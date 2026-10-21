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Emanuele Tramacere
Diterjemahkan oleh

Manchester United juga mengalami bencana di Como: Conte siap untuk era pasca-Carrick, tetapi Pioli juga hadir di Sinigaglia

Manchester United
A. Conte
S. Pioli
M. Carrick
Transfers
Juventus
AC Milan

Manchester United belum keluar dari krisis dan tumbang di Como. Carrick lebih mungkin pergi daripada bertahan.

Krisis Manchester United seolah tak ada habisnya. Red Devils belum menang sejak 10 September. Sejak itu, mereka hanya menelan kekalahan menyakitkan, tersingkir dari Piala Liga, dan meraih hasil imbang yang tak banyak membantu di liga. Kemenangan atas Sabah untuk sementara menyelamatkan kiprah mereka di Liga Champions. Namun, kekalahan telak 4-1 hari ini di kandang Como asuhan Cesc Fabregas, yang baru pertama kali tampil di kompetisi Eropa, bisa menjadi akhir dari kiprah Michael Carrick sebagai pelatih.

Mantan gelandang yang mengambil alih tim di tengah musim lalu itu tampaknya telah kehilangan kendali atas skuad yang dibatasi cedera, tetapi juga bermain tanpa ide dan bahkan tampak menyerah di lapangan. Wacana pemecatannya sudah lama mencuat, dengan satu kandidat utama siap mengambil alih di tengah musim: Antonio Conte.

  • Bencana di Como

    Laga melawan Como bisa menjadi ujian terpenting bagi Carrick, tetapi di Sinigaglia timnya justru menelan kekalahan telak 4-1 yang tak terbantahkan. Nico Paz tampil gemilang, sementara kembalinya De Ligt, yang bermain lagi setelah 325 hari sejak penampilan terakhirnya, juga tak mampu mengatasi masalah besar di lini pertahanan pada awal musim ini. Penampilannya pun sangat mengecewakan.

    Namun, yang paling mengkhawatirkan, sejalan dengan tren dalam beberapa pekan terakhir, adalah minimnya ancaman di lini serang. Hanya ada empat tembakan tepat sasaran dalam 90 menit, dan dua di antaranya, termasuk gol Zirkzee di pengujung laga, tercipta ketika hasil pertandingan sudah sulit diselamatkan.

  • Tak Pernah Seburuk Ini Sejak 2015, Carrick Lebih Mungkin Keluar daripada Bertahan

    Situasi ini semakin serius karena sejak 2015 Manchester United tidak pernah lagi menjalani tujuh pertandingan beruntun di semua kompetisi tanpa kemenangan.

    Ditambah lagi, kapten Bruno Ferndandes frustrasi saat digantikan oleh Joshua Zirkzee pada menit ke-67. Ia sulit menerima keputusan itu dan bereaksi buruk terhadap bangku cadangan.

    Dengan hasil-hasil buruk dan kondisi ruang ganti yang terganggu, sulit membayangkan Carrick bisa terus bertahan sebagai pelatih.

  • Conte siap, seperti saat Pioli masih ada

    Jika benar-benar sampai terjadi pemecatan, nama pertama yang tetap menjadi pilihan adalah Antonio Conte. Ia sudah menjalin kontak dengan pemilik Red Devils dan, karena tidak terikat kontrak, bebas menandatangani kontrak dengan siapa pun. Ia juga tidak akan menunggu Juventus "miliknya" selamanya.

    Namun, mantan pelatih Napoli itu bukan satu-satunya kandidat. Ada banyak calon untuk kursi pelatih di Old Trafford, dan banyak pula yang terus menawarkan diri dalam beberapa hari terakhir. Di Como, misalnya, Stefano Pioli juga berada di tribune. Ia merupakan pelatih lain yang sedang tidak terikat kontrak dan ingin kembali melatih.

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