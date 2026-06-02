Manchester United ikut bersaing dalam perburuan transfer gelandang Championship yang tampaknya 'pasti akan hengkang' musim panas ini

Man Utd diprediksi akan bersaing dengan beberapa klub Liga Premier untuk mendapatkan tanda tangan Hackney, dengan Carrick dilaporkan menjadi pendukung utama transfer ini, menurut The Northern Echo. Mantan gelandang United tersebut, yang telah mengasuh Hackney selama tiga musim di Riverside, dilaporkan telah mengangkat nama pemain muda itu dalam pertemuan perekrutan pasca-musim di Old Trafford.

Hackney telah membuktikan dirinya sebagai sosok kunci di lini tengah Middlesbrough selama tiga musim terakhir. Carrick diyakini memandang pemain berusia 23 tahun itu sebagai pemain yang mampu naik ke level Liga Premier. Prospek untuk kembali bekerja sama dengan Carrick dapat memperkuat posisi United seiring dengan meningkatnya minat terhadap gelandang tersebut menjelang jendela transfer musim panas.