Apakah United masih punya daya tarik besar, atau saga Gabriel mengisyaratkan bahwa Manchester United mulai kehilangan pesonanya? Ketika pertanyaan itu diajukan kepada Parker, juara Premier League yang berbicara dalam kerja sama dengan FreeBets, ia mengatakan kepada GOAL: “Saya yakin daya tarik itu selalu ada. Saya selalu berpikir, jika Anda ingin meraih sesuatu, Anda ingin memenangi sesuatu, maka Anda pergi ke Manchester United. Sebab, ketika Anda berhasil melakukannya di sana, pencapaian itu sangat besar. Semua orang di dunia mengetahuinya, tahu segalanya tentang klub itu, tahu apa yang mereka raih, dan mereka juga mengenal Anda. Tidak ada tempat yang lebih baik untuk dituju. Mereka jelas tidak kehilangan daya tariknya.

“Saat ini, ketika orang membicarakan United, mereka membicarakan apa yang terjadi di jajaran petinggi, dan itu memalukan bagi klub. Itulah yang dilihat orang dan sisi itu menjadi masalah.

“Apakah orang mempertimbangkan hal itu sebelum menandatangani kontrak? Agen yang baik akan melakukannya, terlepas dari berapa banyak uang yang akan ia peroleh dari kesepakatan itu. Ia akan mempertimbangkannya demi kliennya dan berkata, ‘Menurut saya, klub itu sedang tidak dalam kondisi terbaik. Mungkin sebaiknya pertimbangkan klub lain’.

“Pemain itu mungkin sangat ingin bisa mencantumkan bahwa ia pernah bermain di sana dalam CV-nya. Saya rasa [Matheus] Cunha seperti itu. Dari sikapnya, ia tampak tak sabar untuk segera bergabung. Itulah sebabnya Anda akan dicintai. Ketika ia bermain, Anda bisa melihatnya dalam dirinya. Terkadang apa yang ia lakukan keliru, tetapi Anda memahami sikapnya. Namun, jika Anda menempatkannya di tim utama United yang bersaing memperebutkan gelar, Anda akan selalu menginginkannya di sana karena Anda tahu apa yang akan Anda dapatkan darinya. Itulah yang menjadi ciri United.

“Yang dibutuhkan adalah tingkat konsistensi di setiap pertandingan karena setiap pertandingan berbeda. Anda harus memenangi pertarungan sebelum bisa memenangi peperangan, terutama saat bermain tandang. Itulah yang harus mereka hadapi dan sejak dulu memang seperti itulah klub ini. Namun, perbedaannya adalah klub ini sama sekali belum sesiap ketika masih ditangani Sir Alex beberapa tahun lalu dalam menghadapi situasi-situasi tersebut. Klub ini belum benar-benar kembali ke level itu.

“Sekarang tidak akan ada lagi yang mengatakan hal itu karena saya rasa semua orang sudah sedikit lebih bijak. Jika Anda menyingkirkan Michael Carrick lalu seseorang mengatakan bahwa mereka perlu mendatangkan manajer kelas dunia, Anda harus menghentikannya dan mengatakan bahwa mereka sudah pernah memiliki setidaknya dua manajer seperti itu, yakni [Jose] Mourinho dan LvG [Louis van Gaal]. Bahkan mereka pun menghadapi masalah-masalah tersebut.

“Masalahnya tidak selalu berkaitan dengan ruang ganti, tetapi juga dengan apa yang terjadi di jajaran petinggi. Jadi, menurut saya, mereka harus membenahi semuanya, menetapkan langkah yang tepat, menentukan rencana dan arah yang akan ditempuh. Mereka belum melakukannya.”