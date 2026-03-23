Manchester United disarankan agar HARUS memberikan kontrak permanen kepada Michael Carrick, karena mantan bintang klub itu menekankan bahwa mereka 'tidak bisa meminta lebih' dari pelatih sementara tersebut
Kebangkitan yang luar biasa setelah kegagalan Amorim
Transformasi di bawah asuhan pelatih sementara ini sungguh luar biasa, terutama setelah performa yang merosot di bawah Ruben Amorim, yang hanya mampu meraih delapan kemenangan dari 21 pertandingan di semua kompetisi musim ini. Sejak mengambil alih pada 13 Januari, pelatih sementara tersebut telah mengantongi tujuh kemenangan dan dua hasil imbang dalam 10 pertandingan, sehingga mengantarkan klub ini ke posisi ketiga klasemen Liga Premier dengan 55 poin, unggul atas Aston Villa dan Liverpool. Dengan hanya tujuh pertandingan tersisa, termasuk laga-laga besar melawan Chelsea, Liverpool, dan Brighton, peluang untuk lolos ke Liga Champions tampak semakin besar.
Rasa hormat dan perubahan taktik di bawah pelatih sementara
Pallister memuji dampak langsung yang telah diberikan oleh manajer sementara tersebut. Mantan bek itu menyoroti pemahaman mendalamnya tentang klub, sambil mengatakan kepada BOYLE Sports: "Sulit untuk mengetahuinya tanpa berada di lapangan latihan. Dia akan dihormati oleh para pemain. Dia pernah berada di sana, meraih trofi-trofi besar bersama Manchester United sebelumnya, dia memahami sejarah dan tradisi klub, serta tahu apa yang diharapkan – dia pernah menghadapi hal-hal itu sebagai pemain. Jadi, dia memiliki hal itu di pihaknya saat memasuki peran manajemen di klub," jelas Pallister. Selain itu, ia mencatat perubahan-perubahan penting: "Namun, jawaban sederhananya adalah ia beralih ke formasi empat bek, membawa kembali Kobbie Mainoo – yang tampak seperti bintang sejati saat menembus tim utama – ke dalam tim setelah lama tidak dimainkan. Ia mengambil keputusan untuk membawanya kembali dan mengubah gaya permainan, berusaha mengembalikan sikap positif ke dalam tim."
Carrick menampilkan permainan sepak bola yang menarik dan hasil yang tak terbantahkan
Saat meninjau kembali masa kepelatihannya yang lalu, mantan bek tersebut memuji gaya permainan menarik yang ditunjukkan selama dua tahun ia menjabat, yang kini mulai membuahkan hasil di Manchester. Ia menyatakan: "Dia telah melakukan pekerjaan yang sangat baik; ia mengasah kemampuannya di Middlesbrough. Saya menonton banyak pertandingan di Middlesbrough saat dia menjadi manajer di sana, dan saya harus mengakui, itu mungkin gaya sepak bola paling menarik yang pernah saya lihat dalam pertandingan Middlesbrough, meskipun di Championship. Jadi, saya pikir dia mungkin hanya memberikan sedikit kebebasan lebih kepada para pemain. Saya rasa banyak pemain terbiasa bermain dengan formasi empat bek, dan hal itu telah membuahkan hasil positif. "Anda tidak bisa meminta lebih dari Michael dan pekerjaan yang telah dia lakukan."
Mendapatkan posisi manajerial tetap
Ketika ditanya mengenai prospek penunjukan jangka panjang, mantan bintang tersebut menjawab dengan tegas, merangkum semua pemikirannya mengenai hal tersebut. "Carrick untuk posisi permanen? Saya pikir jika kami berhasil lolos ke Liga Champions, ya. Bukan seolah-olah dia datang tanpa pengalaman sama sekali. Dia sudah memiliki pengalaman dua tahun bersama Middlesbrough, dia juga pernah bekerja sama dengan Ole [Gunnar Solskjaer] di klub dan bahkan pernah memimpin tim sendirian dalam beberapa pertandingan. Jadi, dia punya pengalaman. Saya tahu ini perdebatan besar di antara banyak pemain yang pernah bermain di Manchester United. Tapi dengar, jika dia berhasil lolos ke Liga Champions, kenapa tidak? Kita sudah mencoba opsi lain dalam beberapa tahun terakhir dan, kamu tahu, jika dia menghasilkan hasil positif dan berdampak positif pada tim, serta para penggemar merasa mereka mendapatkan kembali Manchester United yang mereka kenal, maka saya mendukung Michael untuk mendapatkan pekerjaan itu."