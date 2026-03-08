Getty Images Sport
Manchester United dituduh merekrut pemain seharga £16 juta karena 'cucu Louis van Gaal bermain dengannya di FIFA'
Apakah video game menjadi faktor di balik penandatanganan Rojo oleh Manchester United?
Rojo bergabung dengan Manchester United pada tahun 2014 dari Sporting CP dalam kesepakatan senilai sekitar £16 juta. Meskipun transfer tersebut tampak seperti kesuksesan perekrutan yang biasa setelah penampilan impresif sang bek di Piala Dunia Brasil bersama Argentina yang menjadi finalis, Scholes dan Butt menyarankan bahwa rekomendasi awal sebenarnya datang dari sumber yang jauh lebih muda yang telah mendominasi permainan dengan pemain tersebut di EA Sports' FIFA.
Gaming bertemu dengan tim rekrutmen
Dalam podcast The Good, The Bad and The Football, Butt menjelaskan bagaimana permainan video modern telah mengubah anak-anak muda menjadi pemandu bakat yang hanya duduk di depan layar. Ia mengenang pengetahuan putranya tentang sepak bola global, menyarankan bahwa dunia digital telah menjembatani kesenjangan antara pemandu bakat virtual dan profesional dalam cara yang tak terduga.
Butt mengatakan dalam podcast tersebut, "Jika melihat apa yang dilakukan anak-anak, putra saya saat berusia sekitar 10 tahun, dia bisa saja bekerja di tim perekrutan. Dia mengenal setiap pemain, semua itu karena FIFA dan permainan online yang mereka mainkan di PlayStation."
Perbincangan menjadi lebih spesifik ketika Scholes ikut berkomentar dengan anekdot spesifik terkait masa jabatan Van Gaal. Dia menggoda metode yang diklaim Van Gaal, menambahkan: "Konon Louis van Gaal merekrut seorang pemain melalui cucunya. Dia memberitahu cucunya tentang Marcos Rojo dari Argentina [melalui bermain FIFA]."
Kisah nyata atau mitos Old Trafford?
Pengungkapan tersebut membuat tuan rumah Paddy McGuiness terkejut, dengan presenter tersebut menyela, "Tidak!" dan menyarankan bahwa itu pasti "salah satu hal yang dibuat-buat." Namun, Butt dengan cepat mempertegas kemungkinan tersebut, mencatat bahwa anak-anaknya sering kali mengenali bakat pemain jauh sebelum mereka masuk radar utama di Premier League atau divisi top Eropa lainnya.
Butt menjawab: "Tidak, itu benar. Anakku pernah berkata padaku tentang seorang pemain, dia berkata: 'Mereka harus merekrut ketiga pemain ini.' Aku bahkan belum pernah mendengar nama mereka. Percayalah atau tidak, dua tahun kemudian para pemain itu mulai bergabung dengan klub-klub besar di Eropa."
Saat penandatanganan, Van Gaal memberikan penilaian yang jauh lebih profesional tentang rekrutan barunya. Orang Belanda itu menyatakan: "Marcos adalah bek yang sangat berbakat. Dia bisa bermain sebagai bek tengah atau bek kiri. Dia memiliki kemampuan, kekuatan fisik, dan kemauan untuk belajar. Itu berarti dia memiliki masa depan yang sangat cerah di depannya."
Warisan Rojo di Manchester United
Rojo menghabiskan tujuh tahun di Manchester United, tampil dalam 122 pertandingan, dan meraih trofi termasuk Piala FA dan Liga Europa. Pemain berusia 35 tahun yang kini bermain untuk Racing Club di negaranya, tetap menjadi pahlawan legendaris berkat gaya bermainnya yang agresif.
