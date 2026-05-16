Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Manchester United disarankan untuk mendatangkan Rio Ferdinand atau Nemanja Vidic untuk bermain bersama Michael Carrick - meniru langkah Mikel Arteta yang mendatangkan Gabriel Heinze ke Arsenal
Pencarian rumus pembinaan yang sempurna
Saat United bersiap menunjuk Carrick sebagai pelatih tetap — tak lama setelah ia membawa klub kembali ke Liga Champions untuk pertama kalinya sejak musim 2023–24 — mantan striker Setan Merah, Saha, mengusulkan sebuah strategi sukses yang terinspirasi dari rival mereka. Saha percaya bahwa meskipun Carrick membawa stabilitas, ia bisa mendapat manfaat dari sistem kepelatihan yang mirip dengan yang dikembangkan Arteta di Arsenal, khususnya merujuk pada dampak dari mendatangkan tokoh-tokoh seperti Gabriel Heinze ke Emirates Stadium.
Berbicara kepada Compare.Bet, Saha menyatakan bahwa manajer sementara saat ini membutuhkan jenis dukungan tertentu agar bisa berkembang.
"Siapa yang bisa menantang Michael sesekali? Bukan menantang dalam arti negatif, tapi hanya dengan memberikan ide-ide yang berbeda," kata Saha. "Sebuah kombinasi seperti yang bisa Anda lihat yang dilakukan Gabriel Heinze bersama Arsenal dan Mikel Arteta. Terkadang Anda membutuhkan semacam representasi dari diplomasi yang berbeda, menurut saya. Saya akan memikirkan Rio Ferdinand, Patrice Evra, atau Nemanja Vidic."
- AFP
Penunjukan permanen Carrick akan segera diumumkan
Desakan untuk membentuk staf kepelatihan yang solid muncul seiring dengan semakin dekatnya Carrick dengan penandatanganan kontrak resmi di Theatre of Dreams. Berbagai laporan menyebutkan bahwa United telah mencapai kesepakatan dengan pria berusia 44 tahun tersebut, menyusul performa gemilang yang membuatnya berhasil memenangkan 10 dari 15 pertandingan Liga Premier pertamanya sebagai pelatih. Rekor ini telah meyakinkan petinggi Ineos bahwa Carrick adalah orang yang tepat untuk memimpin klub ini ke depan secara permanen.
Saha percaya bahwa mantan gelandang tersebut adalah pilihan yang tepat karena ia menawarkan skuad rasa kesinambungan yang mungkin terganggu oleh penunjukan eksternal yang terkenal. "Hal utama bagi Man Utd adalah memiliki konsistensi dan stabilitas, dan Carrick jelas mewakili hal itu," tambah Saha. "Jika ada orang baru yang datang, bahkan manajer dengan latar belakang terbaik sekalipun, mereka akan membawa perubahan dan ketidakpastian, yang bukanlah hal yang dibutuhkan para pemain. Jadi saya pikir, ya, ini saat yang tepat."
Minta dukungan dari para pakar
Meskipun kecerdasan taktis Carrick telah mendapat pujian, Saha mendesak para mantan pemain klub yang paling vokal untuk memberikan dukungan penuh. Legenda klub seperti Roy Keane dan Gary Neville pernah mengungkapkan keraguan mereka di masa lalu, tetapi Saha menegaskan bahwa agar seorang manajer muda bisa sukses, lingkungan internal dan eksternal harus mendukung. Dia menunjuk kesuksesan mantan kapten Manchester City, Vincent Kompany, di Bayern Munich sebagai contoh apa yang bisa dicapai oleh pelatih muda dengan dukungan yang tepat.
"Roy Keane dan Gary Neville mengajukan pertanyaan, yang memang wajar, tetapi sekarang mereka harus mendukung Michael Carrick," kata Saha. "Saya juga mengajukan pertanyaan dalam beberapa hal, tetapi dengan sedikit lebih banyak rasa hormat, karena posisi ini sangat sulit. Anda membutuhkan dukungan sebanyak mungkin dan jika Anda benar-benar mencintai klub, Anda harus menjadi salah satu suara yang dapat membantu dalam situasi ini, terutama bagi manajer muda."
- Getty Images Sport
Memanfaatkan perubahan lanskap Liga Premier
Peluang penunjukan permanen Carrick muncul di saat para rival tradisional mereka sedang menghadapi masa transisi masing-masing. Dengan Liverpool yang mengalami musim yang kurang memuaskan, Saha yakin United berada dalam posisi yang tepat untuk mengejar ketertinggalan jika mereka mampu menyusun struktur kepelatihan dengan baik. Ia menyarankan bahwa kehadiran Ruud van Nistelrooy dalam tim juga dapat memberikan Carrick pengalaman di "klub besar" yang akan membantu United merebut kembali posisi mereka di puncak sepak bola Inggris.
"Man Utd bisa mendapat manfaat dari itu, mereka pasti ingin Liverpool butuh tiga atau empat tahun lagi sebelum bisa kembali ke puncak. Saya ingin melihat mereka bersaing, tapi dengan United di puncak," tutup Saha.