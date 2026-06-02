AFP
Diterjemahkan oleh
Manchester United ikut bersaing dalam perburuan transfer gelandang Championship yang tampaknya 'pasti akan hengkang' musim panas ini
Carrick mendukung upaya untuk mendatangkan Hackney
Man Utd diprediksi akan bersaing dengan beberapa klub Liga Premier untuk mendapatkan tanda tangan Hackney, dengan Carrick dilaporkan menjadi pendukung utama transfer ini, menurut The Northern Echo. Mantan gelandang United tersebut, yang telah mengasuh Hackney selama tiga musim di Riverside, dilaporkan telah mengangkat nama pemain muda itu dalam pertemuan perekrutan pasca-musim di Old Trafford.
Hackney telah membuktikan dirinya sebagai sosok kunci di lini tengah Middlesbrough selama tiga musim terakhir. Carrick diyakini memandang pemain berusia 23 tahun itu sebagai pemain yang mampu naik ke level Liga Premier. Prospek untuk kembali bekerja sama dengan Carrick dapat memperkuat posisi United seiring dengan meningkatnya minat terhadap gelandang tersebut menjelang jendela transfer musim panas.
- Getty
Bintang tim juara dipastikan akan hengkang pada musim panas
Hackney tampaknya pasti akan meninggalkan Boro musim panas ini setelah kekalahan tipis 1-0 di final play-off melawan Hull City. Dengan tim asal Teesside yang harus menghadapi musim lain di Championship, mereka siap melepas salah satu aset terbaik mereka yang kini memasuki tahun terakhir kontraknya di Riverside.
Gelandang ini sangat dihargai karena kemampuan teknis dan ketenangannya saat menguasai bola, atribut yang menjadikannya target utama bagi klub-klub yang ingin memperkuat opsi pemain lokal mereka. Middlesbrough realistis mengenai peluang mereka untuk mempertahankan pemain berusia 23 tahun ini dan kini bersiap menerima tawaran resmi saat jendela transfer dibuka.
Klub-klub Liga Premier berebut untuk merekrut Hackney
Setan Merah bukanlah satu-satunya klub yang memburu Hackney. Crystal Palace dan Tottenham juga diperkirakan akan secara resmi menyatakan minat mereka dalam beberapa pekan mendatang. Palace dilaporkan sedang mempertimbangkan Hackney sebagai calon pengganti Adam Wharton, yang masa depannya masih menjadi bahan spekulasi. Everton juga dikaitkan dengan gelandang tersebut, sehingga persaingan untuk mendapatkan tanda tangannya pun semakin ketat.
Ketertarikan United merupakan bagian dari upaya perombakan lini tengah yang lebih luas di Old Trafford. Meskipun klub ini dikaitkan dengan nama-nama yang lebih mapan seperti Sandro Tonali dan Elliot Anderson, Hackney dipandang sebagai opsi yang lebih muda dan berjangka panjang yang dapat menambah kedalaman dan potensi pengembangan skuad.
- Getty
Persaingan transfer diprediksi akan semakin memanas
Dengan dibukanya jendela transfer musim panas sepak bola Inggris pada 15 Juni dan Middlesbrough yang bersiap menerima tawaran, masa depan Hackney diperkirakan akan semakin jelas dalam beberapa pekan mendatang. Situasi kontraknya serta meningkatnya minat dari klub-klub Liga Premier membuat kemungkinan kepergiannya semakin besar. Manchester United kini harus bersaing dengan beberapa rival papan atas jika ingin mendapatkan tanda tangan gelandang tersebut, seiring upaya mereka untuk merombak skuad menjelang musim baru.