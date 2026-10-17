Jajaran petinggi Old Trafford dan Arsenal telah memantau penyerang yang bermain di sisi kiri itu sebelum kepindahannya ke Tyneside. Aston Villa dan Tottenham juga terus mengikuti perkembangannya, meski belum satu pun dari keempat klub tersebut mengajukan pendekatan resmi.

Pemain muda itu menunjukkan performa menjanjikan meski waktu bermainnya terbatas, dengan mencetak dua gol dalam lima penampilan di semua kompetisi musim ini. Ia mencetak gol pertamanya di Premier League saat timnya kalah 4-1 di markas Leeds United pada pertengahan September, dalam satu dari empat penampilannya sebagai pemain pengganti. Ia juga mencetak gol ketika menjadi starter pada babak pertama dalam kemenangan 3-2 atas West Bromwich Albion di putaran kedua Carabao Cup.