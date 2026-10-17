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Manchester United ikut bersaing dengan Arsenal dan Tottenham memburu pemain sayap Newcastle, Bazoumana Toure, sementara rumor ketertarikan Liverpool diredam
Klub-klub besar divisi teratas pantau talenta asal Pantai Gading
Menurut TEAMtalk, Manchester United bersama Arsenal dan Tottenham Hotspur tengah memantau penyerang Newcastle United tersebut, sementara kabar yang mengaitkannya dengan Liverpool belum terkonfirmasi. Pemain tim nasional Pantai Gading itu baru tiba di St James' Park dari Hoffenheim pada Julidengan nilai transfer sekitar £43 juta. Meski demikian, kecepatan eksplosif dan kemampuannya melewati pemain bertahan sudah menarik perhatian sejumlah klub papan atas di Inggris dan Jerman.
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Memberi dampak menjanjikan meski menit bermain terbatas
Jajaran petinggi Old Trafford dan Arsenal telah memantau penyerang yang bermain di sisi kiri itu sebelum kepindahannya ke Tyneside. Aston Villa dan Tottenham juga terus mengikuti perkembangannya, meski belum satu pun dari keempat klub tersebut mengajukan pendekatan resmi.
Pemain muda itu menunjukkan performa menjanjikan meski waktu bermainnya terbatas, dengan mencetak dua gol dalam lima penampilan di semua kompetisi musim ini. Ia mencetak gol pertamanya di Premier League saat timnya kalah 4-1 di markas Leeds United pada pertengahan September, dalam satu dari empat penampilannya sebagai pemain pengganti. Ia juga mencetak gol ketika menjadi starter pada babak pertama dalam kemenangan 3-2 atas West Bromwich Albion di putaran kedua Carabao Cup.
Klub-klub elite mengincar tambahan pemain sayap
Keberanian pemain berusia 20 tahun itu dalam menusuk langsung dan kemampuannya dalam situasi satu lawan satu sesuai dengan profil yang dicari para rival domestik yang ingin menambah kecepatan pemain muda di sektor sayap. Bagi United, ia cocok dengan pencarian mereka yang terus berlanjut terhadap penyerang berpotensi tinggi yang mampu berkembang menjadi pemain inti untuk jangka panjang. Sementara itu, manajer Arsenal Mikel Arteta terus mengevaluasi opsi penyerang sayap untuk memperkuat kedalaman skuadnya setelah bursa transfer musim panas ketika kepindahan Vinicius Junior gagal terwujud.
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Kontrak jangka panjang melindungi investasi di Tyneside
Meski minat terhadap jasanya terus meningkat, laporan yang sama menyebutkan bahwa klub-klub peminatnya diperkirakan baru akan mengajukan tawaran resmi paling cepat pada musim panas 2027. Newcastle memandang pemain sayap itu sebagai pilar utama proyek jangka panjang mereka dan berada dalam posisi tawar yang kuat berkat kontraknya yang berlaku hingga 2031, tanpa ada indikasi klausul pelepasan. Karena itu, Newcastle dinilai sangat kecil kemungkinannya mengizinkan sang pemain pergi pada Januari, hanya beberapa bulan setelah mengeluarkan dana besar untuknya.
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