Dalam podcast The Good, The Bad and The Football, Butt menjelaskan bagaimana permainan video modern telah mengubah anak-anak muda menjadi pemandu bakat yang hanya duduk di depan layar. Ia mengenang pengetahuan putranya tentang sepak bola global, menyarankan bahwa dunia digital telah menjembatani kesenjangan antara pemandu bakat virtual dan profesional dalam cara yang tak terduga.

Butt mengatakan dalam podcast tersebut, "Jika melihat apa yang dilakukan anak-anak, putra saya saat berusia sekitar 10 tahun, dia bisa saja bekerja di tim perekrutan. Dia mengenal setiap pemain, semua itu karena FIFA dan permainan online yang mereka mainkan di PlayStation."

Perbincangan menjadi lebih spesifik ketika Scholes ikut berkomentar dengan anekdot spesifik terkait masa jabatan Van Gaal. Dia menggoda metode yang diklaim Van Gaal, menambahkan: "Konon Louis van Gaal merekrut seorang pemain melalui cucunya. Dia memberitahu cucunya tentang Marcos Rojo dari Argentina [melalui bermain FIFA]."