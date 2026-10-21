Manchester United juga mengalami bencana di Como: Conte siap untuk era pasca-Carrick, tetapi Pioli juga hadir di Sinigaglia

Krisis Manchester United seolah tak ada habisnya. Red Devils belum menang sejak 10 September. Sejak itu, mereka hanya menelan kekalahan menyakitkan, tersingkir dari Piala Liga, dan meraih hasil imbang yang tak banyak membantu di liga. Kemenangan atas Sabah untuk sementara menyelamatkan kiprah mereka di Liga Champions. Namun, kekalahan telak 4-1 hari ini di kandang Como asuhan Cesc Fabregas, yang baru pertama kali tampil di kompetisi Eropa, bisa menjadi akhir dari kiprah Michael Carrick sebagai pelatih.

Mantan gelandang yang mengambil alih tim di tengah musim lalu itu tampaknya telah kehilangan kendali atas skuad yang dibatasi cedera, tetapi juga bermain tanpa ide dan bahkan tampak menyerah di lapangan. Wacana pemecatannya sudah lama mencuat, dengan satu kandidat utama siap mengambil alih di tengah musim: Antonio Conte.