa mereka perlu mendatangkan manajer kelas dunia, Anda harus menghentikannya dan mengatakan bahwa mereka sudah pernah memiliki setidaknya dua manajer seperti itu, yakni [Jose] Mourinho dan LvG [Louis van Gaal]. Bahkan mereka pun menghadapi masalah-masalah tersebut.
“Masalahnya tidak selalu berkaitan dengan ruang ganti, tetapi juga dengan apa yang terjadi di jajaran petinggi. Jadi, menurut saya, mereka harus membenahi semuanya, menetapkan langkah yang tepat, menentukan rencana dan arah yang akan ditempuh. Mereka belum melakukannya.”
Mengapa Manchester United bakal kehilangan pemain muda menjanjikan
Parker kemudian berkata tentang Gabriel: “Situasi yang dialami pemuda itu sudah terjadi. Ini salah satu kejadian tersendiri karena ada seorang ayah yang punya ego besar. Sekarang ada banyak ayah dengan ego sangat besar di mana-mana. Sungguh mencengangkan bagaimana hal itu semakin marak.
“Sungguh mencengangkan bagaimana mereka tiba-tiba ikut campur ketika ada uang yang terlibat. Luar biasa betapa besar pengaruh uang. Saya cukup beruntung karena pada zaman saya tidak ada uang yang terlibat. Mungkin ayah saya akan ikut campur, tetapi ia hanya akan melakukannya seandainya saya menjadi pemain kriket, karena yang ia pedulikan hanyalah Hindia Barat.
“Ia tidak pernah ikut campur dalam sepakbola karena itu permainan saya, pertandingan saya, hidup saya, dan ia tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Itulah yang akan dilakukan ayah yang baik, cukup bertanya, ‘Kamu baik-baik saja, Nak?’ Hanya itu yang diperlukan. Apakah kamu senang berada di tempatmu sekarang? Ya. Hanya itu yang diperlukan.
“Ayahnya ikut campur dan ia hanya mengincar ketenaran yang tidak pernah ia raih sendiri. Ia ingin merebutnya dari putranya. Jadi, Nak, berhati-hatilah!”
- Getty
Ke mana pemain muda berbakat Gabriel akan berlabuh selanjutnya?
Gabriel dikaitkan dengan klub-klub papan atas di Inggris dan berbagai penjuru Eropa. Pada satu titik, kemungkinan ia kembali ke Chelsea sempat mencuat. Barcelona juga masuk dalam persaingan, tetapi laporan terbaru mengindikasikan bahwa Real Madrid siap memenangi persaingan untuk mendapatkan tanda tangan pemain yang paling diburu itu.
United tentu akan kecewa melihat pemain dengan potensi sebesar itu pergi, sementara Kai Rooney, putra Wayne, pencetak gol terbanyak sepanjang masa, juga tengah berkembang melalui jenjang pembinaan. Namun, United hanya bisa berfokus pada pemain yang sepenuhnya berkomitmen terhadap kepentingan tim.
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